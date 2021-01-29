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Где в Одессе проводят лазерное удаление папиллом?

Где в Одессе проводят лазерное удаление папиллом?

Наверное, редко можно встретить человека, который не жаловался бы на родинку больших размеров или же папилломы, которые доставляют немало проблем. На первый взгляд кажется, что такие дефекты на коже носят чисто эстетический характер. Но на самом деле это не так.

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Родинка родинке рознь

При появлении папиллом рекомендуется обратиться за медицинской консультацией и выяснить может ли данное образование на коже нанести вред здоровью.

Так, в центре диагностики родинок «Лазерсвіт» (https://odessa.lazersvit.com/uslugi/lazernoe-udalenie-papillom/), проводят не только удаление родинок, но и все необходимые анализы, консультации, при необходимости — дерматоскопию.

На сегодняшний день в медицинской практике существует несколько методов удаления папиллом: иссечение хирургическим путем или при помощи радиоволн. Также вам могут предложить избавиться от папилломы при помощи выжигания жидким азотом. Но, по мнению экспертов, наиболее эффективным способом считается лазерное удаление папиллом.

Самым большим преимуществом этого метода является то, что операция имеет минимальное количество противопоказаний и проходит очень легко.

В чем преимущества лазерного удаления папиллом?

  1. Процедура лазерного удаления папиллом занимает не более 10 минут и не требует никакой специфической подготовки.
  2. Удалять папилломы лазером можно как взрослым, так и детям. Манипуляции выполняются без крови, так как луч лазера сразу прижигает мелкие капилляры.
  3. Такой способ считается наиболее безболезненным и при таком вмешательстве не применяется анестезия. Это связано с тем, что воздействие на кожу — кратковременное и рецепторы боли просто не успевают среагировать.
  4. После лазерного удаления папиллом не требуется длительного ухода и реабилитации.
  5. Через 7 дней после вмешательства на коже не останется никаких следов.

При чем здесь вирус папилломы человека?

Папилломы представляют собой цилиндрические наросты на коже, имеющие тонкие подвижные ножки. Как правило, они сигнализируют о наличие в организме такого заболевания как вирус папилломы человека (ВПЧ). Этот вирус может долго «жить» в нашем организме, как и вирус герпеса, не подавая о себе никаких известий и никак не отражаясь на здоровье и самочувствии. Но стоит человеку заболеть, пережить сильный стресс или долгое время находиться в состоянии хронической усталости — как вирус начинает атаковать — высеивать на коже папилломы.

Ученые насчитывают более 100 разновидностей этого вируса, которые могут жить в человеческом организме. Некоторые из них абсолютно безопасны для человека. Но есть и такие, что несут прямую угрозу здоровья, вызывая такие заболевания как, к примеру, рак шейки матки.

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