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Двухместные диваны – стильное решение сохраняющее пространство

Двухместные диваны – стильное решение сохраняющее пространство

Двухместные диваны — отличный способ идеально дополнить интерьер, сохранив свободное пространство в комнате.

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Сделать правильный выбор и приобрести диван по хорошей цене можно, например, в интернет-магазине компании AMF, перейдя по ссылке  https://amf.com.ua/divany/dvukhmestnye/.

Компактность — превыше всего!

Двухместные диваны небольшого размера давно заняли свой сегмент на рынке данной продукции. Они пользуются большим спросом благодаря своим компактным формам и качественным материалам.

Компактные диваны – это отличное решение для небольших помещений. Зачастую ширина таких диванов составляет не более 180 см. Поэтому они легко «впишутся» даже в самую маленькую комнату, гармонично дополнят кухню, прихожую и даже небольшие ниши в дачных домиках.

Двухместные диваны

В чем еще преимущества?

К достоинствам такой мебели стоит также отнести:

  • гармоничный внешний дизайн;
  • возможность оборудования механизмом трансформации;
  • возможность подобрать под любой интерьер: материал обивки, цветовую гамму, наполнитель.

Также производители предлагают широкий модельный ряд: каркасные и бескаркасные двухместные диваны разной формы и конфигурации. Поэтому даже самый требовательный покупатель не уйдет без покупки.

Особенности выбора

Если вы решите остановить свой выбор на диване, оборудованном механизмом трансформации, то следует учитывать некоторые нюансы и только после этого покупать изделие. Так, к примеру, обратите внимание, что некоторые модели оснащены механизмом, который при превращении дивана в спальное место, может царапать пол. Также нужно учитывать, что такие диваны в разложенном виде не имеют ниш и ящиков для хранения спального белья.

Критерии выбора дивана просты, но их ни в коем случае нельзя игнорировать.

  1. Нужно определиться с конструкцией дивана, подходящей под место в комнате, где он будет установлен. От этого будут зависеть дальнейшие требования к мебели.
  2. Если вы решили, что вам непременно нужен двухместный диван-трансформер, тогда важно определиться с типом трансформации. По мнению специалистов, наиболее надежными и востребованными являются механизмы аккордеон, еврокнижка, пума и дельфин. Диваны с такими механизмами можно легко разложить даже в самой маленькой комнате.
  3. Обратите внимание на обивку. Для таких диванов рекомендуется выбирать смесовые ткани, которые не боятся ни влаги, ни повреждений. Если у вас в доме живут собаки или кошки, лучше всего выбирать диван с обивкой «антикоготь».
  4. Для комфортного сна лучше всего приобрести диваны с ортопедическим спальным местом.

Приятного выбора!

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