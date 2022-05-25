Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 24 мая

Главные темы: Пожизненное заключение российскому военнослужащему, расстрелявшему мирного жителя. Продажа Романом Абрамовичем футбольного клуба «Челси» за 4,25 млрд фунтов стерлинг может состояться на этой неделе. Киссинджер: Украина должна отдать России территорию вернуться к переговорам и границам 24 февраля.

Три месяца войны в Украине – ООН фиксирует более 3800 смертей гражданского населения. Злоупотребляет ли Зеленский войной, чтобы уничтожить оппозицию? В Германии спецкомиссия будет вести расследование деятельности фонда, благодаря которому строили Северный поток 2. Зеленский, Кличко и многие украинцы вызвали большое потрясение в Давосе. Зеленскому аплодировали стоя в Давосе.

Великобритания

«The Guardian» – «Пожизненное заключение российскому военнослужащему, расстрелявшему мирного жителя»

Киевский суд приговорил российского солдата к пожизненному заключению за убийство украинского мирного жителя по первому приговору по делу о военных преступлениях, совершенных российской армией во время ее вторжения в Украину.

Вадим Шишимарин, 21-летний сержант, был признан виновным в убийстве 62-летнего Александра Шелипова в Сумской области на северо-востоке Украины в первые дни вторжения.

Приговор был вынесен вчера судьей в переполненном зале суда, где в маленьком помещении были забиты десятки украинских и иностранных телекамер. Судья заявил, что хотя Шишимарин сотрудничал со следствием и выражал раскаяние, суд не может принять его заявления о том, что он не хотел убивать Шелипова, когда стрелял в него.

«Убийство было совершено с прямым умыслом», – сказал он.

Шишимарин, одетый в серо-голубую толстовку, слушал, склонив голову, из стеклянной коробки для подсудимых, когда судья выносил свой длинный вердикт.

Ему дали перевод приговора судье.

«Financial Times» – выступление в Давосе: Владимир Зеленский призывает к глобальному плану восстановления Украины после войны

Статья: «Продажа «Челси» готова к утверждению после того, как Абрамович пригодится с «красными линиями»

Ожидается, что продажа Романом Абрамовичем футбольного клуба «Челси» за 4,25 миллиарда фунтов стерлингов консорциума, возглавляемого американским финансистом Тоддом Боли, будут подписаны британскими министрами после недель напряженных переговоров, чтобы убедиться, что олигарх не получит выгод.

Но британские чиновники заявили, что соглашение еще не получило зеленый свет ни Европейской комиссией, ни португальским правительством: Абрамович является гражданином ЕС по его паспорту Португалии.

Британские чиновники, близкие к переговорам, заявили, что у соглашения еще есть «главные препятствия, которые нужно преодолеть», но Абрамович встретился с «красными линиями» министров по продаже и что они ожидают, что оно будет одобрено в Лондоне в одну ночь.

Главным вопросом было настаивание Британии на том, что ни Абрамович, попавший под санкции российский олигарх, ни люди, связанные с ним, не получат выгоды от продажи.

Советники Абрамовича и правительство в течение нескольких недель вели переговоры о том, как обращаться с поступлениями и долгом Челси в размере 1,5 миллиарда фунтов стерлингов перед оффшорным транспортным средством, связанным с олигархом.

В случае окончательного одобрения, соглашение будет означать конец двадцатилетнего пребывания Абрамовича на финансировании клуба, который он превратил в мирового лидера. Одно время клуб из западного Лондона выиграл пять титулов Премьер-лиги и два трофея Лиги чемпионов УЕФА.

Британский чиновник, близкий к процессу, сказал, что переговоры между Челси, Абрамовичем, Европейской комиссией и Португалией сейчас «безумны»

В минувшие выходные была проведена непрерывная работа, но один чиновник, работавший над соглашением, сказал, что это походило на игру «ударить крота», когда новые проблемы возникали так же, как старые были решены.

