ПОКУПКИ онлайн С ДОСТАВКОЙ – экономят время, а главное ЗДОРОВЬЕ!

«Одесская жизнь» подготовила перечень онлайн платформ для покупок в Интернете: магазинов, с самым большим ассортиментом товаров и выгодными условиями доставки, а также сервисов, с помощью которых заказать услуги можно в один клик!
Нет времени для поиска товаров в магазинах? Сегодня это уже не проблема, ведь все необходимое для жизни можно заказать по Интернету не выходя из дома. Вернее, в нынешних условиях эпидемии, проблемой стало выйти из дома. Хотите побаловать себя сладостями, сделать покупки на рынке «Привоз», зайти в любимый супермаркет или заказать такси? Все это сегодня можно сделать виртуально (онлайн) – не отходя от компьютера.
Интернет-магазин «Копiйка»: товары из любимого универсама с доставкой на дом!
Хотите приобрести продукты, не выходя из дома, и отличного качества? Интернет-магазин торговой сети «Копійка» – лучшая альтернатива походу в супермаркет!
Ассортимент интернет-магазина максимально приближен к ассортименту большого универсама. Здесь можно найти не только любимые продукты, но и товары личной гигиены, бытовой химии, зоо- и хозтовары. Развито направление «собственный импорт». Компания сама привозит продукты из Польши, Чехии, Германии, Италии, других стран Европы и Азии. Широкий выбор товаров выпускаемых под собственными торговыми марками: «0,01», Multico, «Панні цінна», Unico. По интернету можно заказать даже готовую еду.
Оформить покупку – легко. Просто зайдите на сайт https://kopeyka.od.ua и в один клик купите все необходимое. Заказать продукты можно даже ночью. В этом случае, вам останется только лишь подождать утреннего звонка оператора для подтверждения заказа.
После того, как оператор подтвердит заказ и согласует время доставки, заявку передадут сборщику. Он соберет заказ, проверит сроки и упаковку. Если какого-то товара не окажется в наличии, оператор перезвонит и предложит замену. После этого, сборщик аккуратно упакует товар, а курьер привезет в удобное для вас время и место.
На время карантина в интернет-магазине «Копійка» ввели дополнительные меры безопасности – сборщик и курьер работают в перчатках и масках, а все поверхности раз в три часа обрабатывают дезинфицирующими средствами.
- Ассортимент: более 12 тысяч товаров.
- Контроль качества: Сроки и качество товара контролирует сборщик, который формирует ваш заказ. Товар доставляется в ТЕРМОСУМКАХ.
- Стоимость доставки: 30 грн. в черте Одессы. При заказе на сумму от 300 грн. доставка – БЕСПЛАТНО.
- Сроки: Заказы, поступившие до 17.00, доставляются в этот же день. Поступившие после 17.00 – на следующий день. Точное время доставки согласовывается с диспетчером.
- Район доставки: Города Одесса и Черноморск. Поселки: Крыжановка, Иличанка, Лески, Корсунцы, Лиманка (Мизикевича), Балка, Красноселка, Светлое, Латовка (Котовка), Набережное, Фонтанка, Таирово, Вапнярка, Сухой Лиман, Александровка, Усатово, Авангард, Прилиманское, Бурлачья Балка, Новая Дофиновка, Малодолинское, Нерубайское, Хлебодарское, Александровка, Великая Балка, Молодежное, Великодолинское.
- Время работы: прием заказов – круглосуточно. Связь с диспетчером с 8:00 до 18:00. Курьерская доставка – с 9:00 до 21:00.
Способы оплаты:
- наличными или банковской картой при получении,
- банковской картой при online оформлении заказа,
- безналичная оплата оптовым покупателям (для юр. лиц и предприятий).
Специальные предложения: Раз в две недели новая ценовая газета с десятками акционных предложений. Специальные предложения для обладателей Карты Сусіда по программе «Хороші сусіди!» – двойные бонусы за покупку определенных товаров! Локальные акции «Хорошая цена», другие выгодные предложения.
