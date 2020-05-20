Интернет магазин мебели 4ROOM – мебель для любого интерьера

Каждому из нас хочется, чтобы наш дом был тихой и уютной гаванью, где приятно отдыхать, проводить время с родными людьми, встречать гостей и просто наслаждаться жизнью. Для комфорта нам нужна мебель. Иногда не так важен цвет потолка, как удобный диван, который поможет расслабиться после трудного рабочего дня.

Мебель является важным акцентом в дизайне домашнего пространства. Она должна соответствовать цветовой гамме, стилю интерьера, ну, и конечно же, быть качественной. Именно такая мебель представлена в интернет-магазине 4ROOM.

Но прежде чем покупать кровать, диван, кухонный гарнитур или прихожую, стоит определиться с интерьером.

Модные тенденции 2020 года

Итак, по мнению мировых дизайнеров, в 2020 году на пике популярности экостиль, неоклассика, минимализм и смешение стилей.

Экостиль возвращает нас к природе. Это особенно актуально в больших городах. Он сочетает в себе простоту и удобство. За основу берутся натуральные материалы: дерево, бумажные обои, камни, текстиль. Дизайнеры не советуют перегружать интерьер мебелью, чем больше свободного пространства, тем лучше.

Не стоит забывать о растительности. Вазоны с цветами, вьющиеся лианы дополняют экостиль. Ни в коем случае нельзя их заменять искусственными растениями, только живые.

Неоклассика соединила в себе классический интерьер с нотками современности. Для создания такого дизайна понадобится красивая и вычурная мебель, качественные материалы, соблюдение правильных пропорций, симметрии. Если классика – это роскошь, то неоклассика – умеренность. В таком интерьере нет темных тонов, массивности, тяжеловесности. Неоклассика адаптирована под человека, который не кичиться своим состоянием, а ценит функциональность, изящность и красоту.

Минимализм – это минимум мебели, минимум декора, но максимум свободного пространства. Такой стиль выбирают люди, которые не переносят бардака и хаоса. Часто он подразумевает использование всего двух базовых цветов: белого и серого. Окна должны быть большими, чтобы вся комната была залита светом. Мебель – строгая, простой геометрической формы, без всякой вычурности.

Смешение стилей представлено тремя направлениями: электика, фьюжн и китч.

Электика соединяет ренессанс, рококо, барокко, готику. Это классический стиль, который может дополняться этническими мотивами, модерном. Так, в комнате легко могут уживаться старинные канделябры, антиквариат и пластиковые стулья. Электика перегружена всевозможным декором, который может угнетающе действовать на человека.

соединяет ренессанс, рококо, барокко, готику. Это классический стиль, который может дополняться этническими мотивами, модерном. Так, в комнате легко могут уживаться старинные канделябры, антиквариат и пластиковые стулья. Электика перегружена всевозможным декором, который может угнетающе действовать на человека. Стиль фьюжн характеризуется элегантностью без тяжеловесности. Он удачно объединил восточные традиции и западные технологии. Также в нем могут сочетаться разные классические направления, но они, по сравнению с электикой, более легкие и простые.

характеризуется элегантностью без тяжеловесности. Он удачно объединил восточные традиции и западные технологии. Также в нем могут сочетаться разные классические направления, но они, по сравнению с электикой, более легкие и простые. Китч – это своеобразный троллинг массовой безвкусицы. Этот стиль не приемлет ни правил, ни обязательных норм, хотя некоторые общие черты в нем все же есть. Наглядный пример китча – оформление интерьера в стиле ночного клуба. Яркие неоновые цвета, подмена материалов, использование мебели с разных гарнитуров – главные фишки китча.

Каждый выбирает то, что ему больше нравится. Если вы консерватор, лучше отдать предпочтение неоклассике, если вы любите эпатажность, неординарность, попробуйте смешение стилей.

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