Первый криптокошелек: на что обратить внимание при выборе

Большинство статей в сети описывают десятки сервисов для хранения криптоденег, но по факту обилие информации еще больше путает неопытного пользователя. Поэтому эксперты BUYBank подготовили простую и понятную инструкцию по созданию безопасного цифрового счета для хранения биткоинов.

Теория и практика: какие моменты следует усвоить новому пользователю

Очевидно, что ни один разработчик не будет создавать продукт безвозмездно. Все криптокошельки — инструмент для заработка: доход приносит каждая входящая и выходящая транзакция. Прибыль «вшита» в общую комиссию за отправку средств.

Хотя сумма минимальна, создатели криптокошельков зарабатывают приличные деньги за счет количества пользователей. Серьезные компании понимают, что рано или поздно их клиенты узнают об «особенностях» работы системы. Поэтому в настройках оставляют возможность самостоятельно менять сумму комиссии. Это чуть ли не единственный и главный критерий, по которому стоит выбирать первый криптокошелек.

Второй важный момент — не имеет значения консоль, на которой будете использовать хранилище. Современные криптокошельки имеют высочайшую степень защиты, поэтому не важно, поставите вы «толстый» e-wallet на ПК или «тонкий» облачный клиент на смартфон. Выбирайте тот вариант, который удобен для вас.

Учитывая, что деньги могут понадобиться в любой момент, кошельки на мобильных устройствах практичнее. Что касается веб-сервисов, бумажных счетов, холодных накопителей — эти варианты имеют место, но в реальной жизни они не практичны.

С помощью приложения для телефона и обменного сервиса перевод биткоинов на карту можно оформить за пару минут из любой точки мира. Поэтому рекомендуем использовать именно этот вариант.

Какой кошелек выбрать начинающему пользователю

Согласно отзывам пользователей из СНГ и других стран, безоговорочными лидерами по числу установок и положительных отзывов являются:

Electrum;

Coinomi.

Обе программы просты в эксплуатации, позволяют восстановить старые кошельки с помощью сид-фраз, к тому же мультивалютны. Последний пункт имеет большое значение, поскольку удобно создавать несколько счетов для альтов с помощью одного клиента, а не скачивать десятки различных приложений.

Новым пользователям такая особенность может показаться незначительной, но в процессе пользования криптовалютами вы поймете, что иногда нужно срочно перевести биткоин в эфириум или рипл, а затем обратно. Это позволит быстро увеличить капитал. Также наличие такой функции окажется полезным при хард-форках: во время разделения цепи блокчейна есть возможность получить такое же количество новой криптовалюты, как было на счете.

Учитывая сказанное, Coinomi выглядит интереснее. Кошелек с широкими функциональными возможностями и открытыми настройками предлагает встроенный обменный сервис для быстрой конвертации криптовалют.

Приложение доступно в Google Play и App Store. Не занимает много места и не потребляет заряд телефона. Данные о блокчейне постоянно обновляются в облаке, поэтому информация о счете выводится моментально. Не нужно ждать прогрузки цепей блоков.

Программа позволяет отправлять и получать средства, содержит встроенный анонимизатор, генерирующий новые адреса. Есть встроенный QR-reader, который считывает коды без непосредственного указания ключей отправителя или получателя. В целом на знакомство с программой у новичка уйдет не более 30 минут.

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