Один из источников в Уайтхолле сказал: «Каждый хочет заключить соглашение, но со сложной природой структур собственности Челси нет ничего простого. Мы упорно работаем, чтобы заверить наших международных партнеров, которые справедливо хотят получить собственные заверения в этом соглашении и, конечно, в том, как вырученные средства в конечном итоге будут потрачены».

«i» анонсирует специальную тему: «Путинское болото – три месяца войны Украины»

«Киссинджер: Украина должна отдать России территорию» – с таким заголовком на первой полосе вышла «The Daily Telegraph»

Киссинджер говорит, что Украина должна отдать землю России, предостерегает Запад не пытаться унизить Путина поражением

Генри Киссинджер заявил, что Украина должна уступить территорию России, чтобы прекратить войну, и предупредил Запад, что унизительное поражение России может привести к более широкой дестабилизации.

Легендарный государственный деятель, которому сейчас 98 лет, сделал это в понедельник на конференции на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, сообщает The Daily Telegraph.

Киссинджер был архитектором разрядки с Китаем под администрацией Никсона и одним из главных в мире сторонников реальной политики, в которой нации отвергают мораль и принципы для достижения своих целей.

«Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, прежде чем это повлечет за собой потрясение и напряженность, которую будет нелегко преодолеть. В идеале линией разграничения должно стать возвращение к предыдущему статус-кво», — сказал Киссинджер.

«Проведение войны вне этой точки будет касаться не свободы Украины, а новой войны против самой России».

Status quo означает «как все было раньше». В комментариях Киссинджера говорится, что Украина должна принять мирное соглашение о возобновлении ситуации 24 февраля, когда Россия формально контролировала полуостров Крым и неформально контролировала часть Донецкой области на востоке Украины.

Европа

Австрия. «Der Standard». «Зеленский призвал к «максимальным» санкциям против Москвы»

Контраст в Давосе вряд ли мог быть больше: на Всемирном экономическом форуме в этом году, впервые прошедшем в мае из-за пандемии, участники в деловых костюмах завороженно слушали президента Украины Владимира

Зеленского. Как всегда в камуфляже, он обратился к их совести с помощью видеосвязи. Зеленский призвал к «максимальным» санкциям против России и увеличению поставок оружия своей стране.

Этому в Давосе аплодировали стоя.

«Vorarlberger Nachrichten» – «Три месяца войны в Украине»

24 февраля Россия вторглась в Украину. С этого времени Организация Объединенных Наций зарегистрировала более 3800 смертей гражданского населения. Между тем, на первом в Киеве судебном процессе за военные преступления осудили российского солдата.

Бельгия. «De Morgen»— «ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ХОЧЕТ МАКСИМАЛЬНЫХ ПОКРАДЕНИЙ ДЛЯ РОССИИ, НО ТАКЖЕ Испытывает КРИТИКУ». Злоупотребляет ли Зеленский войной, чтобы уничтожить оппозицию?

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В видеообращении он призвал мировых лидеров ввести «максимальные санкции» против России за ее вторжение в Украину. «Это единственный способ не допустить, чтобы Россия или любая другая страна начала неспровоцированную войну против своего соседа».

Зеленский сослался на несколько мер, которые, по его мнению, будут эффективными, такими как полное эмбарго на российскую нефть и технологии, запрет доступа всех российских банков к глобальным системам и прекращение торговли с Россией.

В своем выступлении президент также призвал все международные компании покинуть Россию.

Дания. «POLITIKEN» – «После трех месяцев войны украинская победа далека от реальности»

Подпись под фото: «Пророссийские силы в танке в Донецке».

Вторжение. С молниеносной войны и попытки государственного переворота превратилось в затяжную и кровопролитную войну, которую Украина, по мнению экспертов, еще может легко проиграть. Лидеры Запада от США и ЕС в НАТО и правительство Дании сейчас говорят о перспективе победы Украины в войне. Но далеко не факт, что есть шанс на любую победу, предупреждают другие эксперты роста трех месяцев вторжения России в Украину.

