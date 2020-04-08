Площадка SmartTender предоставляет бесплатный доступ организаторам медзакупок

Стало известно, что с 31 марта 2020 года SmartTender — официальная электронная торговая площадка Прозоро и крупнейшая в Украине площадка для коммерческих тендеров — объявила о том, что предоставит полный бесплатный доступ к организации закупок медицинских материалов и оборудования, а также к собственному сервису электронного документооборота SmartSign.

Какой функционал будет доступен бесплатно

Согласно официальному пресс-релизу компании, опубликованному во вторник в различных украинских онлайн-СМИ, площадка предоставляет неограниченный доступ ко всем инструментам собственных коммерческих торгов для закупок следующего характера:

медицинских масок для сотрудников;

антисептика;

халатов, бахил и защитной одежды;

респираторов и расходников к ним;

аппаратов искусственной вентиляции легких;

термометров, в том числе — бесконтактных;

любых других материалов и приборов, необходимых для ограничения распространения и профилактики заболеваемости COVID-19.

Также площадка предоставит бесплатный полный доступ к функционалу собственной системы электронного документооборота SmartSign. Этот шаг направлен на минимизацию контактов как внутри коллектива, так и с партнерами. Подписание и согласование документов онлайн не только сэкономит время и деньги, но также позволит продолжить работу без риска для здоровья.

Кто сможет воспользоваться предложением

В рамках своей стратегии ответственного ведения бизнеса площадка SmartTender уже практиковала бесплатный доступ к своему функционалу организации государственных закупок различным благотворительным организациям. На время карантина эта практика будет расширена на следующие категории пользователей:

коммерческие компании;

частные медицинские учреждения;

координационные центры местной власти и местные штабы по борьбе с вирусом.

Это должно упростить ключевые медицинские закупки Украины не только на уровне официальных госорганов, а также повысить эффективность защиты на уровне частных инициатив и бизнеса. Помимо этого площадка ежедневно публикует дайджест закупок в системе Prozorro, направленных на усиление способности государственной системы здравоохранения противостоять распространению инфекции. Следите за обновлениями информации, берегите здоровье и побеждайте вместе со SmartTender!

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