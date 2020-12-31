Инвестиции в Tesla: долгосрочные перспективы

С начала года акции Tesla увеличились в цене более чем на 500%. Американский производитель электрокаров продемонстрировал рост по всем показателям. Капитализация в третьем квартале составила $390 млрд, при том что в аналогичном периоде 2019 года этот показатель был $40 млрд. Чистая прибыль за третий квартал 2020-го (исторически самый успешный для компании) — $331 млн.

Такие показатели в сочетании с амбициозными заявлениями главы Tesla Илона Маска о планах поставить 200 тыс. электрокаров до конца года, входом компании в индекс S&P 500 (505 наиболее сильных компаний США с высокой капитализацией) не могли не повлиять на котировки. К началу декабря 2020 цена акции Тесла доходит до $599.

Чего ждать в 2021

На данный момент Tesla стоит больше, чем General Motors и Ford вместе взятые, при этом производя меньше автомобилей. Вполне вероятно, что в 2021 году общее количество электрокаров в мире перевалит за отметку в 2 млн. Однако ряд аналитиков, в том числе Майкл Бьюри, предостерегают — акции Tesla переоценены, а прибыль компании растет больше за счет продажи экокредитов, чем автомобилей.

Для справки: в США автомобильные компании обязаны выпускать определенную долю электроавтомобилей (ради защиты окружающей среды), а если не делают этого, вынуждены приобрести ZEV кредит. Так как Tesla производит исключительно электрокары, у нее имеется избыток таких кредитов, которые уходят другим предприятиям.

Тем не менее, то, что 21 декабря Tesla заходит в индекс S&P 500, свидетельствует о способности эмитента финансировать собственное развитие — а это мощный аргумент для индексных фондов в пользу покупки акций. Кроме этого, для объективной оценки потенциала Tesla важно учитывать перспективы — будущие продажи программного обеспечения, разнообразных цифровых услуг владельцам электрокаров. Компания уже представила бета-версию программы для управления типа “автопилот”, и в будущем, очевидно, планирует продолжить движение в этом направлении.

И хотя в 2021 году волатильность ценных бумаг компании, вероятно, будет довольно высокой, ведущие аналитики, в том числе Freedom Finance, предполагают, что инвестиции в Tesla могут оказаться выгодными в долгосрочной перспективе. Для инвесторов крайне важным будет тщательно отслеживать текущие позиции эмитента, но делать это лучше вместе с инвестиционным экспертом.

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