После ожесточенного и успешного украинского сопротивления на первом этапе войны стороны теперь воюют друг с другом на востоке Украины в ситуации, напоминающей изнурительную бомбардировку траншей Первой мировой войны. Теперь с добавлением современного оружия. В России сейчас короткие пути снабжения, а снабжение оружия с Запада должно быть на 1000 километров железными дорогами, которые российские атакуют уже несколько недель. Это означает, что говорить об окончании войны и определении проигравших победителей пока рано.

Бывший военный атташе Дании в Украине подчеркивает, что россияне вели себя на удивление плохо в начале войны. «Но нужно быть осторожным, чтобы не слишком интерпретировать плохое выступление России, и нужно быть осторожным, чтобы воспринимать это как выражение того, что Россия не может победить в этом».

«Похоже, что россияне начинают устранять некоторые недостатки, в частности, способность поддерживать боевые действия на земле. Итак, возможно, мы увидим более сильное наступление россиян. И тогда несколько неопределенно, сможет ли Украина оказать эффективное сопротивление, чтобы российские толком не прорвались», — говорит он.

Одним из основных источников информации о событиях в поле боя для СМИ является известный американский аналитический центр Института изучения войны (ISW). Здесь эксперты воспроизвели ряд неудач россиян, плохое знание войны и непонятные ошибки. Но ISW указывает в недавнем анализе большего российского реализма и признаков подготовки к более продуманным последствиям в Луганской области и на юге Украины.

Исследователь российской внешней политики и политики безопасности в Академии обороны говорит, что в истории много примеров войн, начинавшихся плачевно для России и бывшего Советского Союза. Но не в последнюю очередь большое значение имеет воля и умение просто вкачивать в войну ресурсы и жизнь. «Я не думаю, что Россия пока покажется. Но цель войны была уменьшена по созданию своего подконтрольного украинскому государству к контролю всего Донецка и Луганска, а также мыса в Крыму.

Это будет затяжная война и она может неизвестно как обернуться. Путинскому режиму будет очень тяжело жить с поражением».

С тех пор как госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин месяц назад заговорили о победе Украины и длительное военное ослабление способности России атаковать своих соседей и серьезных переговоров между противоборствующими сторонами не ведется.

Президент Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что российские войска должны вообще покинуть Украину: «Мы постепенно вытесняем оккупационные силы с наших территорий», — оптимистическая оценка Зеленского прозвучала на днях в телеобращении к украинскому народу.

Пока Украина настаивает на том, чтобы последнего российского солдата отбросили за границу, посол России в Дании называет веру в победу «гигантской иллюзией».

Если верить послу России в Дании Владимиру Барбину, Россия идет к победе в войне, которая продлится еще долго, прежде чем в Европе появится радикально измененная архитектура безопасности. «Это может быть в следующем году или через год. Мы должны увидеть, когда может наступить мирная ситуация.

— Когда я читаю ваши СМИ, они представляют – особенно в последние недели – вы видите неизбежную победу Украины. Это гигантская иллюзия и на ней основываются все ваши анализы. Сюжет для украинцев таков, что победа не за горами, а вернуть свою территорию и разгромить Россию на поле боя много не нужно: это совершенно неправильная интерпретация происходящего», — говорит Владимир Барбин с нашей газетой.

Тон приглушен, а выбор слов чуть-чуть воинственный, но ясный смысл. Российская военная машина продолжает работать, и Россия побеждает.

Российский высокопоставленный дипломат также категорически отрицает, что членство Швеции и Дании в НАТО является результатом стратегической ошибки России.

«Morgenavisen Jyllands-Posten» — «Основные разногласия на Всемирном экономическом форуме: мир идет к холодной или горячей войне?»

Франция. «Le Monde» — Уроки Украины с трех месяцев войны.

