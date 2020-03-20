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Новости Одессы и Одесской области

ПОКУПКИ онлайн С ДОСТАВКОЙ – экономят время, а главное ЗДОРОВЬЕ!

ПОКУПКИ онлайн С ДОСТАВКОЙ – экономят время, а главное ЗДОРОВЬЕ!

«Одесская жизнь» подготовила перечень онлайн платформ для покупок в Интернете:  магазинов, с самым большим ассортиментом товаров и выгодными условиями доставки, а также сервисов, с помощью которых  заказать услуги можно в один клик!

Нет времени для поиска товаров в магазинах? Сегодня это уже не проблема, ведь все необходимое для жизни можно заказать по Интернету не выходя из дома. Вернее, в нынешних условиях эпидемии, проблемой стало выйти из дома.  Хотите побаловать себя сладостями, сделать покупки на рынке «Привоз», зайти в любимый супермаркет или заказать такси? Все это сегодня можно сделать виртуально (онлайн) – не отходя от компьютера.

Интернет-магазин «Копiйка»: товары из любимого  универсама с доставкой на дом!

лого «Копiйка»Хотите приобрести продукты, не выходя из дома, и отличного качества? Интернет-магазин торговой сети «Копійка» – лучшая альтернатива походу в супермаркет!

Ассортимент интернет-магазина максимально приближен к ассортименту большого универсама. Здесь можно найти не только любимые продукты, но и товары личной гигиены, бытовой химии, зоо- и хозтовары.  Развито направление «собственный импорт». Компания сама привозит продукты из Польши, Чехии, Германии, Италии, других стран Европы и Азии. Широкий выбор товаров выпускаемых под собственными торговыми марками: «0,01», Multico, «Панні цінна», Unico. По интернету можно заказать даже готовую еду.

Интернет-магазин «Копiйка»

Оформить покупку – легко. Просто зайдите на сайт https://kopeyka.od.ua и в один клик купите все необходимое. Заказать продукты можно даже ночью. В этом случае, вам останется только лишь подождать утреннего звонка оператора для подтверждения заказа.

После того, как оператор подтвердит заказ и согласует время доставки, заявку передадут сборщику. Он соберет заказ, проверит сроки и упаковку.  Если какого-то товара не окажется в наличии, оператор перезвонит и предложит замену. После этого, сборщик аккуратно упакует товар, а курьер привезет в удобное для вас время и место.

Интернет-магазин «Копiйка»

На время карантина в интернет-магазине «Копійка» ввели дополнительные меры безопасности – сборщик и курьер работают в перчатках и масках, а все поверхности раз в три часа обрабатывают дезинфицирующими средствами.

  • Ассортимент:  более 12 тысяч товаров.
  • Контроль качества: Сроки и качество товара контролирует сборщик, который формирует ваш заказ. Товар доставляется в ТЕРМОСУМКАХ.
  • Стоимость доставки:  30 грн. в черте Одессы. При заказе на сумму от 300 грн. доставка – БЕСПЛАТНО.
  • Сроки: Заказы, поступившие до 17.00,  доставляются в этот же день. Поступившие после 17.00 – на следующий день. Точное время доставки согласовывается с диспетчером.
  • Район доставки: Города Одесса и Черноморск. Поселки: Крыжановка, Иличанка, Лески, Корсунцы, Лиманка (Мизикевича), Балка,  Красноселка, Светлое, Латовка (Котовка), Набережное, Фонтанка, Таирово, Вапнярка, Сухой Лиман, Александровка, Усатово,  Авангард, Прилиманское, Бурлачья Балка, Новая Дофиновка, Малодолинское, Нерубайское, Хлебодарское, Александровка, Великая Балка, Молодежное, Великодолинское.
  • Время работы: прием заказов – круглосуточно. Связь с диспетчером с 8:00 до 18:00. Курьерская доставка – с 9:00 до 21:00.

Способы оплаты:

  • наличными или банковской картой при получении,
  • банковской картой при online оформлении заказа,
  • безналичная оплата оптовым покупателям (для юр. лиц и предприятий).

Специальные предложения: Раз в две недели новая ценовая газета с десятками акционных предложений. Специальные предложения для обладателей Карты Сусіда по программе «Хороші  сусіди!» – двойные бонусы за покупку определенных товаров!  Локальные акции «Хорошая цена», другие выгодные предложения.

Сайт: kopeyka.od.ua; страницы: Facebook, Instagram: kopeyka_tm

Телефон: (050) 492-19-24, (048) 789-05-06.

