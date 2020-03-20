ПОКУПКИ онлайн С ДОСТАВКОЙ – экономят время, а главное ЗДОРОВЬЕ!

«Одесская жизнь» подготовила перечень онлайн платформ для покупок в Интернете: магазинов, с самым большим ассортиментом товаров и выгодными условиями доставки, а также сервисов, с помощью которых заказать услуги можно в один клик!

Нет времени для поиска товаров в магазинах? Сегодня это уже не проблема, ведь все необходимое для жизни можно заказать по Интернету не выходя из дома. Вернее, в нынешних условиях эпидемии, проблемой стало выйти из дома. Хотите побаловать себя сладостями, сделать покупки на рынке «Привоз», зайти в любимый супермаркет или заказать такси? Все это сегодня можно сделать виртуально (онлайн) – не отходя от компьютера.

Интернет-магазин «Копiйка»: товары из любимого универсама с доставкой на дом!

Хотите приобрести продукты, не выходя из дома, и отличного качества? Интернет-магазин торговой сети «Копійка» – лучшая альтернатива походу в супермаркет!

Ассортимент интернет-магазина максимально приближен к ассортименту большого универсама. Здесь можно найти не только любимые продукты, но и товары личной гигиены, бытовой химии, зоо- и хозтовары. Развито направление «собственный импорт». Компания сама привозит продукты из Польши, Чехии, Германии, Италии, других стран Европы и Азии. Широкий выбор товаров выпускаемых под собственными торговыми марками: «0,01», Multico, «Панні цінна», Unico. По интернету можно заказать даже готовую еду.

Оформить покупку – легко. Просто зайдите на сайт https://kopeyka.od.ua и в один клик купите все необходимое. Заказать продукты можно даже ночью. В этом случае, вам останется только лишь подождать утреннего звонка оператора для подтверждения заказа.

После того, как оператор подтвердит заказ и согласует время доставки, заявку передадут сборщику. Он соберет заказ, проверит сроки и упаковку. Если какого-то товара не окажется в наличии, оператор перезвонит и предложит замену. После этого, сборщик аккуратно упакует товар, а курьер привезет в удобное для вас время и место.

На время карантина в интернет-магазине «Копійка» ввели дополнительные меры безопасности – сборщик и курьер работают в перчатках и масках, а все поверхности раз в три часа обрабатывают дезинфицирующими средствами.

Ассортимент : более 12 тысяч товаров.

: более 12 тысяч товаров. Контроль качества: Сроки и качество товара контролирует сборщик, который формирует ваш заказ. Товар доставляется в ТЕРМОСУМКАХ.

Сроки и качество товара контролирует сборщик, который формирует ваш заказ. Товар доставляется в ТЕРМОСУМКАХ. Стоимость доставки : 30 грн. в черте Одессы. При заказе на сумму от 300 грн. доставка – БЕСПЛАТНО.

30 грн. в черте Одессы. При заказе на сумму от 300 грн. доставка – БЕСПЛАТНО. Сроки: Заказы, поступившие до 17.00, доставляются в этот же день. Поступившие после 17.00 – на следующий день. Точное время доставки согласовывается с диспетчером.

Заказы, поступившие до 17.00, доставляются в этот же день. Поступившие после 17.00 – на следующий день. Точное время доставки согласовывается с диспетчером. Район доставки: Города Одесса и Черноморск. Поселки: Крыжановка, Иличанка, Лески, Корсунцы, Лиманка (Мизикевича), Балка, Красноселка, Светлое, Латовка (Котовка), Набережное, Фонтанка, Таирово, Вапнярка, Сухой Лиман, Александровка, Усатово, Авангард, Прилиманское, Бурлачья Балка, Новая Дофиновка, Малодолинское, Нерубайское, Хлебодарское, Александровка, Великая Балка, Молодежное, Великодолинское.

Города Одесса и Черноморск. Поселки: Крыжановка, Иличанка, Лески, Корсунцы, Лиманка (Мизикевича), Балка, Красноселка, Светлое, Латовка (Котовка), Набережное, Фонтанка, Таирово, Вапнярка, Сухой Лиман, Александровка, Усатово, Авангард, Прилиманское, Бурлачья Балка, Новая Дофиновка, Малодолинское, Нерубайское, Хлебодарское, Александровка, Великая Балка, Молодежное, Великодолинское. Время работы: прием заказов – круглосуточно. Связь с диспетчером с 8:00 до 18:00. Курьерская доставка – с 9:00 до 21:00.

Способы оплаты:

наличными или банковской картой при получении,

банковской картой при online оформлении заказа,

безналичная оплата оптовым покупателям (для юр. лиц и предприятий).