Босния и Герцеговина. Oslobodjenje. Подпись под фото: «Вчера суд в Киеве приговорил российского солдата Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство мирного жителя Александра Шелипова на первом судебном процессе по военным преступлениям после вторжения. Москва отрицает, что наносила удары по мирным жителям во время вторжения, а Украина заявляет, что, возможно, было совершено более 11 000 военных преступлений».

Германия. «Der Tagesspiegel» — Заголовок анонс: «Умеет говорить: Владимир Зеленский набирает силу и влияние своими речами»

Сенат планирует создать социальный фонд для покрытия расходов на энергию

Берлинская коалиция соглашается на двойной бюджет/резерв в размере 380 миллионов евро на слишком дорогие газ, нефть и электроэнергию.

В Берлине хотят оказать финансовую поддержку людям, которые испытывают экзистенциальную потребность в условиях быстрорастущей стоимости энергии. Это стало возможным благодаря резерву в размере 380 миллионов евро, который является частью двойного бюджета коалиции, который, наконец, был согласован на выходные. Этот фонд предназначен для предотвращения резкого роста цен на электроэнергию, газ и нефть, вызванного войной в Украине, от чрезмерного бремени для государственных и частных домохозяйств.

Фонд является частью двойного бюджета, согласованного лидерами берлинской коалиции в воскресенье днем. Он предусматривает расходы в размере 37,4 млрд евро на 2022 год, а расходы в размере 37,8 млн евро запланированы на 2023 год. Оба значения соответствуют значительному увеличению расходов по сравнению с 2019 годом, прошлым годом, сравнимым с текущей ситуацией с точки зрения домохозяев. На тот момент у госбюджета Берлина был объем 30,728 млрд. евро. По сравнению с прошлым докризисным годом объем нового двойного бюджета увеличится более чем на 20 процентов. Вероятно, бюджет будет принят 23 июня в Берлинской палате представителей.

В дополнение к фонду покрытия расходов на электроэнергию коалиция планирует, в частности, бюджет в размере 650 миллионов евро для ухода за беженцами и их размещения в городе. Однако эксперты из бюджета предполагают, что реальная нагрузка на государственный бюджет должна быть значительно ниже, ведь большую часть этих расходов берет на себя федеральное правительство.

Между тем, на строительство школ около 200 миллионов евро больше, чем предполагалось, поэтому все запланированные проекты могут быть реализованы. Также будет увеличено финансирование подготовки учителей. Когда дело доходит до недостатка учителей, Берлин движется к новому максимуму, который также будет официально определен в сенате во вторник. По информации Tagesspiegel, в этом учебном году не будет хватать около 1000 учителей.

Критика проекта бюджета исходила от оппозиции: «Слишком мало, чтобы решить проблему по всем направлениям».

«FAZ». Колонка слева: «Заключение для русских солдат»

В понедельник российский солдат в Украине был приговорен к пожизненному заключению за военное преступление. 21-летний командир танка Вадим Шишимарин (в элитном подразделении) суд Киева признал виновным в расстреле безоружного пенсионера Александра Шелипова на улице в селе под Сумами.

Защита утверждала, что подсудимому это приказали старшие солдаты, не являвшиеся его начальством. Инцидент произошел 28 февраля, когда российские войска отступали. Шишимарин тогда находился в украинском плену. Он пожалел о содеянном и попросил прощения у вдовы умершего. Защитник Шишимарин подал апелляцию. Генеральная прокуратура Украины расследует около 11 тыс. дел об вероятных военных преступлениях российских войск и в настоящее время установила более 600 подозреваемых. Многие дела были обнаружены после ухода россиян с севера. На востоке Украины Киев жалуется, что его граждан депортируют в Россию.

