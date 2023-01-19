Преступления России в Украине должны быть наказаны: создадут трибунал (обзор мировых СМИ)

Франция «Le Figaro» – «Европейцы вынуждены поставить Украине тяжелые танки»

Следом за Лондоном Берлин и Париж поочередно должны решить, доставлять или нет Leopards и Leclercs Киеву.

Лондон пообещал Киеву Челленджеры, Польша и Финляндия планируют продать часть своих Leopard немецкого производства, ждем решения Парижа на этот счет.

Леклер и Берлин на своих Леопардах: после легкой бронетехники европейцы один за другим нарушили табу на боевые танки, бросив вызов угрозам России.

Табу снято. И для западников начался порыв к востоку. Сначала медленно, с оглашением о поставке легкой бронированной техники Францией, США и Германией. На этом начальном этапе Франция первой сделала решительный шаг, предложив Киеву танки западного производства, в то время как к тому времени восточные союзники Киева поставляли украинцам только танки советского производства. Несомненно, потому что ей предстояло многое простить, в том числе неудачную фразу президента о «гарантиях безопасности», которые должны быть предоставлены Кремлю, или его приказ не «унижать» Россию.

«Предоставление колесных танков было способом занять политическую позицию, потому что это правда, что отношение Парижа было подвергнуто сомнению Киевом», – признает высокопоставленный дипломат.

«Le Monde» — «Тяжелые танки для Украины: снято табу»

Великобритания передаст 14 тяжелых танков Challenger 2 военным в Киеве, впервые для западной страны после российского вторжения

Пока союзники сделали снабжение этих мощных бронемашин красной линией, считая, что это может привести к эскалации с Москвой.

Но страх перед затяжной войной и интенсификация российских стачек в конечном итоге убедили ряд стран сделать решительный шаг.

Кроме Великобритании, Финляндия и Польша готовы отправить танки, но им нужен зеленый свет из Берлина. Канцлер Шольц находится под давлением перед встречей союзников Украины в пятницу в Рамштайне

Германия «FAZ» – «Шольц: У меня есть четкое представление о том, как все будет происходить без Ламбрехта»

Министр обороны уходит в отставку из-за «фокуса СМИ» на ее лице

После отставки министра обороны Кристин Ламбрехт федеральный канцлер Олаф Шольц (оба СДПГ) хочет сообщить о преемнике этого вторника. «У меня есть четкое представление, и все очень быстро узнают, как это должно продолжаться», — сказал Шольц в понедельник во время посещения оружейной компании в Ульме. Бундесвер и все участвующие в обороне заслуживают того, чтобы это было быстро выяснено. «Я знаю, как все должно продолжаться, и мы объявим об этом вовремя».

Ранее в правительственных кругах говорили, что о назначении «из уважения» к работе министра будет объявлено только через день. Ламбрехт, которая в течение многих месяцев подвергалась критике и чья отставка уже считалась свершившимся фактом на выходных, объявила в понедельник утром, что она попросила Шольца уволить ее, объясняя это решение освещением себя в СМИ.

«Месяцы сосредоточенности СМИ на моем лице вряд ли позволяют освещать факты и дискутировать о солдатах, Бундесвере и определении курса политики безопасности в интересах граждан Германии», — написала уходящая министр в заявлении. Ламбрехт не комментировала ошибки. Заместитель пресс-секретаря правительства Кристиан Хоффман сказала, что Шольц поблагодарил Ламбрехт за ее работу, он принял прошение об ее отставке.

Когда должность министра будет заполнена, гендерный паритет в кабинете очевидно будет сохранен. бывшего федерального министра юстиции обвинили в отсутствии опыта и такта в ее новой должности.

Совсем недавно ее раскритиковали за личное видео, снятое в новогоднюю ночь. В нем она сказала, ссылаясь на войну в Украине, что она произвела на нее «много особых впечатлений».

Между тем, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал увеличить поставки оружия в Украину. «Поражение от Украины может стать прелюдией к третьей мировой войне, — сказал Моравецкий на мероприятии, организованном фракцией союза в Берлине. – Германия должна обеспечить поставки в Украину «всех видов оружия».

Польша хочет отправить в Украину немецкие боевые танки Leopard 2 вместе с другими странами НАТО. федеральное правительство должно одобрить такой экспорт.

