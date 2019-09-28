Поверка счетчиков газа: каков порядок и за чей счет?

Как и любой прибор, газовый счетчик время от времени необходимо поверять. Свои газомеры одесситы должны поверять в компании АО «Одессагаз». В какие сроки необходимо проводить поверку газовых приборов учета и кто ее будет оплачивать?

Как правило, сотрудники АО «Одессагаз» сами отслеживают, когда необходимо делать плановую поверку счетчика, и оповещают об этом потребителя. Причем все расходы на демонтаж счетчика, его поверку и транспортировку берет на себя газовое предприятия.

При проведении поверки представители компании в двух экземплярах составляют «Акт снятия счетчика газа для проведения периодической поверки»: один остается у потребителя, второй – у сотрудника «Одессагаза».

Перед демонтажем счетчика проводят его обследование. В случае обнаружения каких-либо нарушений составляется «Акт о выявленных нарушениях».

При поверке газовых приборов учета в Акте фиксируют такие показатели:

наличие, целостность и совпадение номеров пломб на присоединительных патрубках;

наличие, целостность пломб на счетном механизме и корпусе счетчика;

внешний вид счетчика, отсутствие на нем механических повреждений;

номер газового счетчика, завод-производитель, год выпуска, дата последней поверки, его последние показания;

функционирование счетчика.

На период поверки взамен снятого счетчика сотрудники «Одессагаза» устанавливают из обменного фонда временный газовый прибор учета (при условии его наличия). Если по каким-либо причинам это сделать невозможно, то расчеты будут производиться не за фактическое потребление газа, а по среднемесячным показателям потребленного газа за аналогичный период предыдущего года.

Если потребитель отказывается делать поверку прибора учета, ему меняют режим начисления. Согласно Кодексу газораспределительных систем, определение объема потребленного газа осуществляется по предельным показателям потребления.

Как часто нужно делать поверку?

Межповерочный интервал составляет 5 или 8 лет, в зависимости от типа счетчика и производителя. Информацию об этом можно найти в государственном реестре средств измерительной техники Украины, а также в паспортах приборов учета.

Внеочередная поверка

Поверка также может быть и внеочередной. Инициатором ее может выступать как потребитель, так и сотрудник АО «Одессагаз»:

когда потребитель сомневается в показаниях счетчика;

если у газовщиков возникло подозрение, что потребитель вмешивался в работу счетчика;

в случае повреждения оттиска поверочного клейма;

если счетчик не эксплуатировался более половины межповерочного интервала.

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