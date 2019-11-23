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Новости Одессы и Одесской области

Полезно знать: о поставке газа в Одессе в вопросах и ответах

Полезно знать: о поставке газа в Одессе в вопросах и ответах

Кто-то из потребителей использует газ для приготовления пищи, кто-то — для отопления. И в том, и в другом случае всегда возникает масса вопросов. Ответы на наиболее актуальные вопросы наших читателей подготовили специалисты «Одессагаз-Поставка» и «Одессагаз». Какие особенности при оплате за газ льготами, полученными в безналичной или наличной форме?

Сейчас около 90% льготников получают государственную помощь безналично, на счета в «Ощадбанке». Затем «Ощадбанк» перечисляет эти деньги газопоставляющей компании и сообщает об этом потребителю с помощью sms (комиссия за эту операцию не взимается). Остаток платежа за газ, как и ранее, такие льготники платят самостоятельно.

Еще 10% льготников получают помощь наличными, согласно заявлениям, которые они подали в управление соцзащиты до 15 октября. Такие льготники должны самостоятельно и полностью рассчитаться за потребленный газ. Для этого они выбирают удобный банк, отделение почты или электронную платежную систему. Расходы на проведение такого платежа зависят от комиссий, которые устанавливает соответствующее финансовое учреждение или сервис.

Справочная информация о льготной сумме будет указана в счетах за ноябрь (потребители получат их в декабре).

Обратите внимание: за предоставление и расчет льгот отвечают управления социальной защиты населения. Порядок предоставления льгот регулируется Законом Украины «О жилищно-коммунальных услугах» № 2189-VIII от 9 декабря 2017 года (в редакции от 9.06.2018 г.) и Постановлением «Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме» №373 от 17 апреля 2019 года (в редакции от 1.10.2019 г.).

За неуплату отключили газ. Что делать?

1. Узнать сумму долга за предоставленные услуги поставщика. Это можно сделать непосредственно в отделах «Одессагаз-Поставки» по перерасчету платы за потребленный газ,  а также в «личном кабинете» на сайте gazpostach.od.ua

2. В полном объеме погасить задолженность.

3. Подать письменное заявление установленного образца в Центр обслуживания клиентов «Одессагаз» по адресу: улица Одария, 1. При подаче заявления необходимо предоставить:

  • оригиналы документа, удостоверяющего личность потребителя;
  • документы подтверждающие право собственности на объект газоснабжения;
  • документ об оплате долга и расходов поставщика на прекращение и возобновление газоснабжения.

Заявление потребителя с предписанием поставщика о возобновлении газоснабжения передается в соответствующую службу «Одессагаза» для выполнения работ. При возобновлении подачи газа потребители, которые используют газовые колонки или котлы, должны предоставить работнику службы действующий Акт проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов (Акт ДВК).

Как сделать перерасчет в случае, если один член семьи временно в отъезде?

При отсутствии в помещении газового счетчика оплата за газ рассчитывается по нормам потребления газа, установленным на одного человека. Соответственно, в таком случае семья платит исходя из количества зарегистрированных в квартире лиц. При временном непроживании одного из членов семьи по месту регистрации, в течение месяца об этом необходимо оповестить поставщика газа — предприятие «Одессагаз-Поставка». Для этого  надо предоставить следующие документы:

  • заявление о том, что один из членов семьи временно не проживает в домохозяйстве;
  • справка с места временного нахождения отсутствующего лица;
  • справка о составе семьи (по новым правилам предприятие само запрашивает справку в департаменте административных услуг Одесского горсовета).

Кому необходимо устанавливать сигнализаторы загазованности?

Сигнализаторы загазованности — устройства, которые обеспечивают непрерывный контроль за содержанием горючих газов и окиси углерода в воздухе помещений, где установлено газовое оборудования. Если эти концентрации превышены, тогда он срабатывает, сигнализируя об опасности, угрожающей здоровью или даже жизни человека. Средняя стоимость прибора около 200 гривен.

Наличие сигнализатора загазованности является обязательным условием для потребителей природного газа, которые эксплуатируют газовые приборы с отводом продуктов сгорания через дымоход. Для монтажа оборудования следует обращаться к профессионалам, которые имеют лицензию на данный вид деятельности.

Раз в год сигнализатор должен проходить метрологическую поверку. Эта услуга платная, в зависимости от фирмы, которую потребитель выберет для обслуживания. Ни в коем случае не допускается самостоятельно проверять срабатывание сигнализатора, подавая на него 100% смесь газа, например, от газовой зажигалки. Это может вывести чувствительный элемент датчика из строя.

Фото: Pixabay

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Галина Полищук
Галина Полищук ПРОФИЛЬ
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