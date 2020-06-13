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Где купить постельное белье с нестандартной комплектацией?

Где купить постельное белье с нестандартной комплектацией?

Постельные принадлежности представляют собой наборы из нескольких элементов, которые могут отличаться наполнением.

Конечно, 80% предложений от производителей – это комплекты со стандартной комплектацией. В их составе простынь, наволочки, пододеяльник. Количество наволочек и пододеяльников варьируется в зависимости от размера.

20% всех наборов можно отнести к текстилю с нестандартной комплектацией. Чаще всего их предлагают турецкие производители. Наполнение этих наборов обусловлено климатическими условиями региона и национальными традициями. Наборы постельного белья от турецких производителей могут комплектоваться без пододеяльника или вместо него кладут покрывало. В интернет-магазине https://domashniy.com.ua/postelnoe-bele вы сможете выбрать такое постельное белье среди продукции сразу нескольких турецких брендов. Менеджеры помогу вам подобрать под него недостающие элементы. Так, если вы приобрели комплект без пододеяльника и  покрывала, на сайте можно сразу же докупить махровую простынь.

Такой выбор – практичное решение. И вот почему: махровая простынь – универсальный в применении текстиль. Когда под обычной хлопковой простыней холодно, а под одеялом жарко, она придет на помощь. Защитит от легкой прохлады и сквозняка. В то же время, под  ней не будет настолько жарко, что вам захочется скинуть текстиль с тела во время сна. Зимой же, станет прекрасным согревающим снизу текстилем. В интернет-магазине https://domashniy.com.ua вы купите под комплект постельного белья махровую простынь от турецких или украинских производителей. В большом ассортименте легко выбрать размер, плотность и цвет изделия.

Комплект постельного белья без пододеяльника часто называют летним текстилем. Простынь в комплекте может быть как стандартной модели, так и на резинке, обволакивающая со всех сторон матрас.

Постельное белье из премиум сегмента от турецких брендов можно часто встретить со следующей максимальной комплектацией:  простынь, наволочки – 4 шт., пододеяльник, плед или покрывало. Набор удобен одностилевым оформлением, что, конечно же, положительно сказывается на оформлении интерьера. А еще, всегда красиво оформленный, может стать шикарным подарком на свадьбу или годовщину брака.

Учитывая тот факт, что все элементы постельного набора можно купить по отдельности, комплекты с нестандартным оформлением еще больше заслуживают вашего внимания. Выбирайте прямо сейчас, такой текстиль точно пригодится в эксплуатации!

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