Статья: «Байден обещает военную помощь Тайваню в случае нападения»

«Китай заиграет с опасностью»

Индо-тихоокеанский экономический пакт как контрапункт

Вторая колонка справа: «Сломана труба»

Мануэла Швезиг и социал-демократы, защитники ее правительства в Мекленбурге-Передней Померании, правы: когда в начале 2021 года государство учредило фонд «Климат и защиту окружающей среды», это произошло не секретно, и хватало политической поддержки в Шверине. Правда, все должно было произойти быстро, никто не мог точно сказать, как именно «хозяйственная операция» должна была обеспечить строительство газопровода «Северный поток — 2», и поразительная причина, по которой фонд должен был быть создан так быстро.

Но в конце концов, парламент земли принял план без сопротивления. Это сыграло роль на выборах штата в сентябре, трубопровод был построен, и СДПГ Швезига одержала триумфальную победу. Но это не делает историю страны и ее основания лучше.

Напротив. Дело не только в том, что побудило Шверина сделать это, но и в том, почему проект не был остановлен гораздо раньше. Это также касается комиссии по расследованию деятельности фонда, которая сейчас создана.

Достаточно взглянуть на устав. Фонд получил преимущественно деньги от Nord Stream 2 AG для обеспечения строительства газопровода. Для того чтобы это прошло гладко, в уставе той же Nord Stream 2 AG были предоставлены возможности проводить «хозяйственные операции».

Все было подготовлено для скандала: чтобы компания, поддерживаемая российской государственной компанией «Газпром», могла в конце концов использовать созданный страной фонд, чтобы обойти угрозы американских санкций и достроить свой трубопровод.

В Шверине все было тихо, и из Берлина тоже ничего не было слышно. Когда стремились свернуть строительство, угроза санкций вызвала негодование не только на севере. Ключевыми словами для этого были безопасность снабжения и технология моста, но в то же время трубопровод умалялся и подавался как проект частного сектора.

Использование правительства штата и парламента штата для проталкивания соглашения в миллиард долларов с помощью фонда – нечестный способ отстаивать свои интересы.

В Мекленбург-Передней Померании по крайней мере с момента введения Дня России в год российской аннексии Крыма было доказано, что они сохраняли свою близость к Москве, не краснея. Этот курс окупился для СДПГ и получил большое одобрение. Отграничение от Запада и Америки, прославление близкого России прошлого для многих в стране казалось важнее, чем давно назревшее дистанцирование от Москвы.

Когда Швезиг приехала в Шверин из Берлина, она продолжила удобный курс своей предшественницы, включая День России и Трубопровод. Пока она несет политическую ответственность за создание фонда. Тот факт, что она объявила о поворотном моменте в отношениях с Россией после начала войны и инициировала роспуск фонда, мало что изменяет: Швезиг уменьшила свои перспективы политического возвращения на федеральном уровне и нанесла ущерб репутации своей страны. Но нет ничего, что указывало бы на то, что она потеряла такую ​​большую поддержку на севере.

Комиссия по расследованию, которая создана, теперь должна попытаться показать, кто и какое влияние повлияло на создание фонда. Наконец, должна быть ясность относительно того, чем занимались «хозяйственные операции» фонда при строительстве трубопровода, и как это согласуется с объявлениями, сделанными на основании фонда. Если комитет добьется успеха, это может помочь восстановить имидж страны.

«Augsburger Allgemeine». Подпись под фото: «Больше нуждающихся, меньше еды: тафели перегружены» В прошлые кризисные годы мы снова и снова убеждались, насколько тесно связано со всем остальным. Часто речь идет об экономических отношениях, открытых рынках, ценах на энергию, цепочки поставок и т.д. Вещи, которые сейчас обсуждаются в Давосе под влиянием войны на Украине, можно прочесть и в экономике. Но даже когда дело доходит до конкретной помощи нуждающимся в местах, проблемы накапливаются, а магазины пустеют: продовольственные банки в Баварии, которые ежедневно обеспечивают продовольствием десятки тысяч социально и экономически неблагополучных людей, безнадежно перегружены. Это тоже имеет отношение к войне.

Статья: Какой выход из войны в Украине?

