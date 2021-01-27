Главные критерии отбора столов и стульев для кухни

Столы и стулья обычно подбирают когда ремонт уже заканчивается или когда начинается подготовка к воплощению проекта дизайнера. Однако иногда мебель просто обновляют, когда старая уже надоела или изжила себя. Так как стол и стулья – основные элементы кухни, то их надо подбирать по некоторым правилам.

Основные параметры выбора

На сегодняшний день есть множество видов и категорий кухонной мебели. Надо обращать внимание на комплекс удобства и красоты, потому что бывает, что с виду очень красивая мебель, а на практике жутко неудобная, и наоборот, неприметная, но практичная и комфортная в использовании. При выборе комплекта мебели в кухню, который будет самым подходящим для вас, надо учесть по крайней мере три параметра:

Удобство и комфорт. Мебель, за которой вы обедаете, должна вам нравится и устраивать в плане комфорта. Например, небольшой стеклянный кухонный стол подойдет тем, кто любит ощущение благородного холода и приятного прикосновения. При любом выборе материала изготовления мебели обязательно надо учесть 15 сантиметров свободного пространства, чтобы можно было рассадить людей комфортно и не тесно. Очень модно сейчас покупать стулья, которые повторяют форму тела при сидении, это обычно широкие мягкие кресла, или стулья, которые имеют подлокотники. Есть много брендовых изделий такого типа, но и в обычных магазинах их тоже достаточно большой выбор. Лаконичность и простота. На кухне столы и стулья – это одни из главных элементов комнаты, однако они не должны занимать много места. В особенности если кухня небольших размеров. Когда выбираете стол, учитывайте, что столешница в форме прямоугольника не должна быть больше 120 сантиметров в длину, и не шире 80 сантиметров. Столы круглой формы наиболее оптимальны с диаметром 90 сантиметров. Самый распространенный вариант кухонного гарнитура – это стол и четыре стула, однако для маленького помещения он будет слишком громоздким, поэтому лучше всего в таком случае выбрать вариант с двумя стульями. К тому же, купить деревянные стулья на кухню недорого можно будет на сайте https://signalua.com.ua/, здесь есть и комплекты и все по отдельности, можно выбрать и скомбинировать кухонный гарнитур на любой вкус. Практичность и надежность. Переоценить важность материала, из которого изготавливается мебель для кухни просто невозможно. Ведь от этого зависит не только комфорт пребывания в комнате, но и безопасность и здоровье близких. Также от этого зависит и срок эксплуатации мебели. Лучше всего этим всем характеристикам соответствует мебель из дерева, стекла и металла.

Еще один совет при выборе мебели на кухню – обращайте внимание где покупать и всегда проверяйте сертификаты качества продукции. Проверенный производитель не станет продавать бракованную продукцию или из некачественных материалов.