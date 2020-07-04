Президентский проект «Большая стройка»: Одесская область – третья в стране по объему финансирования ремонта дорог

Но долгое время именно эти «три кита», на которых основано благополучие нашего края, плыли сами себе по течению. Дороги не ремонтировались. Агросектор выживал, как мог, бизнес имел всего одну цель – меньше платить в казну. А потом и вовсе наступил 2020-й…

С самого начала нынешнего года Одесская область получила сразу несколько сильных ударов по экономике. Сначала – безснежная зима, потом – засуха и карантин. В совокупности это привело к огромным проблемам сразу во всех отраслях регионального хозяйства. Предприниматели из-за вынужденного простоя потеряли прибыль, а значит, и возможность платить налоги, а в аграрном секторе потери исчисляются сегодня астрономическими цифрами…

Что делать? И куда обращаться за помощью?

Экс-советник губернатора, одесский политик и бизнесмен Сергей Варчук дал эксклюзивное интервью «Деловой Одессе». Говорим о поддержке агросектора, последствиях карантина для бизнеса, «Большой стройке». И о том, как именно потенциально успешному Одесскому региону можно выбраться из зоны турбулентности – 2020.

– Как совместить жизнь агробизнеса и другую предпринимательскую деятельность в стране нескончаемого карантина?

– Только с помощью государства и власти на местах. Ситуация с гибелью посевов в Одесской области четко показала, что такие удары выдержать самостоятельно агробизнес практически не способен. Засуха доконала озимые, и в некоторых районах площади гибели посевов оказались почти 100-процентными… Если вы помните, даже был трагический случай в Килийском районе, когда фермер покончил жизнь самоубийством, столкнувшись с диким неурожаем. А в Ренийском районе, где засуха фактически уничтожила роскошные виноградники, уже составили протоколы их списания и собираются их выкорчевать для перехода на однолетние культуры, берущие влагу из верхних слоев почвы.

Двойной удар природы и карантина пришелся в этом году и по овощеводам. Фермеры констатируют значительное уменьшение спроса на продукцию. В Украине реализация их продукции на 80% идет именно через рынки, на супермаркеты приходится не более 20%, и там большую часть всегда составлял импорт. Ведь в сети достаточно высокие требования к стандартам упаковки, объемам и качеству, и не каждый фермер может им соответствовать.

Именно в сезон свежей зелени фермеры понесли сумасшедшие потери. Из-за закрытия рынков тонны продукции продавались за бесценок на стихийных рынках или гнили на свалке, при этом не работала сеть HoReCa, как постоянный канал сбыта овощной продукции.

Сегодня ситуация постепенно выравнивается, несмотря на продолжение карантина – но уже в виде адаптивного. Отменять эти ограничения совсем, и тут я разделяю мнение премьер-министра, пока действительно нельзя. Более того, нужно делать сейчас карантин более строгим, с масочным режимом и термометрией. Однако ни в коем случае закрывать продовольственные рынки, чтобы не потерять окончательно фермерство в регионе.

– Но спасут ли открытые рынки наших фермеров? Наверстать огромные потери очень сложно…

– Многие фермеры уже смогли, к примеру, воспользоваться возможностями государственной программы поддержки АПК, в рамках которой уже порядка 170 млн грн получено агросектором в качестве компенсации на приобретенную отечественную технику.

Кроме того, правительство предложило сегодня бизнесу проект 5-7-9, о котором в стране начали говорить еще с февраля.

Программа предусматривает кредитование бизнеса под 5-9% годовых, где за каждое дополнительное рабочее место процентная ставка уменьшается, но это в теории. Чтобы принять участие в программе, нужно было подать заявку на сайте, а до этого подготовить бизнес-план и отвечать определенным критериям. Количество наемных сотрудников – не больше 50, годовой доход – в полмиллиона гривен. Кроме того, готовность самому профинансировать 20% от суммы инвестиции. И только после этого подключается государство и покрывает оставшуюся часть процентной ставки.

Надо отметить, что такие, довольно жесткие, условия не подходят для очень многих предпринимателей. Это надо учесть, и возможно, изменить программу кредитования.

– Изменят или нет – это еще вопрос…

– В сложившейся ситуации нам очень необходима активная позиция областного руководства. Например, в том же вопросе реанимации государственной программы поддержки виноградарства и садоводства. Ведь, увы, все никак не заработает в полную силу та же программа по смягчению последствий засухи в нашем регионе. По условиям которой, как утверждали в Минэкономики, за каждый гектар утраченных посевов аграрии должны были получить до 5 тыс грн компенсации.

Я хочу сказать, это небольшие деньги, но уже очевидно, что хороших 80 процентов по программе отойдет к нам, в Одесскую область. Если, конечно, аграрий подтвердит статус сельхозтоваропроизводителя, а Укргидрометцентр – площадь пострадавших посевов.

Еще хороша идея президента Зеленского. Помните, он говорил на пороге украинского карантинного лок-дауна, что малый и средний бизнес – самый ценный ресурс государства?

Но как реализована на практике эта мысль и почему в регионах не пытаются софинансировать ее, чтобы создать действительно эффективный механизм помощи? Я о размерах компенсации ФОПам, а точнее, семьям, занятым малым бизнесом, которые получили право на один прожиточный минимум на одного ребенка в месяц.

– Но все это – довольно фрагментарные меры. Каким по-Вашему должен быть системный подход?

– Нужен фонд поддержки аграрного бизнеса. Это будет финансовая подушка, смягчающая удары, подобные тому, что нанес этот год. Ведь работает же система компенсации за сельхозтехнику! Далее – в условиях степной зоны и засух думать о внутренних инвестициях на капельное орошение, следует пересмотреть севооборот и искать альтернативные культуры, которые будут способны выдержать новые условия в зоне рискованного земледелия.

– Еще одна проблема Одесского региона – это дороги, отремонтировать которые власть обещает в большом объеме уже в нынешнем году…

Президентский проект «Большая стройка» и план отремонтировать 4000 украинских дорог – это, безусловно, прорыв. Одесская область – третья в стране по объему финансирования ремонта дорог. И это не может не радовать.

В титульном списке из госбюджета: трасса Киев – Одесса, ремонт моста через Хаджибейский лиман и несколько транспортных развязок. Кроме того, мы получили 900 миллионов на дороги местного значения.

Это вливание ощутят районы всей области. И особенно – северные. Которые, несмотря на усилия депутатов областного совета, выбивающих на «свои» районы субвенции из областного бюджета, находятся в патовом состоянии в смысле дорожной инфраструктуры.

Что это значит для бизнеса и людей? А то, что уже к концу нынешнего года регион сможет избавиться от целого ряда своих «убитых трасс», и в десятках сел и городов Одесчины активизируется торговля и производство товаров.

Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда нужно быть смелыми в своих решениях и реформах. И единственная надежда в решении всех глобальных задач региона – на Президента и его команду, которая сегодня располагает широкими полномочиями и огромным доверием людей.

Источник: Деловая Одесса