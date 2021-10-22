Поліомієліт перемогли у світі, але чому він можливий в Україні?

У Чернігівській області щепленням від поліовірусу охоплено 53,6% дітей віком до року

Поліомієліт – страшна інфекційна хвороба

Ліків від неї не існує, а в основній групі ризику – діти до 5 років.

Захворювання, збудником якого є поліовірус, передається від людини до людини через фекалії або слину. Заразитися є вірогідність через брудні руки, їжу та воду.

Суто «дитячим» поліомієліт теж вважати не можна, адже хворіють і дорослі. Поліовірус вражає центральну нервову систему, що призводить до паралічу, а значить інвалідності на все життя або смерті.

Порятунок? Людство поки що нічого ефективнішого, ніж вакцинація, не винайшло.

Ще зовсім трішечки – і Ротарі разом з партнерами здолають поліомієліт

У 1985 році Всесвітня організація Ротарі кинула серйозний виклик одній з найнебезпечніших хвороб. Ротарійці розпочали тоді програму «Стоп Поліо», а у 1988 році утворили Глобальну ініціативу боротьби з поліомієлітом, яка сьогодні включає Всесвітню організацію охорони здоров’я, Центри США з контро­лю та профілактики захворювань, Дитячий Фонд ЮНІСЕФ, Фонд Білла та Мелінди Ґейтсів, Глобальний Альянс щодо вакцин та Ротарі Інтернешнл. Це – ключова глобальна багаторічна програма ротарійців всього світу. Спільними зусиллями, велика роль у цьому звичайно ж Фонду Білла та Мелінди Гейтсів, вдалося майже повністю викорінити вірус на планеті. За останні 33 роки кількість випадків захворювань знизилася на 99,99 відсотка! На одному з рекламних плакатів Білл Гейтс показує жестами пальців усім нам, що залишилося ще зовсім трішечки і поліомієліт буде подолано. У цій кампанії «We are This close / Ми дуже близько» взяли участь і актор Джекі Чан, і багато інших світових видатних особистостей.

Ротарійці внесли та залучили понад 2,1 мільярда доларів і безліч волонтерських годин для захисту майже 3 мільярдів дітей в 122 краї­нах від поліомієліту.

Під гаслом Ротарі «End Polio Now / Покінчити з поліо тепер» відбуваються численні заходи по всьому світу. Тисячі членів Ротарі Клубів ведуть діяльність пліч-о-пліч з працівниками охорони здоров’я з вакцинації дітей у країнах, що постраждали від поліо. Також залучають колег-волонтерів, допомагають з транспортуванням вакцини і надають іншу матеріально-технічну підтримку.

У 2020 році Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила Африку повністю вільною від поліо­вірусу дикого типу. І це був історичний момент для африканського континенту, і перемога для всіх ротарійців.

Поліомієліт в Україні

На початку вересня українське Міністерство охорони здоров’я підтвердило випадок паралічу у півторарічної дитини з Рівненської області – хворобу викликав дериват вакцинного штаму поліовірусів 2 типу (Sabin 2).

Як повідомляє пресслужба МОЗ, батьки хворої дитинки свідомо відмовились від щеплень, передбачених медичними стандартами, через релігійні переконання.

Стоп Поліо! End Polio Now!

Цей прикрий випадок захворювання маленької дитини з Рівненщини став поштовхом до відновлення активності всіх Ротарі Клубів України в розповсюдженні правдивої актуальної інформації щодо поліомієліту, важливості планових щеплень поліовакциною та збору коштів на продовження боротьби з однією з найпідступніших хвороб людства.

В Україні про зараження поліо­мієлітом востаннє повідомляли у 2015 році: двоє дітей з Закарпаття заразилися вакцино-спорідненим вірусом, внаслідок чого їх паралізувало, але вони змогли одужати.

Тоді, в 2015-му, за рішенням Ротарі Інтернешнл було відновлено роботу Національного Комітету

Поліо Плюс Ротарі в Україні, до якого входять 25 членів, серед них лікарі різних спеціальностей. Плюс є координатори в Ротарі Клубах.

Голова Комітету Сергій Завадський:

– Національний Комітет Поліо Плюс Ротарі в Україні дуже стурбований повідомленням МОЗ України про випадок поліомієліту – паралічу в 1,5-річної дитини на Рівненщині.

