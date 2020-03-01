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Новости Одессы и Одесской области

Почему облгазы начисляют лишние кубы?

Почему облгазы начисляют лишние кубы?

На протяжении года (с 2019-го по настоящее время) в нашу редакцию поступают жалобы читателей на появление в платежках лишних кубов. С этой проблемой столкнулись потребители из разных регионов. Откуда взялись эти доначисления и законны ли они?

С чего все началось?

В ноябре 2018 года многие потребители газа получили платежки с дополнительными кубами за октябрь и предупреждением о доначислениях за три предыдущих года. Такие перерасчеты облгазы назвали приведением объема газа к стандартным условиям. Необходимость такого механизма объяснили тем, что из-за разницы температур (в зимний период газ сжимается, а в летний – наоборот, расширяется) возникают технические потери газа. То есть показания счетчиков не соответствуют фактическим объемам потребленного голубого топлива. 

Однако в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), заявили, что производственно-технологические потери облгазов из-за разницы температур были уже учтены в тарифе на распределение голубого топлива. Поэтому НКРЭКУ запретила газовщикам проводить доначисления дополнительных объемов газа. Соответствующие постановления были приняты для каждого из облгазов, о чем и проинформировала Нацкомиссия на своем сайте: «В связи с многочисленными обращениями бытовых потребителей природного газа сообщаем, что 23 ноября 2018 года НКРЭКУ были приняты 42 постановления (№1487-1528), которые запрещают операторам газораспределительных систем приводить объемы использованного бытовыми потребителями природного газа к стандартным условиям для осуществления коммерческих расчетов».

Почему разгорелся скандал?

Казалось бы, вопрос решен, но в результате только часть облгазов выполнили требования постановления. Остальные 20 газовых компаний, несмотря на запрет, продолжили начислять лишние кубы. Не остановили нарушителей даже штрафы, которые наложил на них Антимонопольный комитет. Общая сумма штрафов составила 278 млн. гривен – от 5 млн. гривен для «Ровногаза» и до 50 млн. для «Киевоблгаза». Кроме того, облгазы сами подают в Окружной административный суд иски о признании постановлений НКРЭКУ недействительными. При этом они ссылаются на приказ Министерства энергетики и угольной промышленности №116 от 26 февраля 2004 года*. И как ни странно, один иск ПАО «Львовгаз» даже был удовлетворен. На сегодняшний день противостояние между облгазами и НКРЭКУ по поводу правомерности – неправомерности приведения объемов потребленного газа к стандартным условиям продолжается.  

Что такое стандартные условия? 

Стандартными условиями для поставки и распределения газа в Украине считаются температура воздуха плюс 20 градусов и абсолютное давление 760 мм ртутного столба.

Учет газа по-новому

В Украине потребление газа предлагают измерять не в кубометрах, а в килокалориях, что позволить уменьшить суммы в платежках.
Перевести учет газа с кубометров на килокалории предложил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев. Впоследствии председатель Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг, Валерий Тарасюк заявил, что комиссия поддерживает такой переход. Эта инициатива может быть реализована не раньше осени или даже через год.

Так платить или не платить?

В этой ситуации многие бытовые потребители газа оказались перед дилеммой. С одной стороны, НКРЭКУ говорит, что доначисления незаконны. С другой – платежки с дополнительными кубами облгазы продолжают присылать и долги растут… 

Как разъясняют специалисты, приказ Министерства энергетики и угольной промышленности, на который ссылаются облгазы, действует только для промышленных потребителей и не может применяться к бытовым. Кстати, это может являться основанием для обращения в суд с иском за неправомерно насчитанные кубы. 

В свою очередь заместитель начальника департамента энергоэффективности компании «Нафтогаз Украины» Алексей Хабатюк рекомендует бытовым потребителям не платить разницу между стоимостью газа, потребленного по счетчику, и суммой доначисления от облгазсбыта, а добиваться перерасчета. Для этого он рекомендует сделать следующее

  1.  направить письмо-претензию (обычной или электронной почтой) в облгаз с требованием устранить допущенные им нарушения и произвести перерасчет; 
  2.  обратиться с жалобой в НКРЭКУ по поводу несоблюдения субъектами хозяйствования лицензионных условий и неудовлетворительного качества услуг, предоставляемых потребителям природного газа;
  3.  оплатить квитанцию только за потребленный газ (по счетчику);
  4.  подать в суд заявление о защите прав потребителя и незаконных действиях облгаза.

***

На наш взгляд, в эту ситуацию давно пора вмешаться правительству, чтобы урегулировать проблему на законодательном уровне.

*Приказ Министерства энергетики и угольной промышленности «Об утверждении Методики приведения объема газа к стандартным условиям по показаниям бытовых счетчиков при отсутствии приборов для измерения температуры и давления газа» №116 от 26 февраля 2004 года.

Фото: 5 канал

 

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Галина Полищук
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