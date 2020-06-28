Пробки, дрифтеры и большегрузы: карантин в Одессе для автомобилистов

Говорят, во время строгого карантина в центре Мадрида поселились лесные птицы. В Одессе такие явления не наблюдались. Но все же в городе царила непривычная тишина, а воздух благоухал весенним цветением.

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Слава богу, наступило послабление карантина. И в первую очередь ознаменовалось оно автомобильными пробками. А еще – «счастливой» возможностью подпрыгнуть на кровати среди ночи. Об этом ночные дрифтеры позаботились. В ассортименте — рев моторов, визг тормозов, вонь паленой резины. Хотя есть в Украине закон «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения», который гласит, что с 22.00 до 08.00 уровень шума не должен превышать 45 децибел. В нем перечислено все: и семейные склоки, и громкая музыка, и ремонтные работы…

Вот только забыли законодатели о лихачах на машинах с форсированными двигателями. Разве что в Правилах дорожного движения достаточно расплывчатый намек имеется: «Техническое состояние транспортных средств и их оборудование должны отвечать требованиям… охраны окружающей среды». Получается, окружающую человека среду беречь надо, а его самого – не обязательно.

А вот допустимая скорость в населенных пунктах ПДД четко указана – не более 50 км в час. Но, судя по всему, ночных дрифтеров это не касается. Патрульные службы в темноте их, видимо, не видят и не слышат. А штраф за превышение скорости в размере 510 гривен пафосным лихачам просто смешон. Кстати, и полиция по ночам со скоростью не менее 70 км в час патрулирует. Уж поверьте жителю Адмиральского проспекта с балконом, выходящим на проезжую часть. И не говорите, что так по службе положено. На экстренную ситуацию, понятно, с мигалками, с сиреной летят. Но вот какие нарушения с такой скоростью можно заметить при обычном патрулировании?

А как здорово во время карантина было! Выйдешь на балкон: воздух чистый, пахнет морем, тишина такая, что слышен лепет загулявшихся влюбленных.

Я вот думаю, может, для автомобилистов карантин продлить? Для обнаглевших дрифтеров, большегрузов, под окнами граждан с не выключенными двигателями устраивающих длительные стоянки, маршруток, у которых процентов 20 соляры вылетает в атмосферу. Экологи, ау! Где ваши посты наблюдений за загрязненностью воздуха? ПДД, кстати, запрещает эксплуатацию транспортных средств, если содержание вредных веществ в отработанных газах или их дымность превышают установленные стандартами нормы. Но, судя по количеству транспорта, отравляющего все живое, штрафы для их водителей так и не ввели.

В ПДД, кстати, есть замечательный пункт, регламентирующий движение гужевого транспорта. В ХХI веке, кажется, особенно актуальный. Есть же у нас прогулочные кареты в виде волшебной тыквы, в которой Золушка на бал отправлялась. Так, может, пересядем на этот экологически чистый транспорт? Или все же водителей-хамов на картин отправим?

Напомним, ранее сообщалось, что на трассе Одесса – Киев создалась многокилометровая пробка.

Фото: Одесская жизнь