Специальные предложения: Раз в две недели новая ценовая газета с десятками акционных предложений. Специальные предложения для обладателей Карты Сусіда по программе «Хороші сусіди!» – двойные бонусы за покупку определенных товаров! Локальные акции «Хорошая цена», другие выгодные предложения.

Сайт: kopeyka.od.ua; страницы: Facebook, Instagram: kopeyka_tm

Телефон: (050) 492-19-24, (048) 789-05-06.

NAPRIVOZE – первая доставка продуктов с рынка «Привоз» в Одессе

«Сделать базар» на «Привозе» не отходя от компьютера – это что-то новенькое! Пока вы только думаете о поездке на знаменитый одесский рынок, «Привоз» уже сам готов прийти к вам – привезти покушать и зарядить позитивом. Интернет-магазин «Naprivoze» привезёт с доставкой на дом всё то же самое, что хотели купить на рынке вы, но только чуточку лучше!

Теперь нет необходимости приезжать на рынок лично – к чему эта толкотня вдоль рядов, пыль, слякоть, солнечный удар, промокшие ноги, вирусы, оригинальные запахи и хулиганы? Тем более, что пользуясь «он-лайн» сервисом «Naprivoze», Вам не привезут абы что! Продукты оцениваются специалистами, отбираются, взвешиваются и пакуются прямо при въезде на рынок, чтобы покупатель не топтал свои туфли вдоль рядов. Достаточно просто сообщить адрес – за вас все купят и организуют доставку в любой район Одессы.

Компетентный специалист – обычная одесская тётя Соня умеет выбирать товары под ваш запрос. А именно:

продукты для перепродажи, для кафе и ресторана, для дома, для оригинального подарка с доставкой на дом или офис (цветы и фрукты).

Интернет-магазин «Naprivoze» предоставляет уникальный сервис подборки продуктов со знаменитого одесского рынка.

Ассортимент : Овощи, фрукты, цитрусовые (экзотические), зелень, соления, сухофрукты. Молочные продукты. Рыба, морепродукты, мясо. Цветы и авторская флористика. Возможность покупки товаров оптом и в розницу.

: Овощи, фрукты, цитрусовые (экзотические), зелень, соления, сухофрукты. Молочные продукты. Рыба, морепродукты, мясо. Цветы и авторская флористика. Возможность покупки товаров оптом и в розницу. Контроль качества: отберут лучшие продукты с одесского «Привоза», «попробуют» перед покупкой, проверят точный вес и даже поговорят вместо вас с продавцами «за жизнь».

отберут лучшие продукты с одесского «Привоза», «попробуют» перед покупкой, проверят точный вес и даже поговорят вместо вас с продавцами «за жизнь». Стоимость доставки : рассчитывается индивидуально, зависит от объёма покупки и расстояния.

рассчитывается индивидуально, зависит от объёма покупки и расстояния. Сроки: Отправка товара – 1 раз в день по утрам.

Отправка товара – 1 раз в день по утрам. Район доставки: курьером по Одессе, доставка по Украине.

курьером по Одессе, доставка по Украине. Время работы : 07:00 – 17:00. Прием заявок – круглосуточно.

07:00 – 17:00. Прием заявок – круглосуточно. Способы оплаты: наличные, банковская карта. Минимальный заказ от 1000 грн.

Специальные предложения: доставка по Одессе в выходные дни – БЕСПЛАТНО!

Сайт: naprivoze.od.ua, страница Facebook, новые поступления и акции: https://t.me/privozonline.

Телефон: (093) 270-55-99, (073) 258-76-60.

«Профитроли» – вкус сладкой жизни!

В каждой секунде есть свое счастье, как и в каждом новом вкусе от любимой всеми одесситами и гостями города ресторанно-кондитерской сети «Профитроли».

Смородиновый пирог и апельсиновый шоколад, клубничное мороженое и малиновый фриз, клюквенное печенье с белым шоколадом и пряные флорентийки с изюмом… Все эти фирменные лакомства ресторанно-кондитерской сети «Профитроли» можно заказать в любой, даже самый пасмурный день, с доставкой на дом!

Кондитеры сети «Профитроли» готовы воплотить в жизнь самые сладкие кулинарные мечты своих дорогих гостей! Осуществить заказ можно по телефону, непосредственно в сети магазинов или выбрать сладкий шедевр от сети «Профитроли» на сайте: profitroli.od.ua

Сеть кафе-кондитерских «Профитроли» – это 5 заведений в самых живописных районах Южной Столицы.