« Бербок способствует специальному трибуналу» : Преступления в Украине должны быть наказаны

Министр иностранных дел Анналена Бербок высказалась за создание специального трибунала для привлечения российского руководства к ответственности за агрессивную войну против Украины.

Специальный трибунал по преступлению агрессии обсуждался с Украиной, сказала она в своей речи в Гааге в понедельник. Можно представить суд, выводящий свою юрисдикцию по украинскому праву. Он обязан быть дополнен интернациональными элементами. Это должно быть заметно уже в локации за пределами Украины.

Нужно «четкое сообщение российскому руководству», сказала она, и, таким образом, всем другим государствам, «что захватническая война в этом мире не останется безнаказанной».

Таким образом, Бербок высказалась в пользу одного из двух вариантов, которые Комиссия ЕС рекомендовала государствам-членам в конце ноября.

Поэтому смешанный трибунал мог применить статью 437 Уголовного кодекса Украины, которая наказывает за планирование, подготовку и ведение агрессивной войны и предусматривает наказание для последнего от 10 до 15 лет лишения свободы.

Согласно рекомендации Брюсселя это должно касаться руководителей в соответствии с уставом Международного уголовного суда (МКС). Кроме того, следует применять международные стандарты сбора доказательств и судебного процесса. «Чтобы обеспечить международную легитимность такого гибридного трибунала, он должен быть создан либо на основе решения Совета по безопасности, либо Генеральной ассамблеи ООН», — говорится в предложении комиссии.

Поскольку Россия имеет право вето в Совбезе, путь должен пройти через ассамблею государств-членов. Они могли бы уполномочить Генерального секретаря ООН заключить соглашение с Украиной о специальном трибунале или, по крайней мере, назначить судей.

Германия, включая саму Бербок, приняла его с оговорками. В понедельник министр дала понять, что специальный трибунал не может быть направлен против «тройки» во главе российского государства – поскольку президент, премьер-министр и министр иностранных дел пользуются неприкосновенностью.

Люксембург «Luxemburger Wort» – «Украина видит свое будущее в НАТО»

Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина предполагает, что очередное большое нападение России на ее страну неизбежно. Тем не менее, правительство под руководством Президента Владимира Зеленского стремится бороться с коррупцией, чтобы удовлетворить требования вступления в Евросоюз, заявила политика изданию «Luxembourg Times». Она также видит свою страну членом НАТО. Военный альянс должен хотеть, чтобы Украина присоединилась, потому что украинская армия является одной из самых больших в Европе и имеет большой опыт на поле боя.

Нидерланды «de Volkskrant» – «Путин разрушает наши жизни. Мы разрушаем его»

Ровно два года назад российский оппозиционер Алексей Навальный был сослан в колонию. Пока его там пытят, его правая рука Мария Певчич (35) настойчиво продолжает борьбу с коррумпированными олигархами. «Конечно, мною двигает месть».

Фото: Из Лондона дело Навального продолжает Мария Певчич.

Швеция «Aftonbladet» — «К угрозам Путина нужно относиться серьезно»

Запад давит – где есть граница России?

Столкнувшись с угрозой успеха России, готовность западных стран поставлять Украине все более мощное и более совершенное оружие растет. Вопрос в том, когда Путин серьезно подойдет к своим угрозам применить, например, ядерное оружие?

Британцы, похоже, в первый раз готовы отправить танки в Украину. Польша хочет поставить немецкие десять танков Leopard2. Даже Германия, похоже, собирается отказаться от своей оппозиции по поставкам Leopard. Франция отправляет бронетранспортеры.

США принялись обучить украинских военных управлению зенитной батареей Patriot, которую США обещали доставить. Также растет давление на США по поставке снарядов большего радиуса действия в систему Himars, которая уже предоставлена Украине.

После успехов Украины минувшей осенью война зашла в тупик, и ни одна из сторон не получила значительных успехов. Война приобрела характер окопных боев мировой войны.

Но из-за принудительной мобилизации Россия сможет вбросить еще сотню тысяч военных в течение нескольких месяцев.

На Западе есть страх, что это может вернуть судьбу войны в пользу России.

Поэтому он готов помочь Украине еще более совершенным оружием в надежде, что Украина сможет не только противостоять новому наступлению России, но и продвинуть свои позиции и вернуть себе больше оккупированных территорий. Но это тяжело балансировать.

