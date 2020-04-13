Полезное на карантине. Электронные отпугиватели насекомых и грызунов — спокойный отдых и хороший урожай

Карантин продолжается, но и жизнь тоже. Это значит, что не стоит ставить на паузу учебу, развитие, вкусную еду, покупки, ремонт, садоводство и другие важные и интересные дела. В новой рубрике “Полезное на карантине” мы будем рассказывать вам о продуктах и услугах, которые будут полезны и на карантине, и после того, как он закончится.

Что: Электронные уничтожители насекомых и ультразвуковые отпугиватели мелких грызунов из магазина Изотроник. Незаменимы на даче и в загородном доме.

Как это работает: Есть две разновидности приборов: уничтожители и отпугиватели. Первые используются для насекомых, а вторые — для мелких грызунов.

Уничтожители — это электрические приборы. Насекомые оказываются в ловушке и уничтожаются высоким напряжением. Отпугиватели работают на основе ультразвука. Приборы настроены на волны, которые грызуны воспринимают как опасность. Уловив сигнал, животные и стремятся уйти из опасной зоны. Отпугиватели не убивают, а прогоняют грызунов.

И уничтожители, и отпугиватели можно использовать как в больших промышленных помещения, так и в небольших домах, на дачах и в квартирах. Все оборудование безопасно для людей — мы не воспринимаем сигналы на таких частотах. Не пострадают и ваши домашние животные. Цены: Уничтожители — от 320 грн

Отпугиватели — от 520 грн

Гарантия: Магазин предоставляет гарантию 12 месяцев на всю продукцию. К каждому изделию прилагается инструкция. Возможно, она вам и не понадобится, потому что все товары очень просты в использовании. Но если у вас будут вопросы — вас с радостью проконсультируют по телефону.

Где купить: Можно заказать онлайн на сайте — доставка во все населённые пункты любым почтовым отправителем. Также можно купить в строительных супермаркетах: “Новая линия” и “Эпицентр К”.

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