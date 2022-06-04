Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 03 июня 2022 года

Нет санкций против патриарха Кирилла благодаря защите Орбана

Москва контролирует 20% Украины

Разведка США: Путин, оперированный в апреле, болен.

Около 15 миллионов украинцев покинут свои дома в результате войны

100 дней, изменивших мир, обе стороны изменили свои военные цели на этом пути. На Западе то же самое

Австрия должна готовиться к настоящему кризису

Около четырех миллиардов евро у патриарха Кирилла не будут заморожены из-за Орбана. Украина ожидает признания от Европы. Российская петля затягивается на Донбассе

«Кондитерские изделия – это тоже еда, поэтому мы продолжаем производить их в России» хотя россияне и уничтожили в Украине одну из фабрик американского производителя шоколада, печенья и кондитерских изделий Mondelez. Военный груз из Австралии в Украину не проверили в аэропорту Ирландии – журналисты требуют расследования. Победил Владимир Путин или Запад?

Великобритания

The Independent пишет, что «этому экстраординарному и поразительному конфликту, изменившему современную историю, не видно никаких признаков конца», добавив, что Кремль надеется на победу на Донбассе, чтобы позволить Владимиру Путину заявить о своей победе.

«Украинцы смотрят на долгое сражение вперед после 100 дней жестокого, кровавого сражения» — таково заглавие главного материала.

Бомбы и шары берут смертельную и излечивают многих других. Дома пылают; Семьи разрываются в куски, и Невины страдают. Через сто дней после войны в Украине резня продолжается, но только поля убийства изменились. Этот необычный и удивительный конфликт, изменяющий современную историю, не выявляет никаких признаков окончания. Сейчас конфликт сосредоточен на Донбассе.

Крупнейшие нефтедобывающие страны договорились летом увеличить добычу, чтобы замедлить рост стоимости энергии, сообщает Financial Times. В документе говорится, что Саудовская Аравия и ОАЭ — два самых влиятельных члена ОПЕК — будут отвечать за большую часть этого увеличения после того, как правительство Саудовской Аравии «уступило давление США», чтобы не допустить, чтобы рост цен нанес ущерб глобальному экономическому росту.

«The Guardian» освещает войну в Украине на своей первой полосе – конфликту исполняется 100 дней. «Опустошение и неповиновение. 100 дней войны в Украине, которая меняет Европу»

Как разворачивалось российское вторжение, от бесшабашной борьбы за Мариуполь до экономических потрясений во всем мире. Размышляя об этом, газета сообщает, что начало войны в феврале ознаменовало конец трех десятилетий мира между крупнейшими государствами Европы.

В нем говорится, что это также положило конец идее о том, что торговля и процветание могут растворить старое европейское соперничество, что доступ к айфонам, инстаграммам и мебели из ИКЕА может охладить шовинистические импульсы, питавшие век кровавой истории.

Европа

Италия «Il Fatto Quotidiano» – НАТО: «Это долгая война», Киев: «Путин забрал 20% Украины». Столтенберг снова замораживает переговоры. Россияне наступают и готовят референдум в июле в захваченных районах, BOJO* отправляет ракеты средней дальностью, а Байден дроны.

BOJO* — Борис Джонсон

«Corriere della Sera» – «Москва контролирует 20% Украины» – «Новые санкции, но ЕС исключает патриарха Кирилла. Агент США: Путин лечится от опухоли»

«Согласились на линию Орбана о религиозном деятеле вне черного списка. Нефть, ОПЕК увеличивает добычу»

«La Stampa» – «У Путина рак».

«Санкции, Кирилл побеждает».

«Президент России сбежал бы к нападению в марте и в апреле бы его прооперировали по поводу опухоли».

Первая полоса: «100 дней войны» — La Repubblica

«Зеленский: «Российские оккупируют пятую часть страны».

Разведка США: Путин, оперированный в апреле, болен.

ЕС принимает санкции по нефти, Орбан спасает Кирилла.

Испания. La Vanguardia — Войне в Украине исполняется сто дней, а разрешения конфликта не видно. Около 15 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома в результате боевых действий.

Австрия. «Салзбургер Нахрихтен». Колонка: «100 дней, изменивших наш мир»

Украина очнулась от войны 24 февраля. С тех пор российская атака затронула все регионы мира.

Пророссийские сепаратисты годами воюют на востоке Украины, а Крым уже много лет оккупирован с нарушением международного права. В течение нескольких месяцев русские войска угрожающе формировались вокруг границы с Украиной. Все же мир был удивлен, когда 24 февраля Владимир Путин направил свои танки в сторону Киева. Трудно поверить, что в Европе была еще одна агрессивная война. Теперь он длится 100 дней.

