Фотообои – оригинальный декор для уютного жилища

Правильно подобранные фотообои подчеркнут интерьер, сделают его стильным, гармоничным и завершенным. Они дополнят отделку помещения, создадут акценты в обстановке и могут даже визуально расширить пространство или выровнять пропорции.
Какими бывают фотообои
Современные фотообои для стен – это не просто бумага с нанесенным на нее изображением, они бывают разных типов, создаются из материалов, способных служит годами и не терять свой первозданный вид. Основные виды данной продукции:
- рельефные модели – с объемной поверхностью, они облагородят интерьер;
- на бумажной основе – простой и бюджетный вариант, широкие возможности в нанесении рисунков разных типов;
- виниловые фотообои – их можно мыть, они не выгорают, устойчивы к ультрафиолету;
- флизелиновые модели – оптимальное сочетание качества, эстетики и стоимости.
Фотообои еще отличаются по текстуре, они могут быть гладкими и рельефными. Если заказывать такой товар непосредственно у производителя, то можно подобрать эксклюзивные рисунки и узоры для реализации уникальных интерьерных решений.
Эксклюзивный дизайн – фотообои 3D
Современные фотообои 3д – необычное украшение интерьера, которое создаст особую атмосферу в квартире. Объемная картинка впишется в любой интерьер и станет единой частью стилевой концепции. Фотообои с объемными рисунками одинаково хорошо смотрятся и в детской комнате, и в гостиной, и в спальне. Они могут стать стильным украшением офиса или коммерческого помещения.
Как правильно клеить фотообои
Купить фотообои в Одессе можно в магазине Фабрики домашнего декора Эко Обои. Здесь вы найдете богатый ассортимент, индивидуальный подход и помощь в реализации ваших идей.
Фотообои – это маленькая деталь в интерьере, которая способна изменить его и создать атмосферу уюта в вашем помещении.