Что означают цветные полоски на протекторе?

Все мировые производители выпускают шинную продукцию в соответствии с международными стандартами. Для удобства подбора резины подходящих типоразмеров на покрышках указывают специальную маркировку, включающую определённые цифры и буквы.

Если внимательно рассмотреть автомобильные шины, которые предлагаются на сайте tireshop.ua/shini/zimnie/nokian, то на их поверхности можно заметить цветные полоски и точки. Для чего они наносятся и что означают? Давайте вместе разбираться в этом вопросе.

Зачем нужны разноцветные линии на покрышках?

Как правило, цветовые полоски располагаются на лицевой части шин, которая соприкасается с полотном дороги. Они могут размещаться в канавках и на основной поверхности. Из-за уменьшения глубины протекторного рисунка некоторые полоски могут пропадать, но это происходит только спустя минимум 3-5 лет эксплуатации. Эффективным считается расположение разноцветных полосок по длине протектора, поскольку в случае вертикального хранения и транспортировки видно именно лицевую часть покрышек.

Зачастую производители наносят на покрышки линии таких цветов:

синего,

красного,

жёлтого,

зелёного.

Многие автомобилисты считают, что данным способом производители отмечают покрышки, не прошедшие практические испытания и проверку на качество, но это мнение ошибочно. Также цвет полос не зависит от сезонности – их наносят на летние, зимние и всесезонные покрышки.

Отметим, что цветовые линии на автомобильной резине образуются ещё на начальных этапах производства при первичном формировании покрышек. Автошины разных партий могут иметь отличное расположение таких полос и особый цвет. Их предназначение – облегчение поиска и подсчёта шин в случае массового производства. Определение принадлежности изделий к конкретной партии даёт существенную экономию времени, особенно при доставке шинной продукции на другие континенты.

Что означают цветные точки на шинах?

Помимо вышеописанного разноцветного обозначения автомобильной резины, производители наносят на покрышки ещё один вид маркировки в виде красных и жёлтых точек диаметром порядка 10 мм. Как правило, их располагают на боковине напротив друг друга, а предназначаются они для облегчения балансировки автошин.

Красные точки показывают, какая сторона покрышки является более тяжелой. Как правило, эту сторону совмещают с лёгкой частью колесных дисков, а саму точку желательно размещать в зоне ниппеля.

Жёлтые точки наоборот показывают наиболее легкую часть шины, которая определена при статической балансировке.

Отметим, что данные метки не являются идеальными, поэтому если нужно выполнить балансировку колесных дисков и покрышек, желательно посетить сервисный центр. С помощью специального оборудования мастера СТО смогут с максимальной точностью отбалансировать колёса.