Сайт: kopeyka.od.ua; страницы: Facebook, Instagram: kopeyka_tm
Телефон: (050) 492-19-24, (048) 789-05-06.
NAPRIVOZE – первая доставка продуктов с рынка «Привоз» в Одессе
«Сделать базар» на «Привозе» не отходя от компьютера – это что-то новенькое! Пока вы только думаете о поездке на знаменитый одесский рынок, «Привоз» уже сам готов прийти к вам – привезти покушать и зарядить позитивом. Интернет-магазин «Naprivoze» привезёт с доставкой на дом всё то же самое, что хотели купить на рынке вы, но только чуточку лучше!
Теперь нет необходимости приезжать на рынок лично – к чему эта толкотня вдоль рядов, пыль, слякоть, солнечный удар, промокшие ноги, вирусы, оригинальные запахи и хулиганы? Тем более, что пользуясь «он-лайн» сервисом «Naprivoze», Вам не привезут абы что! Продукты оцениваются специалистами, отбираются, взвешиваются и пакуются прямо при въезде на рынок, чтобы покупатель не топтал свои туфли вдоль рядов. Достаточно просто сообщить адрес – за вас все купят и организуют доставку в любой район Одессы.
Компетентный специалист – обычная одесская тётя Соня умеет выбирать товары под ваш запрос. А именно:
- продукты для перепродажи,
- для кафе и ресторана,
- для дома,
- для оригинального подарка с доставкой на дом или офис (цветы и фрукты).
Интернет-магазин «Naprivoze» предоставляет уникальный сервис подборки продуктов со знаменитого одесского рынка.
- Ассортимент: Овощи, фрукты, цитрусовые (экзотические), зелень, соления, сухофрукты. Молочные продукты. Рыба, морепродукты, мясо. Цветы и авторская флористика. Возможность покупки товаров оптом и в розницу.
- Контроль качества: отберут лучшие продукты с одесского «Привоза», «попробуют» перед покупкой, проверят точный вес и даже поговорят вместо вас с продавцами «за жизнь».
- Стоимость доставки: рассчитывается индивидуально, зависит от объёма покупки и расстояния.
- Сроки: Отправка товара – 1 раз в день по утрам.
- Район доставки: курьером по Одессе, доставка по Украине.
- Время работы: 07:00 – 17:00. Прием заявок – круглосуточно.
- Способы оплаты: наличные, банковская карта. Минимальный заказ от 1000 грн.
Специальные предложения: доставка по Одессе в выходные дни – БЕСПЛАТНО!
Сайт: naprivoze.od.ua, страница Facebook, новые поступления и акции: https://t.me/privozonline.
Телефон: (093) 270-55-99, (073) 258-76-60.
«Профитроли» – вкус сладкой жизни!
В каждой секунде есть свое счастье, как и в каждом новом вкусе от любимой всеми одесситами и гостями города ресторанно-кондитерской сети «Профитроли».
Смородиновый пирог и апельсиновый шоколад, клубничное мороженое и малиновый фриз, клюквенное печенье с белым шоколадом и пряные флорентийки с изюмом… Все эти фирменные лакомства ресторанно-кондитерской сети «Профитроли» можно заказать в любой, даже самый пасмурный день, с доставкой на дом!
Кондитеры сети «Профитроли» готовы воплотить в жизнь самые сладкие кулинарные мечты своих дорогих гостей! Осуществить заказ можно по телефону, непосредственно в сети магазинов или выбрать сладкий шедевр от сети «Профитроли» на сайте: profitroli.od.ua
Сеть кафе-кондитерских «Профитроли» – это 5 заведений в самых живописных районах Южной Столицы.
- Первое семейное кафе с кондитерской на Французском бульваре, 22
- Двухуровневое гостеприимное кафе-кондитерская на Филатова, 16
- Душевное кафе Профитроли в центре Одессы на Бунина, 17
- Уютное и светлое кафе-кондитерская на Львовской, 48.
