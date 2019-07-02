«Правила выживания»: как выбрать растительное масло?

Во вторник, 2 июля, в 14:45 на «Интере» – новый выпуск «Правил выживания». В этой программе зрители узнают, на что стоит обратить внимание при покупке растительного масла, и какой продукт лучше выбрать для тех или иных целей – первого или холодного отжима, дезодорированное или прессованное, рафинированное или нерафинированное.

Оливковое, кукурузное, кунжутное, из авокадо или косточек винограда и, конечно, самое популярное в Украине – подсолнечное. Без масла невозможно представить современную украинскую кухню. Это один из самых полезных и универсальных продуктов. Он может быть вашей пищей, косметикой и лекарствами. А может превратиться в яд! Как этого не допустить? На что обратить внимание при выборе подсолнечного масла? На каком масле лучше жарить, а какое добавлять в салаты?

«Когда мы покупаем подсолнечное масло, выбор будет зависеть от его применения, – объясняет эксперт ток-шоу «Правила выживания», доцент кафедры технологии питания Харьковского государственного университета питания и торговли Андрей Горальчук.­– Если предполагается использовать масло для заправки готовых блюд и салатов, наиболее полезным будет нерафинированное холодного отжима. Именно в таком, не прошедшем термическую и химическую обработку продукте, лучше сохраняются витамины и биологически активные вещества. Если же вам необходимо тушить или жарить, выбирайте рафинированное, а еще лучше высокоолеиновое масло. При нагревании нерафинированного масла образуются вредные вещества, поэтому его не используют для жарки и выпечки. Хранить масло нужно в темном прохладном месте при температуре от +5 до +20 °С. Дольше всего хранится рафинированное масло – до 1,5 лет».

Как можно проверить качество продукта? Является ли слово «домашнее» по отношению к маслу синонимом слова «лучшее»? Какое масло полезно для здоровья, а от чего лучше отказаться вообще? Чем вы рискуете, покупая в заведениях общественного питания блюда, приготовленные во фритюре? И как использовать масло для красоты и долголетия? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Правил выживания»: соведущая и автор сюжетов программы Вера Борсук; исполнительный директор общественной организации «Союз потребителей Украины» Максим Несмиянов; химик-технолог косметических средств Юлия Гагарина; председатель института потребительского права Татьяна Шальман; доцент кафедры технологии питания Харьковского государственного Университета питания и торговли Андрей Горальчук; врач-терапевт Татьяна Аникеева; главный технолог завода – производителя подсолнечного масла Юлия Николайчук; шеф-повар Ольга Дудчак. Звездный эксперт ток-шоу актриса Ольга Сумская в студии поделилась уникальными секретами красоты на основе растительных масел.

«Масло – это не только полезная еда, а и эффективная косметика, ­–уверяет Ольга Сумская. – Я много лет пользуюсь различными маслами и уже выработала свои секреты красоты. Например, всегда снимаю макияж смесью отвара трав с маслами розы или лимона. Очень люблю масляные обертывания и купания с персиковым, оливковым, аргановым – дома у меня есть множество различных масел. Однажды, участвуя в съемках рекламы, мне пришлось несколько раз менять цвет волос. В результате половину волос я потеряла! Чем удалось их восстановить? Аргановым маслом, которое я втирала в корни волос. Поэтому мой рецепт красоты – только натуральные средства. Благодарю за участие в ток-шоу «Правила выживания» – в студии программы мой опыт и полезная информация, которой делятся эксперты, передается телезрителям».

Смотрите выпуск ток-шоу «Правила выживания», посвященный подсолнечному маслу, во вторник, 2 июля, в 14:45 на телеканале «Интер».

Также на этой неделе зрители «Интера» увидят следующие выпуски «Правил выживания»:

В среду, 3 июля, в 14:45 в эфире «Интера» – выпуск о том, на что обращать внимание при выборе абрикос.

Абрикос — настоящий кладезь полезных веществ. Приятный аромат, гармоничный вкус создают ему особую популярность, а богатый химический состав – возможность использовать в диетическом и лечебном питании. В одном плоде содержится большое количество витаминов и полезных веществ, но даже такой «золотой» фрукт может вызвать проблемы: отравление или аллергию. Поэтому выбирать его нужно очень тщательно. Где лучше покупать абрикос – на рынке или в магазине? Какие витамины и микроэлементы он содержит? Из каких стран импортируют фрукты в Украину и чем их могут обрабатывать для того, чтобы они лучше хранились? Звездный эксперт программы – певица Солоха.

В четверг, 4 июля, в 14:45 на «Интере» – выпуск о тушенке.

В туристических походах и экстремальных условиях тушенка является необходимым продуктом, который обогащает организм энергией и влияет на активность мозга. А какими вкусными получаются с ней макароны по-флотски и вареная картошка! Но все чаще хозяйки жалуются, что качество тушенки стало хуже: много жира, мало мяса, а в некоторых экземплярах его совсем нет! Всегда ли мы знаем, что на самом деле находится в банке? Как часто и в каких количествах можно есть тушёнку? И кому она противопоказана? Добавляют ли производители консерванты и другие запрещённые пищевые добавки? Есть ли в нём витамины и какие-либо другие полезные вещества? На эти и многие другие вопросы ответят ведущий и эксперты ток-шоу «Правила выживания». Звездные гости программы – родные братья, певец Василий Бондарчук и телеведущий Александр Бондарчук.

В пятницу, 5 июля, в 14:45 на «Интере» – программа о крабовых палочках.

Крабовые палочки придумали японцы как дешёвый заменитель дорогого крабового мяса. Этот продукт так полюбился украинцам, что стал практически национальным блюдом: какой же праздник обойдётся без крабового салата? Но все знают, что в крабовых палочках крабами и не пахнет. Из чего делают крабовые палочки? Можно ли их считать диетическим продуктом? Что лучше выбрать – замороженные или охлажденные крабовые палочки? И по каким параметрам нужно выбирать качественный продукт? Звездный эксперт программы – телеведущая Светлана Вольнова.

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