Три месяца назад русские войска вторглись в Украину. После бесчисленных смертей и кризисов стремление положить конец конфликту все громче.

Война бурлит с неизменной жестокостью. Президент Украины Владимир Зеленский оценил ежедневные потери своих войск на фронте на востоке Украины от 50 до 100 солдат. Также ежедневно гибнут русские солдаты.

Эксперты британской разведки оценивают потери Красной армии за девять лет афганской войны – украинский Генштаб оценивает количество российских солдат, погибших с другой стороны, в 29 200. Число погибших мирных жителей, вероятно, достигает десятков тысяч.

Более 6,5 миллионов человек сбежали от войны в Украине, по данным УВКБ ООН по делам беженцев. Но до конца конфликта кажется еще далеко. Что это за мир вообще может быть? А что конкретно значит, когда политики говорят, что Украина не должна проигрывать, а Россия не должна победить? Эти вопросы задают все громче не только в Германии.

Эксперт по внешней политике ХДС Родерих Кизеветтер. «К сожалению, приходится предполагать, что война будет продолжаться еще долго и перерастет в войну позиций и истощения», – предостерегает политик ХДС, который, будучи полковником в отставке немецких вооруженных сил, работал в европейском НАТО. штаб-квартиры, в том числе.

«Украина должна победить, все остальное было бы роковым», – отмечает Кизеветтер. «Иначе западные партнеры, особенно европейские государства, тоже продолжали бы оставаться постоянной угрозой со стороны России»

Перспективы и гарантии безопасности вплоть до заявки на членство в НАТО.

Решающим для этого является дальнейшая поддержка Запада в виде поставок оружия. Кизеветтер, который в начале мая ездил в Киев вместе с лидером парламентской группы Союза Фридрихом Мерцем, повторил свою критику колебания канцлера СДПГ Олафа Шольца по поводу разрешения на экспорт старых танков Marder и Leopard 1 в Украину в интервью изданию. наша редакция: «Я боюсь, что канцлер не хочет, чтобы Украина выиграла эту войну», – сказал Кизеветтер. «Это бы объяснило задержки».

Классическая военная «победа» России в смысле завоевания соседней страны все еще кажется тяжело воображением. Но сейчас армия Путина усиливает свои атаки на восточноукраинские города Североденецк и Лисичанск, каждый из которых до войны насчитывал около 100 000 жителей. Столичная зона вокруг двух городов является единственным местом в Луганской области на востоке Украины, которое до сих пор находится Киевом.

НАТО внимательно следит за ходом боевых действий. Выводы делать еще рано, отмечает инспектор германской армии генерал-лейтенант Альфонс Майс. «Я боюсь, что перед нами нет быстрого, четкого завершения этого конфликта, но он закончится жесткой борьбой, возможно, «замороженным конфликтом», – говорит он. «Доверия нужен день, чтобы сломать, и годы, чтобы построить обратно».

«Badisches Tagblatt» – «Зеленский призвал к «максимальным» санкциям против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество ввести «максимальные» санкции в отношении России и призвал к увеличению поставок оружия. Это может

«Больше никакой торговли с Россией», – заявил глава государства в видеообращении на Всемирном экономическом форуме в Давосе в понедельник. Нефтяное эмбарго и санкции против всех русских банков также нужны. В результате агрессивной войны России он призвал штаты продолжать поставки оружия.

«Passauer Neue Presse» – «Требовала полной изоляции России».

Всемирный экономический форум открылся на волне войны в Украине – выступления Зеленского и Кличко

Президент Украины Владимир Зеленский выступил со вступительной речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе с помощью видеосвязи

Италия. «La Stampa» – «Зеленский в Давосе: остановите Путина, прекратите вести дела с Кремлем». «Прямой вызов Байдена Китая: если он вторгнется на Тайвань, вмешаемся».

«Украина и Москва оценивают итальянский мирный план» – заглавие La Repubblica.

