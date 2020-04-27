Помощь на вес золота: как предприятия и волонтеры сплотились в борьбе с коронавирусом

В условиях эпидемии и карантина многие предприятия и просто неравнодушные украинцы стараются помочь медикам в борьбе с коварной инфекцией. Они шьют защитные костюмы и маски, делают рамки и клапаны для аппаратов ИВЛ, причем многие помогают медикам совершенно бесплатно.

Полиэтиленовый пакет заменит ИВЛ?

Профессор из Харьковской медицинской академии последипломного образования Владимир Корсунов предложил дешевый и безопасный способ, который сможет заменить ИВЛ для пациентов с нетяжелыми формами COVID-19. Эту технологию по методу Мартина-Буйера (вентиляция легких через маску) применяли еще 20 лет назад. Корсунов предложил использовать этот метод с помощью подручных средств. В комплект «скорой помощи» входят особый полиэтиленовый пакет и детали, которые помогают присоединить шланги к аппарату, поставляющему воздух. Чтобы избежать потери кислорода, шею пациента обматывают бинтами, и он может находиться в этой системе около 24 часов.

Как рассказал сам профессор, изготовлением пакетов занимается компания «Биосфера». Их отличие от обычных хозяйственных пакетов в том, что они сделаны из особо прочного полиэтилена и не токсичны.

Защитные экраны обезопасят медиков

Рекламно-полиграфический центр «CMYK», расположенный в Славянске, изготавливает специальные наклейки для врачей и «антикоронавирусные» экраны. Однако начала компания с малого – с изготовления наклеек для врачей, по принципу тех, что делали в Китае в разгар эпидемии. Врачи носили эти наклейки на одежде, и окружающие всячески помогали и содействовали им. Эти наклейки сейчас помогают и украинским медикам.

Пока готовили наклейки, стало известно, что врачам не хватает защитных экранов, которые, в отличие от масок и очков, полностью закрывают лицо. Рекламщики изучили иностранные аналоги и создали собственный усовершенствованный экран. Он изготовлен из оргстекла, которое выдерживает обработку любыми химическими жидкостями. Кроме того, что немаловажно – стоимость таких экранов намного ниже, чем у импортных.

Чудо-рамка

Предприятие «А3 Тех Украина», которая занимается современными агротехнологиями, разработало дезинфицирующую рамку для защиты врачей, контактирующих с пациентами, у которых обнаружен коронавирус. Эта рамка сконструирована таким образом, что распыляет дезинфекционные смеси в виде тумана и обеззараживает спецодежду врачей. Как говорят сами производители, эту рамку можно использовать не только в больницах. С ее помощью также можно проводить дезинфекцию в торговых центрах и магазинах, на предприятиях и автостоянках. Первую такую рамку установили в Шепетовской районной больнице Хмельницкой области. Также производители обратились к правительству и Минздраву с предложением наладить серийное производство таких рамок для украинских больниц.

Известный модельер шьет спецкостюмы

Известный украинский модельер Светлана Бевза, изделия которой носят знаменитости по всему миру, вместо элегантных платьев стала стала шить одноразовые защитные костюмы-комбинезоны для врачей. Модельер и ее команда изготавливают их из спандбонда-40, из которого шьют медицинские маски, однако жалуются, что материалов – тканей, молний, резинок – катастрофически не хватает. Готовые комбинезоны совершенно бесплатно дизайнер отправляет в больницы по всей Украине, и тем врачам, которые к ней обращаются. Кроме того, Бевза просит присоединяться к акции тех, кто хочет помочь отечественным медикам.

Клапаны печатают на 3D-принтере

Многие украинские предприятия и волонтеры подключаются к изготовлению клапанов для аппаратов искусственной вентиляции легких и защитных экранов для врачей. Клапаны печатают на 3D-принтере. А в Ровенской области защитные маски вырезают лазером из акрила, что сокращает время их производства и удешевляет процесс. Первые образцы масок и клапанов уже тестируются в больницах.

К изготовлению защитных экранов и клапанов также подключились Львовский политех, одесская студия 3D-печати Revel Laboratory, дизайнеры Луцка, а также волонтер из Днепра Роман Литвин.

Фото: Depo.Хмельницкий

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