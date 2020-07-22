Двухместные диваны – стильное решение сохраняющее пространство

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Компактность — превыше всего!

Двухместные диваны небольшого размера давно заняли свой сегмент на рынке данной продукции. Они пользуются большим спросом благодаря своим компактным формам и качественным материалам.

Компактные диваны – это отличное решение для небольших помещений. Зачастую ширина таких диванов составляет не более 180 см. Поэтому они легко «впишутся» даже в самую маленькую комнату, гармонично дополнят кухню, прихожую и даже небольшие ниши в дачных домиках.

В чем еще преимущества?

К достоинствам такой мебели стоит также отнести:

гармоничный внешний дизайн;

возможность оборудования механизмом трансформации;

возможность подобрать под любой интерьер: материал обивки, цветовую гамму, наполнитель.

Также производители предлагают широкий модельный ряд: каркасные и бескаркасные двухместные диваны разной формы и конфигурации. Поэтому даже самый требовательный покупатель не уйдет без покупки.

Особенности выбора

Если вы решите остановить свой выбор на диване, оборудованном механизмом трансформации, то следует учитывать некоторые нюансы и только после этого покупать изделие. Так, к примеру, обратите внимание, что некоторые модели оснащены механизмом, который при превращении дивана в спальное место, может царапать пол. Также нужно учитывать, что такие диваны в разложенном виде не имеют ниш и ящиков для хранения спального белья.

Критерии выбора дивана просты, но их ни в коем случае нельзя игнорировать.

Нужно определиться с конструкцией дивана, подходящей под место в комнате, где он будет установлен. От этого будут зависеть дальнейшие требования к мебели. Если вы решили, что вам непременно нужен двухместный диван-трансформер, тогда важно определиться с типом трансформации. По мнению специалистов, наиболее надежными и востребованными являются механизмы аккордеон, еврокнижка, пума и дельфин. Диваны с такими механизмами можно легко разложить даже в самой маленькой комнате. Обратите внимание на обивку. Для таких диванов рекомендуется выбирать смесовые ткани, которые не боятся ни влаги, ни повреждений. Если у вас в доме живут собаки или кошки, лучше всего выбирать диван с обивкой «антикоготь». Для комфортного сна лучше всего приобрести диваны с ортопедическим спальным местом.

Приятного выбора!