Турция «Daily Sabah» – «Турция планирует переговоры с Путиным и Зеленским о гуманитарном коридоре»

Встреча на прошлой неделе в столице Анкари породила надежду на посредничество Турции для гуманитарного разрешения продолжающегося российско-украинского конфликта.

Чиновники по правам человека двух стран встретились на полях международной конференции омбудсменов, в то время как Турция выразила заинтересованность в работе над гуманитарным коридором между двумя странами. Газета Hürriyet сообщила в понедельник, что ожидается, что президент Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни встретится с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским для достижения этой цели.

Анкара, которая занимается прекращением продолжающегося уже второй год конфликта, стремится обеспечить безопасность раненых, пожилых людей, женщин и детей, пострадавших от войны.

Главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч провел восемь встреч между двумя сторонами на прошлой неделе в столице Анкари. Hürriyet сообщает, что стороны согласовали трехэтапный план и украинская и российская стороны представили список из 800 и 200 человек соответственно для потенциального обмена пленными. Малкоч попросил стороны предпринять конкретные шаги и поговорить со своими лидерами для создания механизма.

Три месяца назад ЮНИСЕФ предложил Институт омбудсмена Турции, возглавляемый Малкочем, стать мостом для помощи несовершеннолетним без сопровождения, пострадавшим в результате конфликта.

«Министр обороны Германии Ламбрехт ушла в отставку из-за критики Украины»

Министр обороны Кристин Ламбрехт подала в отставку вчера из-за критики по поводу ее реакции на российское вторжение в Украину и ряд ошибок.

Отставка проходит в то время, когда ее ведомство руководит масштабным проектом модернизации армии страны и контролирует расширение поставок оружия в Украину.

В своем заявлении Кристин Ламбрехт заявила, что подала заявление об отставке канцлеру Олафу Шольцу, добавив, что «месяцы внимания СМИ к моему лицу» помешали фактическим дебатам об армии и политике безопасности Германии.

«Ценная работа солдат и многих людей в моем отделе должна быть на первом плане», — сказала она.

57-летняя женщина была министром обороны после того, как Шольц стал канцлером в декабре 2021 года. Критики долгое время изображали ее ненормальной, но Шольц поддержал ее, описав ее в прошлом месяце как «первоклассного министра обороны». Давление на нее недавно усилилось после бесценного новогоднего видеообращения

«Экстрадиция террористов обязательна для Швеции, которая надеется на вступление в НАТО»

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция должна сотрудничать с Турцией и выдать около 130 террористов, если она хочет получить поддержку Анкары по поводу права вступления в альянс НАТО.

Бермуды «The Royal Gazette» — «Украина требует оружия»

Украина настаивала на необходимости скорейших поставок оружия с Запада, поскольку центральный город Днепр переживает российский ракетный удар, в результате которого погибли по меньшей мере 40 человек в жилом доме.

Саудовская Аравия «Arab News» — «Количество жертв российского ракетного удара по украинскому городу возросло до 40 человек»

Министр обороны Германии ушла в отставку, поскольку давление на поставку Берлином танков Leopard растет

Сотрудники МЧС работают в понедельник на месте торгового центра, разрушенного во время военных действий в подконтрольной России Донецкой области на востоке Украины.

Число погибших в результате российского ракетного удара по центральному украинскому городу Днепр в понедельник возросло до 40, что сделало этот инцидент с наибольшим числом жертв среди гражданского населения в течение трехмесячной кампании Москвы по нападению на города вдали от линии фронта.

Киев говорит, что массовая гибель гражданского населения, которую он описывает как терроризм, демонстрирует, почему ему нужно больше оружия, чтобы победить российские силы через 11 месяцев после их вторжения. Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт подала в отставку в понедельник, поскольку ее правительство испытало растущее давление, чтобы позволить союзникам отправить Украине тяжелые танки, в начале недели, которое, как ожидается, станет ключевым для планов Запада вооружить Киев.

Украинские чиновники признали, что нет надежды найти еще кого-то живого под завалами после субботней атаки в Днепре, но президент Владимир Зеленский заявил, что спасательные работы в городе будут продолжаться, «пока есть хоть малейший шанс спасти жизнь». Зеленский отметил: «Из-под завалов спасены десятки человек, в том числе шесть детей. Мы боремся за каждого человека».

