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Новости Одессы и Одесской области

Быстрая доставка грузов из Турции и Китая от компании SK Cargo

Быстрая доставка грузов из Турции и Китая от компании SK Cargo

Доставка грузов из таких стран, как Турция и Китай – одно из наиболее популярных логистических направлений.

Это обуславливается сравнительно невысокой стоимостью, качеством и изобилием товаров, производимых здешними компаниями. Последние востребованы среди украинских потребителей, что обуславливает успешность бизнеса на их продаже. Чтобы организовать оперативную транспортировку продукции, необходимо найти надежную фирму. SK Cargo в данной сфере занимает лидирующие позиции.

Почему стоит обратиться в компанию SK Cargo

На протяжении 25 лет доставка грузов из Турции и Китая является приоритетным направлением деятельности представленной компании. Ее специалисты гарантируют клиентам:

  • оперативное выполнение поставленных задач;
  • грамотное документальное оформление;
  • решение вопросов с таможней;
  • быстрый поиск и проверку поставщиков товаров;
  • страхование грузов;
  • минимальные отчисления поставщикам (от 0,5%).

Осуществляется международная перевозка грузов разными видами транспорта, что зависит от требований конкретного заказчика. Специалисты помогают организовать перевозку даже негабаритов, посылок и маленьких партий товаров. Последние собираются в сборные грузы от нескольких клиентов. Стоимость транспортировки рассчитывается на всех с учетом веса и габаритов. Предоставляются компанией и дополнительные услуги – доставка к двери, организация бизнес-туров, отслеживание грузов в пути, бронирование номеров и трансфер.

Преимущества доставки из Турции и Китая

Популярна карго доставка в Украину из Турции и Китая по нескольким причинам. В этих странах можно приобрести самые разнообразные товары – от продуктов питания до одежды и техники по умеренным ценам. Местные производители и поставщики готовы предложить высококачественные варианты продукции. Благодаря развитым транспортным и логистическим сетям транспортировка обходится недорого и осуществляется в максимально сжатые сроки, что играет главенствующую роль в современном бизнесе.

Невзирая на ограничения в передвижении граждан, установленных ввиду последних мировых событий, международная доставка товара осуществляется в привычном режиме. Это позволяет украинским бизнесменам своевременно получать товары и продолжать деятельность без ущерба для предпринимательства.

Организовать грузоперевозки карго можно автомобилем, самолетом, железнодорожным составом. Выбор транспорта зависит от типа перевозимых товаров и сроков.

Источник компания SK Cargo – https://sk-cargo.com/ru/

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