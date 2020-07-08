Цены на ОСАГО в Одессе

При оформлении ОСАГО онлайн вы получаете электронный полис на свой e-mail. Что это значит?

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Страховка ОСАГО и цены в Одессе Преимущества электронного полиса ОСАГО Купить ОСАГО со скидкой в Одессе Как выбрать лучший электронный полис ОСАГО

Страховка ОСАГО и цены в Одессе

Жизнь в Одессе становится значительно проще, если у вас есть личный автомобиль или мотоцикл. Но хоть свой транспорт и облегчает жизнь, делая ее более комфортной и удобной, однако с оформлением необходимых документов иногда приходится повозиться. Как, например, с ОСАГО. Это обязательное автострахование ответственности владельцев наземного транспорта. Данная страховка не имеет фиксированной цены, и рассчитывается индивидуально для каждого случая в зависимости от транспорта и города прописки владельца. Так, например, ОСАГО Одесса будет отличаться в цене от страховок для киевлян.

Преимущества электронного полиса ОСАГО

Но, чтобы не тратить на оформление документов и страховок время и силы, можно упростить процедуру, покупая полис ОСАГО онлайн. При оформлении ОСАГО онлайн вы получаете электронный полис на свой e-mail. Что это значит?

Электронный полис ОСАГО, по сути, ничем не отличается от обычной страховки. Только форматом. Еще в феврале 2019 электронный полис ОСАГО признали полноценным действующим документом, и теперь печатать страховку необязательно. Только если вы предпочитаете хранить документы в бумажном виде.

Еще электронный полис ОСАГО стоит дешевле, чем обычная бумажная страховка. Это заложено в государственную формулу для расчета ОСАГО. И, таким образом, электронный полис ОСАГО стоит на 10% дешевле, независимо от типа транспорта и города.

Купить ОСАГО со скидкой в Одессе

На оформлении ОСАГО онлайн легко можно сэкономить. Узнать, во сколько вам обойдется страховка, поможет калькулятор ОСАГО Одесса. Для того, чтобы рассчитать стоимость ОСАГО, вам нужно указать на сайте марку и модель автомобиля, город прописки владельца. После этого вам станут доступны все предложения от страховых компаний на одной странице. На сайте также есть предложения по акционной цене и с кешбеком. Это значит, что Ukasko возвращает часть средств, потраченных на ОСАГО, обратно на карту. Цены на страховку идут от страховой компании напрямую, и вы ничего не платите за использование сервиса. Никаких комиссий и скрытых платежей.

Как выбрать лучший электронный полис ОСАГО

Выбирая полис ОСАГО, большинство людей ориентируются в первую очередь на стоимость страховки. Но если вам нужно ОСАГО не просто для соблюдения требований законодательства, а чтобы страховка могла возместить необходимые расходы, стоит больше внимания уделить выбору страховой компании.

Нужно сравнить рейтинги компании, скорость выплат по ОСАГО и почитать отзывы на компании. Также обращайте внимание на то, оставлены отзывы юридическими или физическими лицами, так как это тоже влияет на страховые возмещения. И ни в коем случае не пренебрегайте ОСАГО, оформляйте полис вовремя и по самой низкой цене онлайн на Ukasko!