Интернет-магазин «Копiйка»
Интернет-магазин «Копiйка»
Интернет-магазин «Копiйка»

 

NAPRIVOZE – первая доставка продуктов с рынка «Привоз» в Одессе

NAPRIVOZE логотип«Сделать базар» на «Привозе» не отходя от компьютера – это что-то новенькое! Пока вы только думаете о поездке на знаменитый одесский рынок, «Привоз» уже сам готов прийти к вам – привезти покушать и зарядить позитивом. Интернет-магазин «Naprivoze» привезёт с доставкой на дом всё то же самое, что хотели купить  на рынке вы, но только чуточку лучше!

Теперь нет необходимости приезжать на рынок лично – к чему эта толкотня вдоль рядов, пыль, слякоть, солнечный удар, промокшие ноги, вирусы, оригинальные запахи и хулиганы? Тем более, что пользуясь «он-лайн» сервисом «Naprivoze»,  Вам не привезут абы что! Продукты оцениваются специалистами, отбираются, взвешиваются и пакуются прямо при въезде на рынок, чтобы покупатель  не топтал свои туфли вдоль рядов.  Достаточно просто сообщить адрес – за вас все купят и организуют доставку  в любой район Одессы.

NAPRIVOZE – доставка продуктов с рынка «Привоз»

Компетентный специалист – обычная одесская тётя Соня умеет выбирать товары под ваш запрос. А именно:

  1. продукты для перепродажи,
  2. для кафе и ресторана,
  3. для дома,
  4. для оригинального подарка с доставкой на дом или офис (цветы и фрукты).

Интернет-магазин «Naprivoze» предоставляет уникальный сервис подборки продуктов со знаменитого одесского рынка.

  • Ассортимент: Овощи, фрукты, цитрусовые (экзотические), зелень, соления, сухофрукты. Молочные продукты. Рыба, морепродукты, мясо. Цветы и авторская флористика. Возможность покупки товаров оптом и в розницу.
  • Контроль качества: отберут лучшие продукты с одесского «Привоза», «попробуют» перед покупкой, проверят точный вес и даже поговорят вместо вас с продавцами «за жизнь».
  • Стоимость доставки: рассчитывается индивидуально, зависит от объёма покупки и расстояния.
  • Сроки: Отправка товара – 1 раз в день по утрам.
  • Район доставки: курьером по Одессе, доставка по Украине.
  • Время работы: 07:00 – 17:00. Прием заявок – круглосуточно.
  • Способы оплаты: наличные, банковская карта. Минимальный заказ от 1000 грн.

Специальные предложения: доставка по Одессе в выходные дни – БЕСПЛАТНО!

Сайт: naprivoze.od.ua, страница Facebook, новые поступления и акции: https://t.me/privozonline.

Телефон: (093) 270-55-99,  (073) 258-76-60.

NAPRIVOZE – доставка продуктов с рынка «Привоз»
NAPRIVOZE – доставка продуктов с рынка «Привоз»
NAPRIVOZE – доставка продуктов с рынка «Привоз»
NAPRIVOZE – доставка продуктов с рынка «Привоз»
NAPRIVOZE – доставка продуктов с рынка «Привоз»

 

«Профитроли» – вкус сладкой жизни!

«Профитроли» логоВ каждой секунде есть свое счастье, как и в каждом новом вкусе от любимой всеми одесситами и гостями города ресторанно-кондитерской сети «Профитроли».

Смородиновый  пирог и апельсиновый шоколад, клубничное мороженое и малиновый фриз, клюквенное печенье с белым шоколадом и пряные флорентийки с изюмом… Все эти фирменные лакомства ресторанно-кондитерской сети «Профитроли» можно заказать в любой, даже самый пасмурный день, с доставкой на дом!

Кондитеры сети «Профитроли» готовы воплотить в жизнь самые сладкие кулинарные мечты своих дорогих гостей! Осуществить заказ можно по телефону, непосредственно в  сети магазинов или выбрать сладкий шедевр от сети «Профитроли» на сайте:  profitroli.od.ua

«Профитроли» – вкус сладкой жизни!

Сеть кафе-кондитерских «Профитроли» – это 5 заведений в самых живописных районах Южной Столицы.

