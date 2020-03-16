По Одессе — в поисках карантина: доллар растет, аптеки умиляют (фото)

Из-за угрозы коронавируса кто-то соблюдает настоятельно рекомендованную самоизоляцию…А что на улицах Одессы в понедельник, 16 марта, после ночного рекомендательного распоряжения мэра о введении карантина?

Коммунальщики в центре города активно белят бордюры.

Доллар растет. Возле банкоматов и отделений банков — большое оживление. Некоторые одесситы стоят в очереди в отделение банков прямо на улице. Впрочем, часто это объясняется тем, что отделения в банках обычно небольшие, вот сотрудники и просят одесситов не толкаться внутри, а ждать на воздухе.

Ажиотаж наблюдается в супермаркетах. Нет, пока не панический. Но крупы, сахар и консервы «прикупают» больше обычного. Некоторые покупатели стали даже делиться опытом, что лучше «покупать в запас». Чувствуется напряг больше обычного и некоторое раздражение.

Тема «будет все закрыто, кроме продуктовых магазинов и аптек» явно не прошла. Во всяком случае, пока. Работает большинство кафе. Магазины гаджетов и бытовой техники — тоже. Равно как и магазины конфиската и другие отнюдь не продуктовые торговые центры. «Фокстрот» и «Эльдорадо», «Ева», «Все по…», центры мобильных операторов, например, трудятся вовсю, как и многие другие. Крупные торговые точки в центре города тоже работают.

Кафе, уличная еда, кофемашины — все к вашим услугам. Мне, правда, попалось кафе, где сообщается, что мы, мол, закрылись на время, но обеды по-прежнему доставляем вам на дом.

В соцсетях сообщают, что закрылись многие рестораны. Кстати, фаст-фуд, как убедилась, по-прежнему в тренде. Народ ест себе шаурму, равно как и другие готовые вкусняшки — прямо на ходу.

Народу на улицах нисколько не убавилось. Есть лишь совсем небольшое отличие: некоторые одесситы (абсолютное меньшинство!) стали надевать защитные маски. В супермаркетах и аптеках сотрудники (опять же, за редким исключением) — без масок.

Жизнь бьет ключом. В соцсетях появилась информация, что вот, мол, Привоз закрывается на карантин. Щас!

Если бы не памятка (кто ж ее читает!) о коронавирусе на дверях молочного корпуса, то может показаться, что мы вообще на другой планете. Брынзочка-творожочек в корпусе — на выбор. Все пробуется на месте, одесситы прицениваются, снова пробуют. Ну и так далее, равно как и обычная торговля молочными продуктами с ног у входа в молочный корпус.

Пролегающий рядом Новощепной ряд по-прежнему утопает в мусоре и активной торговле.

Транспорт работает без перебоев. На детских площадках — аншлаги.

Аптеки, в которых очень много посетителей, порой просто «умиляют». Если еще позавчера на многих у входа красовалось обычное «Масок нет», то теперь на дверях можно «насладиться» целым перечнем самых «вожделенных» на сегодняшний день аптечных товаров, которых тоже нет. Изучаем и наслаждаемся: «Нет масок, антисептиков, спирта, хлоргексидина, тамифлю, арбидола, имустата». Далее следует извинение «за временные неудобства»

Да, да, вы ничего не перепутали. У нас — карантин!..

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