Фотообои – оригинальный декор для уютного жилища

Правильно подобранные фотообои подчеркнут интерьер, сделают его стильным, гармоничным и завершенным. Они дополнят отделку помещения, создадут акценты в обстановке и могут даже визуально расширить пространство или выровнять пропорции.

Какими бывают фотообои

Современные фотообои для стен – это не просто бумага с нанесенным на нее изображением, они бывают разных типов, создаются из материалов, способных служит годами и не терять свой первозданный вид. Основные виды данной продукции:

рельефные модели – с объемной поверхностью, они облагородят интерьер;

на бумажной основе – простой и бюджетный вариант, широкие возможности в нанесении рисунков разных типов;

виниловые фотообои – их можно мыть, они не выгорают, устойчивы к ультрафиолету;

флизелиновые модели – оптимальное сочетание качества, эстетики и стоимости.

Фотообои еще отличаются по текстуре, они могут быть гладкими и рельефными. Если заказывать такой товар непосредственно у производителя, то можно подобрать эксклюзивные рисунки и узоры для реализации уникальных интерьерных решений.

Эксклюзивный дизайн – фотообои 3D

Современные фотообои 3д – необычное украшение интерьера, которое создаст особую атмосферу в квартире. Объемная картинка впишется в любой интерьер и станет единой частью стилевой концепции. Фотообои с объемными рисунками одинаково хорошо смотрятся и в детской комнате, и в гостиной, и в спальне. Они могут стать стильным украшением офиса или коммерческого помещения.

Как правильно клеить фотообои

Качество поклейки зависит от того, насколько плотно обои будут соприкасаться с поверхностью стены, поэтому поклейка начинается с подготовки поверхности стен.

Стены необходимо тщательно очистить от предыдущих покрытий, удалить остатки старых обоев, бумаги и краски. Для этого необходимо увлажнить поверхность и с помощью шпателя убрать все лишние элементы.

Затем стены необходимо проверить на наличие трещин и неровностей. Если имеются какие-то проблемы, их нужно устранить с помощью шпаклёвки и в обязательном порядке ошкурить малярной наждачкой до максимально ровной поверхности. Финальным этапом подготовительной работы является обработка стен грунтовкой. В некоторых случаях грунтуют стены несколько раз.

Перед поклейкой полотна обоев тоже нужно подготовить. Для этого обои необходимо разделить на полосы равного размера, согласно высоте комнаты. Наносить клей на флизелиновые или виниловые обои на флизелиновой основе не нужно. Клей наноститься только на стену. Для этого его необходимо нанести равномерно с помощью специальной щётки или валика от центра к краю стены.

После этого необходимо прислонить обои к поверхности стены, избегая образования пузырьков и равномерными разгладить от центра полотна к краю.

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Фотообои – это маленькая деталь в интерьере, которая способна изменить его и создать атмосферу уюта в вашем помещении.