Попасть к врачу в праздники: график работы медицинских учреждений Одессы

Центры первичной медико-санитарной помощи, детские поликлиники, консультативно-диагностические центры и поликлинические отделения городских больниц Одессы будут работать по следующему графику:
27 декабря — рабочий день;
28 декабря — рабочий день по графику субботы;
29 декабря — выходной день;
30, 31 декабря — рабочие дни;
1, 7 января — праздничные дни;
6 января — рабочий день.
Стационары в праздничные и выходные дни будут работать в обычном режиме в соответствии с утвержденным графиком.
Служба экстренной медицинской помощи «103», пункты неотложной стоматологической помощи и травмпункты работают ежедневно в круглосуточном режиме. Также ежедневно в круглосуточном режиме будут выезжать на вызовы автомобили городской службы неотложной медицинской помощи и осуществляться консультации по телефонам: 15-50 (со стационарных телефонов) и 0-800-50-15-50 (с мобильных).
Адреса круглосуточных травмпунктов:
Лидерсовский бульвар, 11, тел. (048) 722-62-60;
ул. Болгарская, 38, тел. (048) 732-66-26;
пр-т Добровольского, 100, тел. (0482) 52-90-18;
ул. Академика Воробьева, 5, тел. (048) 793-24-17.
Экстренная хирургическая помощь детям предоставляется круглосуточно в областной детской клинической больнице по адресу ул. Академика Воробьева, 3.
Неотложная стоматологическая помощь оказывается круглосуточно по адресам:
– Люстдорфская дорога, 86а — городская стоматполиклиника №3;
– ул. Академика Заболотного, 27 — городская стоматполиклиника №5.
Фото: dumskaya.net
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