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Новости Одессы и Одесской области

Проблемы с транспортом: куда обращаться одесситам

Проблемы с транспортом: куда обращаться одесситам

Нарушение скоростного режима, хамство пассажирам или отказ брать льготников – нередко водители маршруток и городского транспорта выходят за рамки дозволенного. Кто при этом защитит права пассажиров и куда направлять жалобы?

Электротранспорт

Если у вас проблемы с городским электротранспортом необходимо обращаться в «Одессагоэлектротранс»:

адрес: ул. Водопроводная, 1;
тел.: информационного центра: (048) 788-68-86, (048) 717-54-54, (094) 921-98-86;
приемная: (048) 717-54-00;
e-mail: info@oget.od.ua, office@oget.od.ua.

Здесь примут жалобу не только на состояние транспорта, но и на некорректное поведение водителя или кондуктора.

Внимание: для оформления жалобы нужно будет указать бортовой номер трамвая или троллейбуса. Он нанесен краской на корпус снаружи на видных местах или внутри салона над кабиной водителя.

Маршрутки

Если у вас есть претензии к работе водителей маршруток, необходимо обращаться к компании-перевозчику. Контакты компании указаны в салоне каждого маршрутного такси.

В случае, если перевозчик по какой-то причине не отреагировал на жалобу, то следует обратиться в Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета:

адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 18;
тел. диспетчера: (048) 705-98-00; (048) 757-90-59;
e-mail: dtks@omr.gov.ua.

Внимание: для того, чтобы написать жалобу на водителя, важно записать номер общественного транспорта, также узнать ФИО водителя, которые должны быть указаны на табличке внутри салона, и контактные номера фирмы-перевозчика.

Фото: vi.ill.in.ua

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Галина Полищук
Галина Полищук
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ПРОФИЛЬ

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