В Киеве заявили, что в жилой дом в Днепре попала российская ракета класса «корабль-корабль», сбить которую у Украины нет возможности. По словам представителя городских властей Геннадия Корбана, во время нападения погибли по меньшей мере 40 человек, 30 до сих пор числятся пропавшими без вести, 75 человек получили ранения, в том числе 14 детей.

Западные страны не присылали Украине тяжелую бронетехнику, и эта политика прекратилась в выходные, когда Великобритания пообещала отправить первую эскадрилью из 14 танков Challenger. Гораздо более широко используемые «Леопарды» немецкого производства многие рассматривают как наиболее вероятную рабочую лошадку будущей украинской бронетанковой техники, но они нуждаются в разрешениях на реэкспорт, которые Берлин не предоставил. Союзники Германии стали все более категоричны в своих требованиях, чтобы она предоставила Leopards или позволила им это сделать.

«Я призываю к решительным действиям правительство Германии», – заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в понедельник во время визита в Берлин.

«Пока мы говорим, бурлит битва за свободу и наше будущее. Танки не оставлять на складах, а отдавать в руки».

Министр обороны Финляндии Микко Савола сказал: «Это очень зависит от руководства Германии, как мы будем действовать с этими танками Leopard. Для этого требуется разрешение Германии на экспорт, и, кроме того, немецкая оборонная промышленность играет очень важную роль в том, как можно получить заменяемое оборудование».

Фото: Сотрудники МЧС работают в понедельник на месте торгового центра, разрушенного во время военных действий в подконтрольной России Донецкой области на востоке Украины.

США «Arkansas Democrat-Gazette» — «США усиливают обучение украинских военных»

В понедельник военные сообщили, что США активизировали обучение украинских военных в праздничные выходные, приложив новые усилия по обучению сложной военной тактике на американской базе в Германии и обучению тому, как управлять сложной системой противовоздушной обороны в Оклахоме.

Учеба в Германии призвана обучить сотни украинских военнослужащих. пользоваться сложной военной техникой, которая могла бы улучшить способность украинской армии приступать к новым наступательным действиям и защищаться от нападений России.

По словам министра обороны, около 500 солдат пройдут общевойсковую подготовку на юге Германии, во время которой они научатся координировать подразделения в бою с использованием артиллерии, бронетехники и наземных сил.

Генерал Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов, посетил американскую базу в Графенвере, Германия, в понедельник, чтобы пересмотреть обучение, которое началось в воскресенье.

США, «The New York Times» — «Признак упадка могущества России»

Москва помогла прекратить войну 2020 между Азербайджаном и Арменией и обеспечила прекращение огня. Но это мало что дало, поскольку разгорается новый кризис.

«The Washington Post» – «Украина уволила Херсон. Теперь Россия его уничтожает».

ХЕРСОН, Украина. В бомбоубежище родильного отделения осталось лишь четыре обгоревшие кроватки.

Остальные комнаты были разрушены в среду, когда российские войска атаковали город, нанеся удар по одной из больниц в Херсоне, где все еще могут рожать детей.

Волей судьбы или нрава многие сотрудники, привыкшие почти к постоянным обстрелам, решили спрятаться в коридоре, а не бежать туда, где они, казалось, могли быть в полной безопасности. Это решение, вероятно, их спасло.

«Теперь посмотрите на нашу безопасность», — сказала Оксана Томченко, 58 лет, гинеколог, временно исполняющий обязанности главного врача больницы, показывая рукой на сожженный подвал.

Жители, пережившие девять месяцев российской оккупации, говорят, что теперь, когда их город снова под контролем Украины, они сталкиваются с болезненной реальностью: если Россия больше не может владеть городом, она, похоже, намерена уничтожить его.

Удар по больнице Томченко стал по крайней мере пятым случаем, когда российские войска ударили по больнице

«The Washington Times» – « Российские удары по мирному населению разрушают надежды на прекращение длительной кровопролитной войны»

Надежда на прекращение огня между Москвой и Киевом в понедельник еще больше угасла, поскольку украинские лидеры пообещали отомстить за авиаудар России в выходные по жилому дому в Днепре, в результате которого погибли по меньшей мере 40 мирных жителей, а спасатели искали десятки других подростков. .

Круглосуточные спасательные работы в юго-восточном украинском городе продолжаются третий день на фоне признаков того, что Кремль намерен усилить жестокие атаки на гражданские цели и начать потенциально новое большое наступление против украинских сил.