Дипломатические проблески из Кремля, но Киев отвечает: Крым и Донбасс не отдадим.

Дания передаст Зеленскому противокорабельные ракеты.

Остин благодарит Рим за боеприпасы»

Байден предупреждает Китай: Готовы защищать Тайвань

Испания. «ARA» — Украина: 5 уроков 3 месяца войны

Когда 24 февраля Кремль начал вторжение в Украину, все ставки были в его пользу: преимущественное военное превосходство и опыт режима Владимира Путина в гибридных войнах предвещали скорую победу России среди многих аналитиков.

Но дела не пошли своим путем: через три месяца военные завоевания оккупанта очень ограничены, а цель тотального вторжения теперь кажется недостижимой для Москвы.

Наступление российских войск свернуто в две провинции Донбасса, где сейчас сосредоточены боевые действия.

Человеческая и материальная цена войны – такой жестокой и неизысканной, как никогда – очень высока, а ее последствия за пределами Украины все еще непредсказуемы.

Украинское сопротивление продолжается, война продолжается, и никто не видит конца. Произошедшее за эти девяносто дней будет предметом военных учебников и исторических студий, но сегодня аналитики и верховные командиры уже усваивают некоторые уроки.

Польша. «Gazeta Wyborcza» — «Военный преступник осужден».

Швейцария. «BLIСК» — «Украинцы встряхивают элиту ВЭФ»

В своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский призвал к более жестким санкциям против России.

Зеленскому аплодировали стоя

Кличко просит поддержки

В Давосе большое беспокойство войной

ВЕФ начался сегодня под знаком агрессивной войны России. В своем выступлении по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский настоятельно призвал к большему количеству оружия, больше денег и усиление санкций против России.

Виталий и Владимир Кличко также встряхнули WEFElite: «Все вы в зале должны понимать, что эта война происходит, так сказать, перед вашей дверью. Он постучается и в вашу дверь», — сказал Виталий Кличко.

Его брат Владимир: «Мы не знаем, какие ужасы еще ждут нас на свете. Мы должны сделать все возможное, чтобы положить конец этой войне».

Зеленский, Кличко и многие другие присутствующие украинцы вызвали большое потрясение в Давосе. Зеленскому даже аплодировали стоя.

Нидерланды. «TROUW» – «Прямо через Украину. Путешествие за три месяца войны де Вердьепинг».

Азия

ОАЭ. «The National» — «ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕРЕНОСИТ УКРАИНУ В ДАВОС»

Война находится в центре внимания, когда мировые лидеры встречаются на Всемирном экономическом форуме

Президент Украины Владимир Зеленский выступил вчера с боевым кличем своей страны на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он сказал собравшимся политическим и деловым лидерам, что их ежегодное собрание станет бессмысленным, если России удастся добиться своей силой.

«Это действительно тот момент, когда решается, будет ли миром править грубая сила», — сказал Зеленский.

Он сказал, что без жестких санкций, направленных на то, чтобы остановить Москву, «не будет нужды в дальнейших встречах в Давосе». В первый день саммита в Швейцарских Альпах доминировала война в Украине.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что насилие разворачивается всего в 2000 километрах от идиллического места проведения саммита, включил на своем телефоне звук сирен воздушной тревоги и сказал своей аудитории: «Мы защищаем вас лично». Глава продовольственной программы ООН призвал сверхбогатых решить проблему отсутствия продовольственной безопасности, которая вызывает беспокойство на фоне войны между двумя крупнейшими в мире экспортерами сельскохозяйственной продукции.

«В мире есть много богатых людей, которые могут помочь», – сказал Дэвид Бизли.

