Подготовка к тотальной распродаже на Kasta!

Если вы ждали наиболее удачного времени для шопинга, оно пришло и называется Black Friday.

Масштабная распродажа коллекций товаров традиционно проводится в конце ноября. Одежду, гаджеты, бытовую технику и аксессуары для дома можно приобрести по приятной цене, сэкономив до 90% от обычной цены. Как не упустить выгодные предложения Блек Фрайдэй, расскажем в этой статье.

Грандиозная распродажа Black Friday: как подготовиться к шопинг-марафону

История Черной пятницы началась в США и связана с празднованием Дня Благодарения. Сразу после этого праздника магазины резко снижают цены, что знаменует старт рождественских распродаж. Естественно, с полок сметают все: от сувениров до функциональной бытовой техники.

Хотя в Украине День Благодарения не отмечается, марафон покупок по ультранизким ценам тоже проводится и уже стал доброй традицией. Безоговорочные достоинства Black Friday:

широкий ассортимент товаров, которые попадают под действие акции;

скидки 50, 75 и 90% от номинальной стоимости товаров;

возможность купить несколько желанных товаров, не израсходовав весь месячный бюджет.

Готовиться к осеней распродаже должен не только каталог зоотоваров, пополняя товарный лист и продумывая скидки, но и покупатель.

Для начала составьте детальный список покупок, чтобы в пылу шопинга не забыть о важном. Затем найдите товары на сайте и добавьте их во вкладку «Избранное». Поставьте на смартфоне напоминание о приближении Black Friday, чтобы успеть сделать покупку первым, пока желаемый товар еще остался в наличии.

Что приготовил интернет-магазин Kasta для любителей онлайн-шопинга?

Подготовка к Черной пятнице-2019 стартовала задолго до наступления осени и находится на финишной прямой. Особенности распродажи этого года:

грандиозные скидки будут действовать не один день, а неделю – с 18 по 29 ноября;

каждый день распродажи будет особенным, с сюрпризами и уникальными акционными предложениями;

в Black Friday примут участие 1000 популярных брендов.

Каталог Kasta старается угодить каждому покупателю. Даже если вам нужен только шампунь без парабенов.

Акция «Черная пятница» проводится только раз в году и начнется очень скоро, поэтому не упустите шанс приобрести классные товары для себя и близких!

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