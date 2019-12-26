Представления о проблемах мочевого пузыря

В теле человека есть специальный «мешочек», в котором накапливается моча. За этим органом также нужно следить, так как он может быть подвержен различными заболеваниями. Наиболее распространённым заболеванием мочевого пузыря является цистит. Данная болезнь провоцирует воспаление стенок мочевого пузыря из-за проникновения в организм инфекций.

Цистит – болезнь, которая преимущественно встречается у женщин. Это связано с тем, что мочеиспускательный канал у женщин короче, чем у мужчин, что упрощает проникновение инфекций.

Не так редко встречаются камни в мочевом пузыре, которые проявляются из-за воспалительных процессов в мочевыводящих каналах. Наличие камней могут перекрыть канал и усложнить вывод мочи из организма.

Существует также болезнь под названием атония – когда стенки мочевого пузыря ослабляются из-за травм спинного мозга. Атония провоцирует отсутствие позывов к мочеиспусканию и поэтому мочевой пузырь всегда находится в переполненном состоянии.

Что может ощущать человек, при заболеваниях мочевого пузыря?

Симптомы заболевания мочевого пузыря могут различные, но чаще всего человек жалуется на:

Дискомфорт в нижней части живота; Частые позывы к мочеиспусканию; Болевые ощущения во время мочеиспускания; Изменение цвета мочи (мутная и тёмная); Наличие крови в моче; Недержание мочи.

Лечение болезней мочевого пузыря

Для определения вида болезни мочевого пузыря используют:

Общий анализ крови; УЗИ почек или мочевого пузыря; Бакпосев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам.

Лечением занимается уролог. По результатам анализов уролог назначает медикаментозное или комбинированное лечение. Рекомендации врача нужно строго соблюдать для полного излечения. Курс терапии болезней мочевого пузыря проводят антибиотиками, но после курса терапии мочевыделительные органы имеют повышенное влияние к проникновению бактерий.

Восстановление после прохождения терапии по лечению цистита заключается в том, чтобы меньше подвергать раздражению мочевой пузырь, а также очищать мочевыводящие каналы большим приёмом жидкостей. Также стоит соблюдать диету: из рациона человек должен исключить острые, кислые и копчёные продукты. Также следует исключить употребление алкоголя, чая или кофе. В питании человека должны присутствовать овощи, фрукты и ягоды, в том числе и арбузы, дыни и груши.

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