Западные аналитики считают, что Москва закладывает основу для «затяжной войны», которая может занять месяцы или дольше. Российское военное командование, по всей видимости, считает, что у них есть окно на востоке Украины, чтобы вернуть назад достижение контрнаступления Киева в конце прошлого года.

Поскольку кровопролитная, затяжная война выглядит более вероятной, Запад борется с видами и объемами военной помощи, которую нужно предоставить украинским силам, одновременно ограничивая риск опасной эскалации с Москвой.

В последние несколько недель США и Великобритания увеличили пакеты помощи.

Генерал Марк А. Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов, попал в заголовки газет в воскресенье, заявив, что США расширили боевую подготовку украинских солдат в Германии с целью возвращения батальона численностью около 500 военнослужащих на поле боя в следующие пять-восемь недель. Другие западные государства выглядят осторожнее.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт ушла в отставку в понедельник после того, как допустила ряд ошибок в связях с общественностью и приняла на себя основное бремя критики за очевидное нежелание Берлина послать Украине тяжелое вооружение.

Некоторые аналитики говорят, что у канцлера Олафа Шольца есть шанс переосмыслить роль Германии как лидера в оказании летальной помощи украинским военным.

«WSJ» – «Использование энергоресурсов Россией как оружия имело обратный эффект»

Использование российским президентом Владимиром Путиным энергоносителей как оружия в финансовой войне все больше дает обратный эффект, угрожая существенно находящейся в осаде экономике России и ограничивает ее геополитическое влияние.

Западные санкции, падение цен на российское ископаемое топливо и стратегические просчеты наносят ущерб нефтегазовой промышленности страны, тогда как война в Украине может растянуться на второй год. Наконец, по мнению аналитиков и бывших энергетических чиновников и руководителей, это напряжение подорвет статус Москвы как энергетической сверхдержавы.

Россия надеялась, что отключение природного газа приведет к замораживанию Европы и ослаблению поддержки Киева, заявили официальные лица на континенте. Теплая погода и достаточные запасы других производителей пока сорвали эти усилия. Европейские цены на газ в понедельник упали на 15% до уровня, который последний раз наблюдался в сентябре 2021 года.

Тем временем российская нефтяная промышленность испытывает проблемы с адаптацией к эмбарго Европейского Союза и ограничению цен на нефть, возглавляемое США. Угроза Кремля сократить ответные поставки не привела к повышению цен и не осуществилась, демонстрируя слабость России.

Россия перенаправила значительную часть идущей в Европу нефти, но таким образом она заменила ряд покупателей двумя крупными импортерами: Китаем и Индией. Тамошние нефтепереработчики имеют низкие цены, отчасти потому, что доставка на большую удаленность повышает тарифы на нее.

Россия и ее союзник Беларусь начали военно-воздушные учения вдоль границы с Украиной, пытаясь усилить сотрудничество перед тем, что, по мнению украинских чиновников и военных аналитиков, может стать новой попыткой Москвы в ближайшие месяцы восстановить импульс на поле боя.

Канада: «The National post» – «Ни русского, ни русских»

В торги в Украине усилило латвийский национализм

Квебекская журналистка Поль Робитай отправляется в путешествие по бывшему Советскому Союзу, где она жила с 1990 по 1996 год. В следующем месяце уже будет первая годовщина российского вторжения в Украину, и она исследует, как агрессия Москвы меняет жизнь людей в этих странах.

Кафе на краю Старого города Риги. Оно переполнено студентами, которые весело говорят на английском, французском и латышском языках. Официантка приносит мне капучино и маковый пирог.

Я плачу в евро, этот жест напоминает мне, что мы в зоне комфорта Европейского Союза. Большинству людей такое наблюдение покажется тривиальным.

Но не для меня, кто ступил в Латвию впервые после распада Советского Союза. И познакомьтесь с Нильсом Муйжниексом, бывшим министром кабинета министров Латвии и европейским директором Amnesty International, в теплом и уютном месте. Нильс Муйжниекс, сын беженцев, бежавших из Латвии в 1940-х годах, чтобы избежать советского правления, увидевшего десятки тысяч его соотечественников, которых отправили в ГУЛАГ.

После войны в Украине почти каждый в Латвии чувствует себя Нильсом — сознает хрупкость своего образа жизни. В Риге война кажется близкой и неотложной. До российской и белорусской границы всего несколько часов езды на автомобиле.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