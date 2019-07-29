Призначення субсидії: у яких випадках неправий посадовець

В Україні вже понад півроку діє «гаряча лінія» з питань порушень при наданні соціальної підтримки. За цей час було прийнято близько 11 тисяч дзвінків від громадян. Практика показала, що нерідко наші співгромадяни телефонують з проблем, які насправді не є порушеннями з боку працівників органів, відповідальних за надання соціальної допомоги.

У якому випадку є підстава скаржитися щодо порушень при наданні соціальної підтримки, а що насправді не є провиною фахівця органу соціального захисту? Про це розповідають експерти проекту «Справедлива підтримка», який Мінсоцполітики впроваджує за сприяння Світового банку з метою створення ефективних механізмів контролю при наданні соціальної допомоги та соціальних послуг.

Не згодні з рахунком – звертайтеся до надавача послуг!

Отримали рахунок на сплату комунальних послуг, який вас шокував? Оплатити його не вистачить навіть монетизованої субсидії? У такому випадку слід звертатися до надавача послуг.

Адже органи соціального захисту, що призначають субсидії, не мають впливу на розмір рахунків. Вони лише надають соціальну допомогу на їх оплату у межах визначених критеріїв та соціальних нормативів.

Не відповідаєте визначеним критеріям? Рішення прийме комісія

Існують чіткі критерії, що визначають право на надання житлової субсидії – розмір доходу, матеріальний стан, статус щодо працевлаштування тощо – докладно про них можна дізнатися у місцевому органі соціального захисту населення. Рішення по заявниках, що під ці критерії не підпадають, проте перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціальної допомоги, приймає комісія з призначення житлових субсидій при місцевому органі влади після проведення обстеження умов життя домогосподарства заявника – на підставі акту обстеження, що складається соціальним інспектором.

Якщо комісія відповіла на ваше звернення відмовою – безпосередньої провини фахівця сфери соціального захисту, відповідального за надання житлових субсидій, в цьому немає.

Порушенням можуть бути лише терміни розгляду вашого звернення про призначення субсидії та терміни, на які субсидію призначено. Детальніше про них – нижче.

Вас повідомили невчасно – маєте підстави поскаржитися

Рішення про призначення чи не призначення житлової субсидії, або про подання документів на розгляд комісії має бути прийнято протягом 10 календарних днів з дня подання особою документів на призначення субсидії. А сама комісія зобов’язана прийняти рішення не пізніше 30 днів після отримання нею матеріалів особової справи заявника.

Повідомлення про ухвалення відповідного рішення має бути надіслане заявнику протягом 3 календарних днів з дня його прийняття.

Існують також вимоги щодо того, яким чином вам має бути надано відповідь.

Так, якщо у субсидії вам відмовлено – відповідь має надійти в паперовому вигляді із зазначенням причин відмови. А у разі прийняття рішення про подання документів на розгляд комісії – в паперовому вигляді із зазначенням підстав для подання документів саме на розгляд комісії. У обох випадках у листі має бути зазначено порядок оскарження прийнятого рішення про призначення субсидії.

А от у разі, якщо субсидію вам таки призначено, рішення може надійти не лише у паперовому, а і в електронному вигляді, і навіть через смс-повідомлення.

У разі недостатності поданих заявником документів для призначення житлових субсидій або виявленні помилок, які допущені заявником, посадова особа мусить протягом 30 календарних днів повідомити заявника про необхідність виправлення помилки.

Термін, на який призначається субсидія, не може бути порушеним

Субсидію має бути призначено з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону (з 1 жовтня по 30 квітня) або неопалювального сезону (з 1 травня по 30 вересня). Також цей вид допомоги має бути призначений з початку опалювального (неопалювального) сезону навіть у разі, якщо звернення за призначенням підтримки відбулось протягом двох місяців з початку такого сезону.

Громадянам, які перебували в складних життєвих обставинах і протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону не змогли звернутись за субсидією, таку соціальну підтримку (з початку сезону) можуть надати за рішенням комісії, якщо звернення щодо призначення субсидії буде подане ними до завершення відповідного сезону.

Слід пам’ятати, що у випадках, коли вам відмовлено у наданні субсидії на наступний сезон через наявність у вас заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, ви маєте можливість виправити ситуацію. Для цього, протягом 2-х місяців з отримання повідомлення про відмову у наданні субсидії потрібно сплатити таку заборгованість або укласти договір про її реструктуризацію, або оскаржити у судовому порядку наявність у вас відповідної заборгованості та поінформувати про це відповідне управління соціального захисту. Якщо ви не встигли у 2-х місячний термін вчинити відповідні дії, житлова субсидія може бути призначена вам лише з місяця, наступного за місяцем у якому вами була погашено (реструктуризовано чи оскаржено) заборгованість за житлово-комунальні послуги.

А от перерахунок субсидії за зверненням одержувача субсидії повинен бути здійснений з місяця звернення.

Будь-яке порушення вищезгаданих термінів у процесі призначення житлової субсидії може стати підставою для оскарження дій посадової особи, відповідальної за її надання. Подати офіційне звернення, за результатами розгляду якого буде надано офіційну відповідь, можна за телефоном «Урядової гарячої лінії» 15-45. На неї також слід звертатися з інших проблемних питань соціального захисту.

А про випадки незаконного надання чи отримання субсидій, інших видів соціальної допомоги та соціальних послуг можна повідомити на «гарячу лінію» 0-800-502-757, що приймає дзвінки з 9.00 до 18.00 у робочі дні без обідньої перерви.

Джерело: Міністерство соцполітики