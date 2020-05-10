Присяжные заседатели: кто может стать народным судьей?

Не секрет, что не всегда строгое следование букве закона приводит к справедливому приговору суда. Избежать судебных, иногда роковых, ошибок призван суд присяжных – непосредственное участие граждан в осуществлении правосудия. Как работает суд присяжных, и какие изменения его ожидают, выясняла наша газета.

Что такое суд присяжных?

Такая процедура, как суд присяжных, закреплена законом Украины «О судоустройстве и статусе судей». В уголовном процессе суд присяжных рассматривает преступления, наказание за которые предусматривает пожизненное заключение. Но могут быть рассмотрены им и отдельные дела в гражданском процессе:

ограничение или возобновление гражданской дееспособности физического лица;

признание физического лица без вести пропавшим или умершим;

усыновление;

предоставление психиатрической помощи в принудительном порядке;

принудительная госпитализация в противотуберкулезное учреждение.

Уголовные дела рассматривают двое судей и трое присяжных. Гражданские дела – судья и двое присяжных.

Во время суда присяжные могут задавать вопросы допрашиваемым, знакомиться с документами и уликами, проходящими по делу. При необходимости – вести записи во время процесса. Поскольку присяжные не имеют юридического образования, они могут запросить у суда разъяснения тех или иных правовых норм. Присяжные вместе с судьями выслушивают материалы дела и выносят вердикт. Именно они решают, виновен ли обвиняемый. А суд определяет наказание.

Как набирают присяжных

Список присяжных формируют местные советы по заказу Государственной судебной администрации Украины. Она подает запрос на нужное количество присяжных для каждого суда. Список утверждается на два года, он может пополняться или продлеваться.

Граждане, которые хотят стать присяжными, должны обратиться в горсовет с соответствующим заявлением. Там же можно получить консультацию юриста.

Присяжные защищены законодательством так же, как и судьи. С основного места работы их уволить не могут. При этом оплачивается и работа в судах – порядка 250 гривен в час за участие в заседаниях. Компенсируются и траты на проезд. А время выполнения обязанностей в суде засчитывается в трудовой стаж.

Кто может стать присяжным?

Согласно законодательству, присяжными могут стать граждане Украины в возрасте 30-65 лет, проживающие на территории соответствующего окружного суда и владеющие государственным языком.

Не могут быть присяжными граждане:

признанные судом ограниченно дееспособными или недееспособными; имеющие хронические психические или другие заболевания, которые препятствуют выполнению обязанностей присяжного; имеющие неснятую или непогашенную судимость; народные депутаты Украины, члены Кабинета Министров Украины, судьи, прокуроры, работники правоохранительных органов и аппаратов судов, военнослужащие, государственные служащие, адвокаты, нотариусы.

Роль присяжных в суде может измениться

Законопроект «О внесении изменений в закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» может изменить процедуру назначения присяжных. Он предполагает, что в будущем Государственная судебная администрация будет формировать их список без привлечения местных советов.

В частности, присяжных будут выбирать при помощи автоматизированной системы методом случайной выборки из реестра избирателей. При этом избранный присяжным может отказаться от участия в суде, обосновав свой отказ.

Изменится и сам судебный процесс:

– уголовные дела будет рассматривать суд в составе семи присяжных и одного судьи;

– суд присяжных сможет рассматривать преступления, предусматривающие наказание от 10 лет и выше. В частности, статьи за шпионаж, диверсии, организацию незаконных вооруженных формирований, похищение оружия, изнасилование с тяжкими последствиями и т. д.;

– присяжные будут давать ответ на единственный вопрос: виновен или невиновен подозреваемый в преступлении. Вместе с тем, они должны его обосновать;

– если присяжные решили, что подозреваемый не виновен, он немедленно освобождается из-под стражи. Но это решение может быть оспорено в апелляционных органах.

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Суд присяжных в Украине существует с 2013 года, но об этом мало кто знает. Может, потому что это не считается престижным. Да и законодательство, касающееся прав и обязанностей «народных судей», выписано недостаточно четко. К примеру, никто не может обязать присяжного прийти на суд – нет стимулов и нет ответственности. В противовес нашему законодательству, деятельность присяжных в США и европейских странах закреплена в конституциях.

Из истории

Суды присяжных возникли в Англии в средние века. Первоначально присяжными становились свидетели преступления, обычно соседи. К XV веку суды присяжных стали основной формой осуществления правосудия. В качестве присяжных стали приглашать посторонних людей, которые должны были принимать решения на основании показаний в суде, а не собственных наблюдений. Суды присяжных распространились сначала в Британской империи — в Азии, Африке и Америке, а после Французской революции — во Франции, Германии, Австро-Венгрии, Италии, Швейцарии.

Сегодня суд присяжных наиболее распространен в Соединенных Штатах: там каждый год проходят более 120 тысяч процессов с его участием (это почти 90% всех таких процессов в мире). В европейских странах суд присяжных используется только в ограниченном числе случаев. В Великобритании, например, гражданские иски не входят в его компетенцию. В Германии и Франции решение по всем делам выносится совместно присяжными и профессиональными судьями.

Фото: Delo.ua, открытые источники

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