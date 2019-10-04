Привоз, кусочек Греции и колоритный двор: в Одессе показывают чудо-композиции из хризантем

Даже притом, что Одесса фестивалила в этом сезоне просто «круто», все равно этот осенний Фестиваль хризантем в Зеленом театре, который открылся 4 октября и продлится более трех недель, стал почти сенсацией.

Вот уж в самом деле, это тот случай, когда надо видеть. Потому что перед тем, как воскликнуть: «Эка невидаль, цветочные инсталляции!», нужно самому налюбоваться вдоволь всем увиденным. А увиденное — это когда тысячи хризантем всех цветов и оттенков создают и некую феерию, и даже особую «скульптуру» и «архитектуру».

Да, не только огромные арки из хризантем представлены на фестивале, хотя и они поражают и огромными размерами, и отлично подобранным рисунком из осенних цветов. Но когда видишь одесский автобус, центральный вход (с Преображенской) на знаменитый Привоз, маяк, якорь-сердце, созданные из хризантем, тут уже остается только ахнуть.

Впрочем, мы перечислили далеко не все объекты. Да и что их перечислять, ими надо любоваться и восхищаться. А этот 12-й стул с Дерибасовской!.. А этот одесский дворик с его обязательным атрибутом — сохнущим на веревках бельем!

Да, да, вы не ошиблись — это тоже все создано из хризантем. И тут уже в восторге каждый, кто это видит, даже если поначалу можно было услышать, что вот, мол, ожидал большего.

Хризантемы заполонили абсолютно весь Зеленый театр в парке им. Шевченко, каждый шаг — новое произведение, новая картинка, новое «ах!». Тут вам и кусочек Греции со скульптурами, и домики, и лодки, и…

Начало фестиваля совпало с осенним дождем, который зарядил с самого утра и никак не хотел прекращаться. Конечно, в этот день людей в Зеленом было мало. Но устроители Фестиваля хризантем нисколько не огорчились. Во-первых, он только открылся, а уже нашлись те, кто не побоялся дождя и, побывав там, остался в восторге. Во-вторых, мероприятие продлится до 27 октября, значит, у желающих обязательно будет возможность попасть туда в солнечный день.

Гостья из Херсона Оксана с дочкой в ответ на мой вопрос о впечатлении, поднимают большие пальцы вверх: во, мол, как классно!

— Пока не все хризантемы распустились полностью. Представляю, как будет красиво, когда они распустятся. Очень рада, что решились прийти, несмотря на дождь. Очень зрелищно и позитивно! — говорит Оксана.

Виталий Бенедик, представитель компании-организатора фестиваля, рассказывает:

— На фестивале можно не только посмотреть на хризантемы, а и купить их. А для выходных мы подготовили развлекательно-познавательную программу. Главная цель фестиваля — принести людям радость. Когда в цветочных композициях узнают известные уголки Одессы, когда каждая инсталляция становится фотозоной, когда люди любуются неповторимой красотой хризантем, — это замечательно!

Это и правда замечательно. А еще увлекательно, с юмором и просто завораживающе красиво.

Торопимся напомнить: хризантема – еще и магический цветок, является символом долгой жизни, счастья и благосостояния. Не случайно ведь именно хризантема стала эмблемой императоров Японии!..

Стоимость входных билетов:

– взрослый 100 грн,

– детский (7-14 лет) и для пенсионеров 50 грн,

– детям до 7 лет бесплатно.

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