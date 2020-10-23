Последний день предвыборной агитации в Одессе: наши веселые картинки (фото)

Сегодня, 23 октября, последний день предвыборной агитации. Завтра – день тишины. Уличные «картинки» меняются с потрясающей скоростью. И становится порой ну очень весело.

Начнем с агитации «крупной». Еще стоят чуть ли не на каждом углу агитационные палатки. Многие проявляют особую активность в последний день агитации: то сидели себе сотрудники тихо-мирно в этих палатках, а сегодня уже ходят вокруг, материалы за кандидатов стараются вручить лично в руки прохожим.

Или же возьмем наши рекламные щиты. Это же полное преображение наблюдается: практически все они сегодня пустуют, хотя еще вчера пестрели лицами тех же кандидатов. То же самое происходит и с сити-лайтами.

Многие борды успели поменять тематику, большинство – в ожидании рекламы. Кое-где еще сегодня на щитах еще можно ознакомиться с ликом кандидатов. Сегодня у них на это полное право.

Палаток и «конкретных» щитов вы завтра уже не увидите, конечно. Впрочем, тишина, судя по всему, будет не совсем тишиной: тут и там встречаются щиты «с намеком»: то ли одно слово из названия партии, то ли просто цветовая гамма. Вроде как уже и не агитация, но в то же время – именно она, родимая. Ну, чтобы избиратель не позабыл, за кого ставить «правильный знак». Висят себе бордики, «нужные» ассоциации вызывают.

Некоторые кандидаты, вернее, их представители, торопятся наверстать упущенное в последний день: на воротах домов и на парадных в центре города вывешены кульки с информацией о кандидате, календариками и прочим «известным набором». Причем, по квартирам их разносить тоже успевают. Кулек – в хозяйстве вещь нужная, конечно.

Кстати, на многих воротах вывешены объявления, где находится избирательный участок живущих здесь людей.

И все же самая «веселая картинка» в последний день агитации – это столбы, места для объявлений, тумбы и прочие доступные глазу потенциального избирателя штуки. Некоторые такие места уже очищены коммунальщиками. Некоторые лица кандидатов полностью заклеены афишами или обклеены новыми животрепещущими объявлениями – типа «лечу мазью». Получается такой себе микс.

Где-то агитационные штуковины удается отодрать полностью, некоторые – наполовину. Что получается в результате – «любуйтесь» на наших фото.

И еще. Подметай – не подметай, а на асфальте-плитке то и дело видишь следы этого самого последнего дня предвыборной агитации.

Фото автора и Юрия Руденко