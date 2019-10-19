Пять лет на одесской земле: как воспитывают будущую элиту военно-морского флота

На днях клятву верности дали будущие защитники государства — первые воспитанники Военно-морского лицея имени вице-адмирала Владимира Безкоровайного. Они приняли присягу в легендарной казацкой столице Чигирин. Выполнили ритуал с честью, сдав экзамен на преданность стране. Как сегодня живет Военно-морской лицей, узнавала «Одесская жизнь».

Десять лет истории: от Севастополя до Одессой

С вручением боевого знамени Военно-морской лицей был торжественно открыт 1 сентября 2009 года в Севастополе. Лицеистами стали 50 ребят, закончивших 9-й класс. За два года учебы им предстояло получить обязательное среднее образование и подготовиться к поступлению в высшие военные учебные заведения, стать достойными защитниками страны. Лицей стал престижным учебным заведением — его воспитанники побеждали на олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях.

В 2014 году с началом аннексии Крыма весь его состав отказался давать присягу оккупантам и поднимать флаг России. Лицей был вынужден покинуть территорию Севастополя и выехать в Одессу.

— Еще не было корпуса, не было уверенности в том, что лицей вообще будет существовать. Но благодаря капитану 1-го ранга Игорю Калюжнюку (который был тогда его начальником) и командующему ВМСУ вице-адмиралу Сергею Гайдуку, за лето помещение для лицея было найдено и подготовлено, закуплено все необходимое для учебного процесса, — рассказал заместитель начальника лицея по учебной работе капитан 2-го ранга Сергей Плехун. — С финансированием тогда непросто было — началась война. Все наши затраты министерство обороны покрыть не могло. И тогда нам очень помог мэр Одессы Геннадий Труханов — выделил средства на ремонт забора, асфальтовое покрытие, внутренние отделочные работы, мебель. В августе был проведен набор, и 1 сентября 2014 года лицей возобновил обучение.

Три берегини украинского флота

Недавно лицею исполнилось 10 лет. Его набор увеличился — теперь ежегодно положено набирать 100 лицеистов. Больше половины — уроженцы Одесского региона, но учатся здесь ребята, практически, изо всех областей Украины. К тому же, в этом году лицей впервые принял трех девушек, выпускниц 9 класса.

Лицеистка первого курса Дарья Глущенко родом из села Лиманское Раздельнянского района. Папа и мама — военнослужащие. И Даша решила последовать их примеру. В лицее нравится. Ребята-сокурсники не только всегда помогают — парты, например, передвинуть во время уборки, но и морально поддерживают первых девушек военно-морского экипажа.

— На нас — большая ответственность, — уверена Даша. — От того, насколько успешно мы будем заниматься, зависит, будут ли здесь учиться девушки в следующем году.

Окончив лицей, планирует поступить в высшее военное учебное заведение. И уверена, что сегодня надо менять стереотипы отношения к женщине на военной службе. Ведь предназначение ее — быть берегиней. А потому женщина должна быть защитницей своего дома, своей страны.

Каково это – жить по команде?

Ребятам в лицее нравится. Те, кому тяжело, отсеиваются, буквально в первые недели. Большинство остается — те, кто первую очередь, морально готов к нелегкой военной службе.

— Мы давно убедились, что физические нагрузки, в общем-то, уходят на второй план, — рассказал Сергей Плехун. — Большую роль играет моральное, психологическое состояние ребят, их мотивации, убежденность в верности выбора. Ведь тут все делают по команде: встают по утрам, едят, идут на занятия, учат уроки вечером, ложатся спать.

— Я считаю, что именно в нашем возрасте парни должны учиться воинской дисциплине — одному из главных факторов жизни каждого мужчины. Здесь — только первая ее ступень. Дальше будет труднее. Но физические нагрузки и патриотическое воспитание помогут нам преодолеть трудности, — убежден лицеист Владимир Яковлев из Николаева, решивший идти по стопам своего отца, служившего в десантно-штурмовых войсках.

Спорт, английский язык и возможность учиться за границей

В профильном лицее большое внимание уделяется таким предметам, как физкультура и «Защита Отечества». К тому же, добавлены учебные часы на дисциплины, необходимые для поступления в высшие военные учебные заведения: украинский язык, математика, английский язык. А чтобы поступить в лицей, надо сдать письменные экзамены по этим предметам на «отлично».

Особое внимание — изучению английского языка. По четвергам церемония подъема флага, рапорты дневальных и дежурных — только по-английски. А после окончания лицея, сдав соответствующий экзамен, лицеисты получают сертификат по английскому языку согласно стандартам НАТО. И, став курсантами, могут учиться за границей. Сегодня выпускники лицея обучаются в Великобритании и Италии.

Обязательная составляющая учебного процесса — военно-спортивная практика. Каждый год на 3-4 дня лицеисты отправляются на полигон учебного центра ВМСУ, расположенного под Николаевом.

— На полигоне мы стреляли из автоматов и проходили «полосу разведчика». Должны были преодолеть ее, несмотря на звуки выстрелов и дымовые шашки. Это достаточно сложно в одиночку — необходима поддержка товарищей, — признался второкурсник из Измаила Вячеслав Касьяненко.

Отец и дед Вячеслава — военнослужащие. Семейную династию решил продолжить и он — после окончания лицея стать военно-морским офицером.

Стрелять ребята учатся и на уроках «Защиты Отечества» — в классе есть электронный тир. Приобрел лицей и оборудование для лазертага — высокотехнологичной разновидности пейнтбола. Можно здесь и в страйкболл поиграть.

— Ребята с удовольствием бегают и стреляют из пневматики, но в отличие от мальчишеских «войнушек», здесь преподаватели учат их элементам тактики боя, маскировки, военной топографии, — рассказал Сергей Плехун.

Кружка морской воды и приз на регате

— Дважды мы выходили в море на шлюпках, один раз — на яхте, — воспоминает Вячеслав.

Шлюпки для недельной практики предоставляют лицею Одесская флотилия юных моряков и институт военно-морских сил Национального университета «Одесская морская академия». А потом лицеисты заселяются на учебные катера, предназначенные для прохождения командирской и штурманской практик курсантами высших военно-учебных заведений. Ребята на практике узнают, что такое вахта на стоянке, а выйдя в море, проходят ритуал посвящения в моряки — выпивают кружку морской воды.

Яхту «Меркурий» спустили на воду только в этом году, но уже успели принять участие в нескольких регатах, и даже на одной из них завоевать призовое место. Так что за два года каждый лицеист приобретет опыт постановки парусов и управления яхтой.

88 пишем, 100 в уме

— За год учения мы стали одной семьей с ребятами, воспитателями, командирами, — делятся лицеисты.

Но семья разрастается, и становится тесновато. Поэтому лицею просто необходимо расширять свою территорию.

— Не можем же мы ребят в кубриках в три яруса укладывать. Поэтому в этом году набрали только 88 лицеистов — но зато бытовые условия у них нормальные, — считает Сергей Плехун. — Наши друзья из военной академии сейчас заканчивают ремонт своего здания. И мы бы хотели переселиться в помещения второго этажа, которые, как было обещано, для нас освободят. Там мы сможем разместиться полноценно — и тогда обязательно в следующем году наберем 100 ребят.

14 октября в торжественной обстановке лицеисты приняли клятву на верность. А затем отправились в свое первое увольнение.

— Может, и последнее. Двойки будут получать, — заметил Сергей Плехун, — в увольнения ходить не будут.

Фото: пресс-центр Минобороны, usionline.com, dumskaya.net