  • Первое семейное кафе с кондитерской на Французском бульваре, 22
  • Двухуровневое гостеприимное кафе-кондитерская на Филатова, 16
  • Душевное кафе Профитроли в центре Одессы на Бунина, 17
  • Уютное и светлое кафе-кондитерская на Львовской, 48.
  •  Уникальная 3-х уровневая кондитерская на пр-те Шевченко, 8а

Здесь можно заказать изумительные десерты и торты по оригинальным рецептам и секретным записям из блокнотов хозяек времен Старой Одессы, авторские шедевры от  шеф-кондитера! И многое другое – вкусное, душевно-притягательное, всегда исключительного качества и безупречной свежести.

  • Ассортимент: Десерты, печенье, пироги, пирожное, торты, чизкейки, штруделя. Горячие и холодные напитки.
  • Контроль качества: постоянный.
  • Стоимость доставки:  от 50 грн. (цену озвучит диспетчер доставки).
  • Сроки: в кратчайшие сроки.
  • Район доставки: все районы Одессы и ближнего пригорода
  • Время работы: с  9:00 до 22:00.
  • Способы оплаты: наличные, банковская карта.

Специальные предложения: при заказе с собой СКИДКА 10%

Сайт: profitroli.od.ua; страницы:  Facebook, Instagram: profitroli_odessa.

Телефон: (067) 800-28-08; (096) 802-88-08; (094) 921-96-86; (097) 806-88-08; (094) 954-07-88.

Адрес: ул. Бунина, 17; проспект Шевченко, 8а;  Французский бульвар, 22;  ул. Филатова, 16; ул. Львовская, 48.

«Профитроли» – вкус сладкой жизни!
«Профитроли» – вкус сладкой жизни!
«Профитроли» – вкус сладкой жизни!
«Профитроли» – вкус сладкой жизни!

 

Онлайн сервис «Авангард-такси»

Онлайн сервис «Авангард-такси»Жизнь в большом городе всегда требует мобильности, готовности к спонтанным поездкам. Но даже наличие собственного авто спасает не всегда. Хотите быстро передвигаться по городу и любите поездки с комфортом? Тогда лучшее решение – онлайн сервис «Авангард-такси».

Служба такси «Авангард» предлагает заказ такси недорого, по демократичной цене. В распоряжении компании – огромный таксопарк современных транспортных средств.

Для клиентов создана новая услуга –https://avangard-taxi.od.ua/ в Одессе. Благодаря этому предложению, теперь каждый может заказать такси без лишних звонков диспетчеру – просто заполнить форму заказа и ожидать автомобиль. Это очень выгодно в тех случаях, когда мобильная связь недоступна, например, вы находитесь в другой стране, завтра прилетаете и хотите, чтобы вас встретили. Онлайн вызов такси в Одессе – услуга бесплатная.

Служба «Авангард» предлагает своим клиентам гибкую систему оплаты: стоимость поездки формируется в зависимости от расстояния, времени возможного ожидания и дальности поездки. Ценовая политика  выгодно отличается соотношением цены и качества. «Авангард» не повышает стоимость перевозок и цены на данный момент в такси «Авангард» – самые привлекательные и оптимальные в Одессе!

  • Виды услуг: Заказ такси. Другие услуги: перевозка животных, онлайн заказ, междугороднее такси, курьерская доставка на такси, аренда микроавтобуса с водителем и корпоративное такси, услуга «Вызов драйвера», зарядка аккумулятора(прикурить), буксировка, заказ универсала, заказ мини-вена, заказ микроавтобуса.
  • Стоимость услуг:
    • Эконом класс: 40 грн. до 3 км.
    • Универсальный: 60 грн. до 2 км.
    • Микроавтобус: 90 грн. до 3 км.
    • Премиум класс: 60 грн. до 2 км.
    • Почасовая оплата: 150 грн./час до 10 км.
  • Район: города Одесса и Киев.
  • Время работы: круглосуточно.
  • Способы оплаты: наличными, банковской картой, бонусами

Специальные предложения:  При заказе через приложение https://1z.lc/t-c начисляется бонус на счет + процент с каждого заказа.  Бонусами можно рассчитаться за поездку. Стоимость заказа такси через приложение на 10-15% дешевле, чем  при звонке оператору.

Сайт: avangard-taxi.od.ua; страницы: Facebook, Instagram

Телефон: (048) 798-78-48,  348 (звонок бесплатно).

Онлайн сервис «Авангард-такси»
Онлайн сервис «Авангард-такси»
Онлайн сервис «Авангард-такси»

* в связи с большой нагрузкой время доставки у некоторых операторов может увеличиться, но все заказы обязательно доставляются

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