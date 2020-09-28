Аренда жилья в Одессе

Одесса славится своими высшими учебными заведениями, на учёбу в которых съезжается молодёжь со всей страны. Кроме того, съёмное жильё необходимо командировочным, а также многочисленным туристам, предпочитающим частную квартиру гостиничному номеру.

Аренда квартир в Одессе https://www.country.ua/rent/flat/odesa.html – услуга, позволяющая на время решить жилищную проблему молодой семьи, рабочего из области, отправившегося искать высокие заработки, студента Вуза, приехавшего в «жемчужину у моря» за знаниями. В прекрасном приморском городе работает множество бизнес-компаний и промышленных предприятий, предлагающих десятки тысяч вакансий.

Алгоритм поиска вариантов

Найти подходящую для аренды квартиру можно с помощью специалиста по недвижимости или самостоятельно. Имея доступ к базе объявлений портала Country www.country.ua, вы легко решите свои задачи без участия посторонних людей. Каждый день на сайте публикуются свежие сообщения о сдаче квартир во всех районах Одессы, благодаря чему всегда можно подобрать удачный объект по доступной цене.

Туристы найдут для себя жильё ближе к морю и пляжам. Работникам, очевидно, будет интересно снять квартиру рядом с предприятием. В аренду сдаются помещения возле рекреационных зон Одессы, в центре и на окраинах, рядом с транспортными узлами и на тихих улочках.

Заключение договора

Договорившись с владельцем квартиры, можно приступать к составлению договора аренды, в который следует включить следующие пункты:

обязанности сторон;

точные паспортные данные владельца жилья и арендатора;

срок, на который заключается договор;

размеры ежемесячной платы;

дата оплаты;

порядок определения размеров платы за коммунальные услуги;

опись вещей, находящихся в помещении;

условия досрочного прекращения договорных отношений;

алгоритм решения возникающих проблем (срочный ремонт сантехники, электрической проводки, бытовых приборов, устранение последствий затопления и пр.).

Проявляйте бдительность

Накануне заселения арендатор должен в присутствии владельца квартиры произвести полный осмотр помещений, бытовой техники, мебели, коммуникаций на предмет выявления скрытых и явных дефектов. Все выявленные поломки, царапины, сколы, проблемные места следует указать в приложении к договору. В противном случае по завершении срока аренды владелец жилья может обвинить в возникновении этих дефектов жильца и начать настаивать на денежной компенсации.