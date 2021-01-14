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«Инфоксводоканал» установил на станции «Днестр» европейское оборудование для обеззараживания воды

«Инфоксводоканал» установил на станции «Днестр» европейское оборудование для обеззараживания воды

В рамках масштабной инвестиционной программы по модернизации сетей и оборудования «Инфоксводоканал»
завершил реконструкцию хлораторной №8 на водоочистной станции «Днестр».

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Речная вода проходит длительный этап очистки, который  завершается обеззараживанием в хлораторных. Именно здесь уничтожаются различные бактерии и микроорганизмы, после чего уже чистая питьевая вода подается в Одессу, где на городских водонасосных станциях дополнительно обеззараживается безопасным гипохлоритом натрия.

Специалисты работали около 5 месяцев, чтобы провести полную реконструкцию хлораторной №8. Кроме ремонта помещений, замены коммуникаций и трубопроводов «Инфоксводоканал» закупил и установил современное дорогостоящее оборудование для обеззараживания воды – хлораторы европейского производителя «GRUNDFOS».

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Новое оборудование отличается повышенной надежностью и безопасностью, при этом позволяет проводить обеззараживание более качественно и точно. Благодаря этому повысится и качество питьевой воды. Ранее аналогичное европейское оборудование для обеззараживания воды было установлено и в хлораторной №7.

Кроме этого, в конце 2020 года на станции «Днестр» полностью провели реконструкцию лаборатории и установили современное японское оборудование.

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Директор филиала «Инфоксводоканал» Игорь Лысенко подчеркнул, что предприятие отдает предпочтение современному оборудованию мировых производителей, не экономя на качестве, безопасности и энергоэффективности.

«Все это делается прежде всего для наших потребителей. Это огромная ответственность, ведь нашу воду пьют более миллиона жителей Одессы и пригорода, поэтому мы стремимся соответствовать европейским нормам», – отметил Игорь Лысенко.

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