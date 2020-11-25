Фотообои: модные тенденции и секреты правильного выбора

Наверное, многие из нас помнят фотообои, которые были популярны в 80-90-е годы прошлого века. В основном, на них изображались огромные водопады, цветущие сады, беседки с цветами и прочие яркие, бросающиеся в глаза картины. Они часто диссонировали с тогдашним скромным дизайном, именно поэтому бум фотообоев быстро прошел.

Но в последнее время фотообои вновь становятся популярными. Только сейчас они изготавливаются из высококачественных материалов, с применением метода цифровой фотопечати. Чего только стоят фотообои с эффектом ЗD-печати – это настоящее произведение искусства. Фотообои на любой вкус и для любого интерьера можно найти на сайте abc-decor.com.

Бумажные или флизелиновые

Естественно, перед покупкой стоит определиться не только с соответствием цветовой гаммы вашему интерьеру, но и тем, в какой комнате и на какой стене будут «располагаться» фотообои. Немаловажно и то, из чего изготовлены фотообои. Они бывают:

бумажные;

виниловые;

флизелиновые;

текстильные.

Фотообои из бумаги – самые бюджетные, цены на них не кусаются, но, что касается срока службы, то хватит их ненадолго, буквально через пару лет придется обновлять интерьер. Бумажные фотообои – экологичные, поэтому для детской комнаты специалисты советуют выбирать именно их.

Виниловые фотообои считаются наиболее долговечными. Они не боятся ни ярких солнечных лучей, ни моющих средств. Украшать ваши стены они будут долгие годы, пока вы сами не захотите их сменить. Но имейте в виду, что стены под винилом не дышат, а значит, нет циркуляции воздуха.

Оптимальный вариант в таком случае флизелин. Он тоже достаточно износостойкий, но более экологичней чем винил.

Текстильные фотообои – изысканные и дорогие. Они способны даже самый простой интерьер сделать королевским. Но кроме высокой цены есть еще определенные нюансы, которые стоит учесть перед покупкой. Текстиль накапливает пыль, поэтому, если в семье есть аллергик от таких фотообоев лучше отказаться. Текстильные фотообои боятся влаги, ухаживать за ними нужно очень аккуратно.

Лучшие фотообои для детской комнаты

Чтобы фотообои приносили не только эстетическое наслаждение, но и были красивым и стильным акцентом в интерьере необходимо учесть тип комнаты. Так, для гостиной подойдут панорамы городов, фактурные текстуры (кладка кирпича, дерево), изображения природы, интересные ЗD-картинки.

Для спальни лучше выбирать спокойные фотообои, которые помогут расслабиться. Чаще всего дизайнеры советуют пейзажи с природой.

Оформление детской комнаты должно соответствовать возрасту вашего ребенка. Для самых маленьких выбирают фотообои с крупными элементами, но фон обязательно должен быть пастельных оттенков. Для дошкольника – лучшие фотообои те, где изображены герои любимых сказок и мультфильмов. Для подростков подойдут сюжеты из комиксов, фильмов, мира моды, путешествий. Также, например, можно украсить стену картой мира, это не только красиво, но и познавательно.