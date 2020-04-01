Практичные и удобные: как выбрать качественные жалюзи в Одессе

Период карантина можно провести с максимальной пользой для себя и своих близких. Если заняться, например, декорированием и обустройством дома или офиса. Можно за это время подобрать что-то новенькое для оформления окон квартиры, заказав практичные и удобные жалюзи вместо наскучивших штор.

Давайте разберемся подробнее, какие виды жалюзи представлены сейчас на рынке, для чего они предназначены, по каким критериям выбирать качественные жалюзи в Одессе.

Для дома, для офиса, для каждого

Если вы ищите практичный и функциональный способ оформления окон, тогда жалюзи – идеальный вариант. Они сэкономят пространство, защитят помещение от солнца и любопытных взглядов, а сами останутся почти незаметными.

Все жалюзи неприхотливы в уходе. С их помощью можно отрегулировать интенсивность дневного освещения. Жалюзи разнообразны по стилям. Выбирая их, всегда можно подобрать именно то, что вам нужно: вертикальные или горизонтальные, пластиковые, алюминиевые или тканевые, даже фото жалюзи всех цветов и размеров… Причем, фантазию ограничивать совсем не обязательно!

Какие существуют виды жалюзи

Все жалюзи отличаются по своим функциональным особенностями, по методам крепления и расположению пластин. Они могут быть сделаны из разных материалов: дерева, пластика, ткани и металла.

Горизонтальные – самый известный из всех видов жалюзи и неизменный лидер продаж. Такие жалюзи подойдут для любого типа окон старинных зданий и новостроек, они прекрасно скроют солнечный свет, особенно жарким летом. Вертикальные жалюзи внешне чем-то похожи на шторы. Но они не уступят шторам в своей практичности. Сейчас этот вид жалюзи очень популярен в одесских офисах. Остановив выбор на вертикальных жалюзи, вы визуально «скроете» низкие потолки в помещении, создадите особую уютную атмосферу. Большой выбор вертикальных жалюзи в Одессе предлагает компания Никосс . Кстати, мастера компании для вас могут изготовить на заказ жалюзи абсолютно любого цвета. Плиссе. А этот оригинальный вариант, по форме напоминающий «гармошку», отлично подойдет для окон-арок или проемов. Плиссе изящны и компактны, они станут настоящим украшением для любого дизайнерского шедевра! А вот выбирая римские шторы, можно дать волю фантазии! Эти шторы могут быть самых разных цветов и оттенков. Изготовлены из ситца, льна, шелка, сатина, жаккарда, других натуральных тканей. Поднимаясь, ткань в них присобирается в красивые складки, где простота форм сочетается с нарядностью. Рулонные шторы – тоже по сути жалюзи. Но только изготовлены они из ткани и при закрытии скручиваются в рулон. Такие шторы станут хорошей заменой тканевым. Даже в интерьере обычной одесской квартиры или дачи рулонные шторы смотрятся эффектно и интересно. Кстати, ценителям всего экологичного на заметку: в компании Никосс можно заказать рулонные джутовые шторы в эко-стиле! Для полотна таких штор используются натуральные волокна африканского джута, которые после специальной обработки прекрасно защищают от солнца и украсят интерьер приятным матовым блеском.

По каким критериям выбирать

Прежде всего, нужно определиться с типом крепления и внешним видом жалюзи, и тем, для какого окна конструкция предназначена.

К примеру, для деревянных окон подойдут любые жалюзи. Но особенно красиво дерево сочетается с натуральными тканями.

Если необходимо сэкономить место на кухне или балконе, с этой задачей отлично справятся кассетные жалюзи (крепятся к створке окна) или горизонтальные. А на пластиковые окна подойдут, например, рольшторы с направляющими.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!