Где искать работу в Одессе

Если работа перестала приносить удовольствие и превратилась в каждодневную рутину, пора заняться поиском новой должности, которая поможет раскрыть ваш потенциал, даст перспективу для роста. Не зря ведь психологи придумали сидром профессионального выгорания.

Где искать работу? Этот вопрос интересует многих. Раньше вакансии искали по объявлениям в газете, но с каждым годом таких предложений становится все меньше, их вытесняют специализированные сайты по трудоустройству.

Для того, чтобы найти подходящую должность с желаемым уровнем заработной платы, нужно только сделать запрос в Интернете «вакансии в Одессе» и вашему вниманию будет представлен широкий выбор.

Сайты экономят время

Один из главных плюсов сайта трудоустройства – это экономия времени. Не нужно часами обзванивать предприятия или организации, ездить по собеседованиям, чтобы в очередной раз услышать «вы нам не подходите». Достаточно просто разместить резюме, и заинтересованные работодатели сами с вами свяжутся. Также сайт автоматически будет подбирать вакансии, которые соответствуют вашему образованию и опыту работы.

Выбор сайта играет не последнюю роль. Чем больше реальных вакансий и компаний, тем выше процент благополучного трудоустройства.

Одним из таких является сайт https://grc.ua/, здесь представлено более 10 тысяч вакансий по всей Украине, сотрудников ищут 85 тысяч компаний. Ваше резюме точно не останется без внимания.

Составляем правильное резюме

Итак, резюме – это ваша визитная карточка. Постарайтесь составить его без ошибок, максимально развернутым, чтобы работодатель смог найти ответы на все интересующие его вопросы.

В резюме обязательно нужно указать должность, на которую вы претендуете.

Следующий этап – контактные данные. Почтовый адрес можно не указывать, писать письма вам вряд ли будут, а вот электронную почту, мобильный телефон и город проживания обязательно необходимо указать.

Далее идет информация об опыте работы. Первым пунктом должно быть последнее место работы, а последним – первое. Максимально расскажите о своих функциональных обязанностях, достижениях, наработках. Скромность здесь ни к чему.

Не стоит забывать и об образовании, дополнительных курсах, тренингах.

Поможет сделать резюме еще более привлекательным информация о профессиональных навыках, ее нельзя упускать.

Некоторым работодателям важна не только официальная информация, но и то, чем любит заниматься соискатель в свободное от работы время, поэтому, по возможности, напишите о своем хобби. Это может быть рыбалка, охота, путешествия, покорение горных вершин.

Также часто возникают вопросы, нужно ли размещать в резюме фото. Не обязательно, но желательно. Выберите самое удачное фото.

Ну и конечно, нельзя забывать о рекомендациях. Укажите в резюме контактные данные людей, которые смогут замолвить за вас приятное словечко.

Сколько получают водители

Например, если вы ищете должность водителя, в резюме обязательно нужно указать категорию водительских прав, наличие необходимых медицинских справок. Если это ваше первое место работы, то имейте ввиду, что перевозить людей (до 16 человек и свыше), вы сможете при достижении 21 года, управлять легковым автомобилем разрешается с 18 лет. Пенсионер тоже может претендовать на вакансию водителя при наличии справок о состоянии здоровья.

В среднем зарплата водителя в Одессе колеблется в пределах от 5000 до 17300 грн. Все зависит от ваших навыков и умений.