- Уникальная 3-х уровневая кондитерская на пр-те Шевченко, 8а
Здесь можно заказать изумительные десерты и торты по оригинальным рецептам и секретным записям из блокнотов хозяек времен Старой Одессы, авторские шедевры от шеф-кондитера! И многое другое – вкусное, душевно-притягательное, всегда исключительного качества и безупречной свежести.
- Ассортимент: Десерты, печенье, пироги, пирожное, торты, чизкейки, штруделя. Горячие и холодные напитки.
- Контроль качества: постоянный.
- Стоимость доставки: от 50 грн. (цену озвучит диспетчер доставки).
- Сроки: в кратчайшие сроки.
- Район доставки: все районы Одессы и ближнего пригорода
- Время работы: с 9:00 до 22:00.
- Способы оплаты: наличные, банковская карта.
Специальные предложения: при заказе с собой СКИДКА 10%
Сайт: profitroli.od.ua; страницы: Facebook, Instagram: profitroli_odessa.
Телефон: (067) 800-28-08; (096) 802-88-08; (094) 921-96-86; (097) 806-88-08; (094) 954-07-88.
Адрес: ул. Бунина, 17; проспект Шевченко, 8а; Французский бульвар, 22; ул. Филатова, 16; ул. Львовская, 48.
Онлайн сервис «Авангард-такси»
Жизнь в большом городе всегда требует мобильности, готовности к спонтанным поездкам. Но даже наличие собственного авто спасает не всегда. Хотите быстро передвигаться по городу и любите поездки с комфортом? Тогда лучшее решение – онлайн сервис «Авангард-такси».
Служба такси «Авангард» предлагает заказ такси недорого, по демократичной цене. В распоряжении компании – огромный таксопарк современных транспортных средств.
Для клиентов создана новая услуга –https://avangard-taxi.od.ua/ в Одессе. Благодаря этому предложению, теперь каждый может заказать такси без лишних звонков диспетчеру – просто заполнить форму заказа и ожидать автомобиль. Это очень выгодно в тех случаях, когда мобильная связь недоступна, например, вы находитесь в другой стране, завтра прилетаете и хотите, чтобы вас встретили. Онлайн вызов такси в Одессе – услуга бесплатная.
Служба «Авангард» предлагает своим клиентам гибкую систему оплаты: стоимость поездки формируется в зависимости от расстояния, времени возможного ожидания и дальности поездки. Ценовая политика выгодно отличается соотношением цены и качества. «Авангард» не повышает стоимость перевозок и цены на данный момент в такси «Авангард» – самые привлекательные и оптимальные в Одессе!
- Виды услуг: Заказ такси. Другие услуги: перевозка животных, онлайн заказ, междугороднее такси, курьерская доставка на такси, аренда микроавтобуса с водителем и корпоративное такси, услуга «Вызов драйвера», зарядка аккумулятора(прикурить), буксировка, заказ универсала, заказ мини-вена, заказ микроавтобуса.
- Стоимость услуг:
- Эконом класс: 40 грн. до 3 км.
- Универсальный: 60 грн. до 2 км.
- Микроавтобус: 90 грн. до 3 км.
- Премиум класс: 60 грн. до 2 км.
- Почасовая оплата: 150 грн./час до 10 км.
- Район: города Одесса и Киев.
- Время работы: круглосуточно.
- Способы оплаты: наличными, банковской картой, бонусами
Специальные предложения: При заказе через приложение https://1z.lc/t-c начисляется бонус на счет + процент с каждого заказа. Бонусами можно рассчитаться за поездку. Стоимость заказа такси через приложение на 10-15% дешевле, чем при звонке оператору.
Сайт: avangard-taxi.od.ua; страницы: Facebook, Instagram
Телефон: (048) 798-78-48, 348 (звонок бесплатно).
* в связи с большой нагрузкой время доставки у некоторых операторов может увеличиться, но все заказы обязательно доставляются
★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!