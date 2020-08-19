Instagram и другие популярные приложения для смартфонов на Android

Жизнь современного человека не обходится без активного общения в социальных сетях.

Чтобы обеспечить быстрый доступ к таким ресурсам, достаточно загрузить на мобильное устройство специальные приложения. Разработчики предлагают огромное количество программ для смартфонов на базе Android. Наибольшей популярностью пользуется Instagram.

Приложение Instagram и его особенности

Быстро скачать приложение Инстаграм на Андроид можно бесплатно. Его главное предназначение – обмен с другими участниками медиа-контентом. Попасть в знаменитую сеть возможно после регистрации либо авторизации (актуально для тех, кто уже имеет аккаунт). Instagram подходит для публикации фотографий, видеозаписей, анимации, интересных постов. Его можно использовать для повышения популярности, раскрутки бизнеса.

Приложение обладает широким функционалом. Особенно интересна опция видеосъемки в режиме реального времени. Для ее активации нужно лишь дать соответствующее разрешение утилите. Любую публикацию можно дополнять хештегами, подписями, текстовыми материалами, что обеспечит максимально большой охват целевой аудитории. Остальные возможности социальной сети в приложении остаются неизменными. С его помощью легко осуществлять подписки, редактировать профиль, искать интересные аккаунты и подписываться на них, чтобы видеть публикации конкретных людей.

Другие популярные приложения для Android

Владельцам телефонов на базе «Андроид» доступны:

антивирусные программы и другие решения для защиты данных;

приложения для просмотра фильмов, прослушивания и распознания музыки, чтения книг, отслеживания новостей;

мессенджеры и соцсети «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм»;

игры любого характера (стратегии, стрелялки, бродилки, сетевые);

обучающие проекты для детей и взрослых, школьников и студентов;

пакеты для работы (текстовые и графические редакторы, блокноты);

клавиатуры, смайлики, наклейки;

карты и навигаторы;

браузеры, софт для клонирования.

Какие приложения на Андроид скачать решает сам пользователь. Большинство из доступных программ являются условно бесплатными. Основные их функции доступны без денежных вложений. Для расширения возможностей могут потребоваться внутренние покупки. Чтобы сделать правильный выбор, достаточно посмотреть оценки и отзывы, оставленные пользователями.