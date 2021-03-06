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Изучение английского языка онлайн

Изучение английского языка онлайн

Знание языков расширяет наш кругозор, открывает новые возможности и горизонты. Можно найти перспективную работе в международной компании, устроиться на высокооплачиваемую должность заграницей или получить образование в лучших университетах мира. А еще, можно читать в оригинале произведения известных классиков, смотреть фильмы без скучного перевода и понимать, о чем поют мировые звезды.

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Изучать английский язык никогда не поздно, главное, чтобы было желание. Вас никто и ничто не остановит на пути к своей цели, даже карантинные ограничения, в которых мы живем уже год. Штудировать английский можно онлайн вместе с Friends Club, занятия здесь проходят в непринужденной дружеской атмосфере, не выходя из зоны своего комфорта.

Как легко освоить иностранный язык

Изучение любого языка нужно воспринимать как своеобразный квест, игру и целенаправленно идти к победе. Для того, чтобы усвоить язык, достаточно уделять ему 30 минут в день. Это не так и много. Старайтесь слушать англоязычных исполнителей, именно благодаря песням, мы даже, не зная языка, приблизительно понимаем, о чем идет речь. Читайте журналы и газеты на английском.

Некоторые педагоги советуют изучать в день не менее 100 слов, зачем перегружать свою память, спешка здесь не нужна. Оптимальными являются 30 слов. Кстати, они легче и быстрее запомнятся, если их напевать. Если спеть 5 раз подряд иностранное слово, можно считать его выученным, в памяти оно точно останется. Также хороший результат дают шпаргалки, то, что вы пишите – уже наполовину запоминается.

Изучать языки можно в любом возрасте

Чтобы знать английский не хуже родного языка и владеть им досконально, нужно приступать к его изучению как можно раньше, в детстве. Оптимальный возраст – 4-8 лет. Конечно, есть родители, которые начинают учить своих чад, как только те начнут говорить. Если у ребенка нет серьезных проблем со здоровьем, психическое состояние уравновешенное, то изучать иностранный язык можно с 1,5 лет.

А что делать тем, кому, например, за 30 или за 40? Американский педагог и психолог Торндайк в свое время заявлял, что после 20 лет у человека снижается способность получать новые знания. Но все это обычные стереотипы, которые нужно ломать. Изучать языки можно в любом возрасте, главное – мотивация.

Совсем недавно шотландские исследователи сообщили, что знание языков значительно снижает риск появления и развития старческой деменции, положительно влияет на психику, развивает когнитивные способности и не дает мозгу состариться, особенно это касается тех, кто изучал один или несколько иностранных языков в зрелом возрасте.

Изучайте языки и будьте здоровы.

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