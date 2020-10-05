Фармацевтическая косметика: особенности выбора

Каждый тип эпидермиса нуждается в увлажнении. Широкий ассортимент косметических продуктов позволяет выбрать крем и другие продукты для каждого возраста.

Желая пользоваться качественной косметикой, уделяйте внимание составу, отдавайте предпочтение проверенным брендам. Эффективность и безопасность аптечной косметики оценили многие покупатели. Натуральный состав, отсутствие консервантов и химических веществ, является залогом хорошей переносимости. Желая иметь качественные увлажняющие продукты, обратите внимание на французского производителя Ля Рош-Позе. Продукция La Roche-Posay характеризуется эффективностью, дает быстрый результат, известна и пользуется спросом во всем мире.

Фармацевтическая косметика La Roche-Posay: обзор особенностей

Качество, эффективность и лечебные свойства продукции торговой марки подтверждены независимыми экспертами. Фармацевтическая косметика бренда представлена на сайте https://www.ru.laroche-posay.ua/. Тут можно ознакомиться не только с ассортиментом, но и рекомендациями специалистов, обзорами покупателей, правилами ухода за кожей, имеющей дерматологические проблемы.

Продукция бренда обязана кропотливой работе ведущих дерматологов и косметологов. При создании косметики используются натуральные компоненты, витамины и термальная вода. В процессе разработки каждый препарат проходит тестирование. Термальная вода, обогащенная витаминами:

устраняет причины дерматологических проявлений;

увлажняет и восстанавливает поверхность;

активирует защитные функции кожи.

Благодаря природной воде, обогащенной витаминами и активными веществами:

поверхность насыщается влагой;

восстанавливается защитный слой кожи, защищающий эпидермис от проникновения агрессивных веществ из окружающего воздуха.

Продукция компании упаковывается в специально созданную упаковку, благодаря этому сохраняются лечебные свойства, расход происходит дозированно.

Краткий обзор увлажняющих гамм

Официальный сайт косметики La Roche-Posay предлагает гаммы для увлажнения каждого типа эпидермиса, в том числе проблемного, жирного, сухого, склонного к аллергии. На сайте можно выбрать декоративные и антивозрастные продукты, лечебную косметику для детей.

Специальная серия с солнцезащитными фильтрами Anthelios, разработана для потребностей всей семьи:

надежно защитит поверхность от ультрафиолетового излучения;

обеспечит увлажнение;

обладает успокаивающим действием, что актуально после принятия солнечных ванн.

Наибольшей популярностью пользуются серии: Cicaplast, Hydreane, Effaclar, Hydraphase, Tolriane, Lipikar, Redermic. Они разработаны для комплексного ухода за каждым типом эпидермиса. Более подробно ознакомится с описанием, назначением и правилами использования продуктов, предлагает официальный сайт производителя. Косметика La Roche-Posay в Украине представлена в полном ассортименте, продажа производится только в аптечной сети.