Це вкотре підтверджує підступність цього смертельно небезпечного вірусу, а також те, що лише достатній рівень охоплення вакцинацією всіх дітей у країні (до 95%) може убезпечити від подібних випадків.

– Сумно, – каже Сергій Завадський, – що маючи в наявності достатню кількість поліо-вакцин в Україні, лише 53% дітей віком до 1 року отримали згідно з графіком щеплень 3 дози вакцини.

За даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні рівень охоп­лення щепленнями від поліомієліту (дітей до 1 року, поліо-3) в 2021 році недостатній, за 8 місяців – лише 53%.

Найнижчі показники в Херсонській – 40,7%, Івано-Франківській – 42,2%, Закарпатській – 43,1%, Запорізькій – 46,2%, Харківській – 46,5%, в Одеській та Київській областях – 47,5%. На Чернігівщині щеп­ленням від поліомієліту охоплено 53,6% дітей віком до року.

– Умови пандемії коронавірусу не мають зупиняти планові щеплення. Захищаючи дітей від однієї хвороби, ми не маємо наражати їх на ризики від інших, ще більш небезпечних, – вкотре наполягає на тому, що єдиний спосіб убезпечити себе та своїх дітей від наслідків поліоміє­літу – це вакцинація, Голова Національного Комітету Поліо Плюс Ротарі Сергій Завадський.

– COVID-19 відсунув графік щеплень. Люди бояться зайвий раз ходити в поліклініки. Але при чому тут діти? Випадок із захворюванням на поліомієліт свідчить про важливість своєчасної вакцинації, – аналізує ситуацію ротарійка Марина Долженко, Голова дистриктного підкомітету Поліо, заслужений лікар України, завідувачка кафедри кардіології Національного університету охорони здоров’я України, доктор медичних наук, професор.

– Важливо розуміти, – акцентує Марина Долженко, – що в Україні сьогодні захворювання на поліомієліт дає 2 тип вірусу, тож обов’язково треба вакцинувати дітей прививкою Імовакс Поліо, яка захищає від трьох типів вірусів.

Про те, що ліків від поліомієліту немає, і єдиний спосіб уберегти й урятувати дітей – це щеплення, чи не на кожному кроці наголошує Голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ), доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб НУОЗ України, Голова правління ГО «Батьки за вакцинацію» Федір Лапій, він давно співпрацює з ротарійцями в площині боротьби з поліомієлітом.

На думку Федора Лапія, в Украї­ні дуже низький рівень обізнаності, і це лежить в основі сьогоднішнього нерозуміння – сучасні визначення поняття «поліомієліт», чим він зумовлений, що таке «спалах», які існують сучасні рекомендації задля його подолання.

Це означає, що роботи в українських ротарійців ще багато, і, передусім, просвітницької.

Автор: Олександра БІЛИЧ

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Історична довідка

24 жовтня відзначається Всесвітній день боротьби з поліомієлітом. Дата приурочена до дня народження американського вченого, який винайшов вакцину проти цього захворювання.

Як пишуть історики, Доктор Солк працював «16 годин на день, сім днів на тиждень, роками». А сам вчений описував свої дослідження як «два з половиною роки нудної і тяжкої роботи».

Першою дитиною, яка офіційно отримала вакцину від поліомієліту, став 6-річний хлопчик Ренді із Вірджинії, це сталось у 1954 році.

«Голос Америки» приніс радісну новину в Європу.

12 квітня 1955 року в Університеті Мічигану доктор Томас Францис оголосив вакцину від поліомієліту «безпечною та ефективною».

Коли Солка запитали, кому належить вакцина, він відповів: «людям», і ніколи не реєстрував патенту на свій винахід.

Через кілька років у світі створили іншу – оральну – вакцину від поліомієліту. Дякуючи цим двом препаратам захворювання людей на поліомієліт на планеті скоротилось на 99,99%.

У День боротьби з поліомієлітом світова медична спільнота закликає звернути увагу на захворювання та його профілактику.

Україна досі в переліку країн, де через низький рівень охоплення щепленнями є високий ризик спалаху поліомієліту.