Первое семейное кафе с кондитерской на Французском бульваре, 22

Двухуровневое гостеприимное кафе-кондитерская на Филатова, 16

Душевное кафе Профитроли в центре Одессы на Бунина, 17

Уютное и светлое кафе-кондитерская на Львовской, 48.

Уникальная 3-х уровневая кондитерская на пр-те Шевченко, 8а

Здесь можно заказать изумительные десерты и торты по оригинальным рецептам и секретным записям из блокнотов хозяек времен Старой Одессы, авторские шедевры от шеф-кондитера! И многое другое – вкусное, душевно-притягательное, всегда исключительного качества и безупречной свежести.

Ассортимент : Десерты, печенье, пироги, пирожное, торты, чизкейки, штруделя. Горячие и холодные напитки.

: Десерты, печенье, пироги, пирожное, торты, чизкейки, штруделя. Горячие и холодные напитки. Контроль качества: постоянный.

постоянный. Стоимость доставки : от 50 грн. (цену озвучит диспетчер доставки).

от 50 грн. (цену озвучит диспетчер доставки). Сроки: в кратчайшие сроки.

в кратчайшие сроки. Район доставки: все районы Одессы и ближнего пригорода

все районы Одессы и ближнего пригорода Время работы : с 9:00 до 22:00.

с 9:00 до 22:00. Способы оплаты: наличные, банковская карта.

Специальные предложения: при заказе с собой СКИДКА 10%

Сайт: profitroli.od.ua; страницы: Facebook, Instagram: profitroli_odessa.

Телефон: (067) 800-28-08; (096) 802-88-08; (094) 921-96-86; (097) 806-88-08; (094) 954-07-88.

Адрес: ул. Бунина, 17; проспект Шевченко, 8а; Французский бульвар, 22; ул. Филатова, 16; ул. Львовская, 48.

Онлайн сервис «Авангард-такси»

Жизнь в большом городе всегда требует мобильности, готовности к спонтанным поездкам. Но даже наличие собственного авто спасает не всегда. Хотите быстро передвигаться по городу и любите поездки с комфортом? Тогда лучшее решение – онлайн сервис «Авангард-такси».

Служба такси «Авангард» предлагает заказ такси недорого, по демократичной цене. В распоряжении компании – огромный таксопарк современных транспортных средств.

Для клиентов создана новая услуга –https://avangard-taxi.od.ua/ в Одессе. Благодаря этому предложению, теперь каждый может заказать такси без лишних звонков диспетчеру – просто заполнить форму заказа и ожидать автомобиль. Это очень выгодно в тех случаях, когда мобильная связь недоступна, например, вы находитесь в другой стране, завтра прилетаете и хотите, чтобы вас встретили. Онлайн вызов такси в Одессе – услуга бесплатная.

Служба «Авангард» предлагает своим клиентам гибкую систему оплаты: стоимость поездки формируется в зависимости от расстояния, времени возможного ожидания и дальности поездки. Ценовая политика выгодно отличается соотношением цены и качества. «Авангард» не повышает стоимость перевозок и цены на данный момент в такси «Авангард» – самые привлекательные и оптимальные в Одессе!

Виды услуг : Заказ такси. Другие услуги: перевозка животных, онлайн заказ, междугороднее такси, курьерская доставка на такси, аренда микроавтобуса с водителем и корпоративное такси, услуга «Вызов драйвера», зарядка аккумулятора(прикурить), буксировка, заказ универсала, заказ мини-вена, заказ микроавтобуса.

: Заказ такси. Другие услуги: перевозка животных, онлайн заказ, междугороднее такси, курьерская доставка на такси, аренда микроавтобуса с водителем и корпоративное такси, услуга «Вызов драйвера», зарядка аккумулятора(прикурить), буксировка, заказ универсала, заказ мини-вена, заказ микроавтобуса. Стоимость услуг: Эконом класс: 40 грн. до 3 км. Универсальный: 60 грн. до 2 км. Микроавтобус: 90 грн. до 3 км. Премиум класс: 60 грн. до 2 км. Почасовая оплата: 150 грн./час до 10 км.

Район: города Одесса и Киев.

города Одесса и Киев. Время работы : круглосуточно.

круглосуточно. Способы оплаты: наличными, банковской картой, бонусами

Специальные предложения: При заказе через приложение https://1z.lc/t-c начисляется бонус на счет + процент с каждого заказа. Бонусами можно рассчитаться за поездку. Стоимость заказа такси через приложение на 10-15% дешевле, чем при звонке оператору.

Сайт: avangard-taxi.od.ua; страницы: Facebook, Instagram

Телефон: (048) 798-78-48, 348 (звонок бесплатно).

* в связи с большой нагрузкой время доставки у некоторых операторов может увеличиться, но все заказы обязательно доставляются

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