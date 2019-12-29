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Новости Одессы и Одесской области

Прогноз космической погоды с 31 декабря по 13 января

Прогноз космической погоды с 31 декабря по 13 января

31 декабря, 1, 4-5, 9-12 января – вероятны отдельные возмущенные периоды.
2-3, 6-8 января – ожидается спокойная геомагнитная обстановка.
13 января – прогнозируется повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды.
Михаил Рябов,
старший научный сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины

Фазы луны

1-2 января – луна будет расти, находясь в первой фазе.

3 января – произойдет смена фаз луны с первой на вторую.

С 4 по 7 января – луна будет расти, находясь во второй фазе.

Народный календарь

4 января – Святая Анастасия Узорешительница

Святая родилась в III веке в Риме. Ее мать, тайная христианка, поручила воспитание маленькой девочки святому Хрисогону. Поэтому святая с детства была предана христианской вере. После смерти матери отец насильно выдал Анастасию замуж за язычника Помплия. Оставшись верной единому Богу, святая тайно посещала заключенных христиан, ухаживала за больными и утешала всех, кто нуждался в помощи. После того как святого Хрисогона казнили по решению императора Диоклетиана, Анастасия стала странствовать, чтобы помогать другим заключенным. Своими трудами и молитвой она спасала больных и облегчала многим верующим людям жизнь в заключении.

В народе великомученицу Анастасию называют Узорешительницей. Святую считают покровительницей беременных и молятся ей при родах.

По народному календарю, погода в День Анастасии предвещает погоду в октябре.

 6 января – Преподобномученица Евгения Римская

Святая родилась в Риме, ее отец был правителем в Александрии Египетской. Евгения росла образованной и отличалась добротой и необычайной простотой. Она глубоко веровала в Бога и однажды втайне от своих родителей ушла в монастырь, где приняла крещение. За свою жизнь преподобная совершила много подвигов, и Господь одарил ее даром исцеления. Святая Евгения проповедовала, соблюдала строгий пост и жила в бедности. Своим примером она привела к вере во Христа многих знатных дев. Во время гонения христиан императором Галлиеном святая была казнена.

Еще с древних времен наши предки обращались к иконе святой Евгении – они просили защиты от зла и клеветы, а также помощи в беде.

В народе примечали: если 6 января ясный день – это к хорошему урожаю.

Фото: cs10.pikabu.ru

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