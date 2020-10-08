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Где искать работу в Одессе

Где искать работу в Одессе

Если работа перестала приносить удовольствие и превратилась в каждодневную рутину, пора заняться поиском новой должности, которая поможет раскрыть ваш потенциал, даст перспективу для роста. Не зря ведь психологи придумали сидром профессионального выгорания.

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Где искать работу? Этот вопрос интересует многих. Раньше вакансии искали по объявлениям в газете, но с каждым годом таких предложений становится все меньше, их вытесняют специализированные сайты по трудоустройству.

Для того, чтобы найти подходящую должность с желаемым уровнем заработной платы, нужно только сделать запрос в Интернете «вакансии в Одессе» и вашему вниманию будет представлен широкий выбор.

Сайты экономят время

Один из главных плюсов сайта трудоустройства – это экономия времени. Не нужно часами обзванивать предприятия или организации, ездить по собеседованиям, чтобы в очередной раз услышать «вы нам не подходите». Достаточно просто разместить резюме, и заинтересованные работодатели сами с вами свяжутся. Также сайт автоматически будет подбирать вакансии, которые соответствуют вашему образованию и опыту работы.

Выбор сайта играет не последнюю роль. Чем больше реальных вакансий и компаний, тем выше процент благополучного трудоустройства.

работа в Одессе

Одним из таких является сайт https://grc.ua/, здесь представлено более 10 тысяч вакансий по всей Украине, сотрудников ищут 85 тысяч компаний. Ваше резюме точно не останется без внимания.

Составляем правильное резюме

Итак, резюме – это ваша визитная карточка. Постарайтесь составить его без ошибок, максимально развернутым, чтобы работодатель смог найти ответы на все интересующие его вопросы.

В резюме обязательно нужно указать должность, на которую вы претендуете.

Следующий этап – контактные данные. Почтовый адрес можно не указывать, писать письма вам вряд ли будут, а вот электронную почту, мобильный телефон и город проживания обязательно необходимо указать.

Далее идет информация об опыте работы. Первым пунктом должно быть последнее место работы, а последним – первое. Максимально расскажите о своих функциональных обязанностях, достижениях, наработках. Скромность здесь ни к чему.

Не стоит забывать и об образовании, дополнительных курсах, тренингах.

Поможет сделать резюме еще более привлекательным информация о профессиональных навыках, ее нельзя упускать.

Некоторым работодателям важна не только официальная информация, но и то, чем любит заниматься соискатель в свободное от работы время, поэтому, по возможности, напишите о своем хобби. Это может быть рыбалка, охота, путешествия, покорение горных вершин.

Также часто возникают вопросы, нужно ли размещать в резюме фото. Не обязательно, но желательно. Выберите самое удачное фото.

Ну и конечно, нельзя забывать о рекомендациях. Укажите в резюме контактные данные людей, которые смогут замолвить за вас приятное словечко.

Сколько получают водители

Например, если вы ищете должность водителя, в резюме обязательно нужно указать категорию водительских прав, наличие необходимых медицинских справок. Если это ваше первое место работы, то имейте ввиду, что перевозить людей (до 16 человек и свыше), вы сможете при достижении 21 года, управлять легковым автомобилем разрешается с 18 лет. Пенсионер тоже может претендовать на вакансию водителя при наличии справок о состоянии здоровья.

В среднем зарплата водителя в Одессе колеблется в пределах от 5000 до 17300 грн. Все зависит от ваших навыков и умений.

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