ОАЭ объявили о сотрудничестве в области пищевых инноваций между Всемирным экономическим форумом и Глобальными инициативами Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума. Господин Зеленский сказал, что российское вторжение привело к «морю, полному мин и заблокированным портам» и разорвало небо Украины тысячами бомб и крылатых ракет. «Вот как будет выглядеть мир, если этот поворотный момент не получит должного отклика от человечества», — сказал Зеленский, призвавший выделять не менее 5 миллиардов долларов в месяц на дополнительное вооружение и финансовую помощь. Он сказал, что санкции должны пойти дальше, чтобы перекрыть всю торговлю с Россией и ослабить банки и экспорт нефти.

Лидеры ЕС в этом месяце предложили ввести нефтяное эмбарго, но государства-члены, зависящие от трубопровода, отнеслись к этому шагу с осторожностью. Санкции «должны быть максимальными, чтобы Россия и любой другой потенциальный агрессор, желающий вести жестокую войну против своего соседа, четко отдавали себе отчет в непосредственных последствиях своих действий», — заявил Зеленский.

«Если агрессор теряет все, это однозначно лишает его какой-либо мотивации начинать войну».

Российские делегаты были изгнаны из Давоса после начала войны, а Украина направила команду для лоббирования большей поддержки со стороны мировых лидеров.

Мероприятие проходит очно впервые с начала 2020 года после паузы, вызванной пандемией. То, что раньше было «Русским домом» в Давосе, было превращено, в частности, украинским магнатом Виктором Пинчуком и Министерством иностранных дел Украины, в «Русский дом военных преступлений», что демонстрирует фотографии вероятных зверств.

США

«WSJ» — «Количество погибших для украинских воинов и мирных жителей растет.

Украинский чиновник заявил в понедельник в Давосе, Швейцария, что 4600 мирных жителей погибли в войне с момента вторжения России 24 февраля, а также 2500-3000 украинских солдат. Наверху похороны военнослужащего в Харькове.

«NYT». Подпись под фото: Развертывание гаубиц M777 американского производства может помочь Украине достичь частичного преимущества в артиллерии над российскими войсками.

Колонка: «Украина добавляет мощный инструмент: гаубица США»

Колонка: «Официальный представитель России говорит о причинах войны»

Борис Бондарев говорит, что президент России Владимир Путин мог бы потратить последние два десятилетия на «развитие страны», но превратил ее «в какой-то полный ужас, угрозу миру».

Господин Бондарев знает, что говорит: всю свою карьеру он продвигал внешнюю политику Путина. Дипломат среднего звена в российском представительстве ООН в Женеве господин Бондарев в понедельник стал самым известным ушедшим в отставку российским чиновником и публично критиковал войну в Украине после вторжения 24 февраля.

«За 20 лет своей дипломатической карьеры я видел разные повороты нашей внешней политики, но никогда мне не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года», — написал господин Бондарев в электронном письме коллегам.

Хотя его резкое послание вряд ли дошло до большинства россиян, учитывая доминирование государства в средствах массовой информации, его отставка показала, что в российских чиновниках таится недовольство, несмотря на фасад национального единства над созданием которого работал Кремль.

«Те, кто задумал эту войну, хотят только одного — остаться у власти навсегда, жить в помпезных безвкусных дворцах, плавать на яхтах, сравнимых по тоннажу и стоимости со всем российским флотом, пользуясь безграничной властью и полной безнаказанностью», — заявил господин Бондарев в его электронной почты. «Для этого они готовы пожертвовать столько жизней, сколько нужно». Отставка состоялась в тот же день, когда президент Украины Владимир Зеленский заявил мировым политическим и деловым лидерам, что им нужно пойти гораздо дальше, чтобы наказать Москву за вторжение в его страну.

«USA TODAY». ВОЙНА В УКРАИНЕ Женщины и дети-беженцы уязвимы, поскольку убегают от боевых действий в иностранные страны, где их могут эксплуатировать торговцы людьми

«Они заблудились» среди рыскающих хищников.

Подпись под фото 1: «Люди направляются в поезд для переселения беженцев в Берлин 15 марта в Кракове, Польша».

Фото 2: «На границе с Украиной беженцев в Молдове ждет водитель»

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