Как бы храбро и неожиданно успешно оборонялась Украина, ее потери огромны. Убегали более 6,8 миллионов человек. По официальным данным ООН, погибло более 4000 мирных жителей, оценки во много раз выше. Города и деревни разрушены русскими бомбами. Экономически Украина находится на земле.

Страна еще долго будет страдать от последствий этой войны, конца которой не видно. Но остальной мир также ощущает последствия. Даже сама агрессор – Россия.

Страну оставили не только международные компании, но и российские специалисты. Санкции сокращают денежные потоки в Россию и создают узкие места по важным технологиям. Россия получает часть его в Китае – и тем самым ставит себя в новенькую зависимость с неопределенными последствиями.

Долгосрочные последствия этой войны для международного порядка также неясны. На данный момент ясно одно: США приобрели большее значение в Европе. НАТО сильнее, чем когда-либо. Путин достиг прямо противоположного тому, чего хотел.

Усиление НАТО идет бок о бок со странной тенденцией: перевооружение, увеличение военных бюджетов и экспорт вооружений становятся консенсусом не только в США, но и в Европе. Дебаты о долгосрочных последствиях этой политики часто игнорируются из-за неотложности ситуации. В ЕС война, с одной стороны, способствовала сплочению, а стоила альянсов.

Пророссийский курс Виктора Орбана разрушил ось на Польшу и даже единство всей Вышеградской группы. В будущем это будет нехваткой Будапешта, но преимуществом для проевропейских сил в ЕС. В основном война в Украине не имеет такого прямого политического влияния.

Однако экономические последствия коснулись почти всех посредством повышения цен на энергоносители и продукты питания. Для многих стран, где даже один прием пищи в день не является данностью, они могут быть столь же смертоносны, как и сама война.

«Vorarlberger Nachrichten» – «Украина и коронавирус требуют решений бизнеса и политики»

Кристоф Бадельт, один из самых известных и выдающихся экономистов Австрии, был гостем на 4-м бизнес-саммите в четверг, который в этот раз проходил под названием «Устойчивое мышление и действие».

В обсуждениях с ООН он проанализировал общую экономическую ситуацию, инфляцию и то, как экономика и государство могут и должны бороться с этим. «Лично я считаю, что мы должны готовиться к настоящему кризису», — говорит Бадельт о текущей теме номер один, газовом кризисе. Он не верит, что мы можем получить достаточное количество газа в другом месте, чтобы продолжать как раньше.

Дания. «Morgenavisen Jyllands-Posten». – «100 дней войны: все пошло не так, как ожидалось»

Мир стал другим после 100 дней войны в Украине, где Россия быстро застряла, когда Украина яростно противостояла. Обе стороны сменили свои военные цели на этом пути. На Западе тоже самое.

Подпись под фото: Через 100 дней война в Украине сконцентрировалась в районе Донбасса на востоке. Мальчик сидит возле развалин разрушенного дома в Краматорске.

Германия. «Der Tagesspiegel» – «100-дневная украинская война: Дмитрий Вачедин постоянно смотрит российскую пропаганду. Когда говорят пушки: новые обещания, старые проблемы

«Орбан предотвращает санкции против путинского патриарха»

ЕС снова подчиняется требованиям премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Из-за своего сопротивления патриарх Русской православной церкви Кирилл был исключен из списка санкций против России. Это открывает путь к принятию шестого пакета санкций против России, заявили дипломаты в четверг в Брюсселе. Орбан уже заявлял, что изначально на его страну не повлияет нефтяное эмбарго ЕС, которое также является частью пакета мер.

Кирилл поддерживает военную политику главы Кремля Владимира Путина. Принцу церкви следует запретить выезд в ЕС. Кроме того, его активы должны быть заморожены на западных счетах, которые, как утверждается, составляют около четырех миллиардов евро. Патриархат отрицает сумму

«FAZ». Колонка справа: «За что мы голосуем?»

Чрезвычайные ситуации могут потребовать чрезвычайных мер.

Без агрессивной войны России против Украины, вряд ли кому-то пришло бы в голову покончить с недофинансированием бундесвера. Неудивительно, что о военной службе, приостановленной во время канцлерства Меркель, снова заговорили.

Нет сомнений: каждое обязательство должно быть оправдано. Однако возможность прохождения воинского долга для мужчин прямо предусмотрена в Основном законе. Как и в случае с оборудованием бундесвера, политики должны указать, что должны делать вооруженные силы, и какой персонал и материалы для этого потребуются.

Разве высокотехнологичным вооруженным силам не хватает солдат для выполнения своей миссии в Германии и мире? Призыв в армию является значительным вторжением в жизнь и требует усилий. Если его нельзя устроить разумным и справедливым образом, следует рассмотреть возможность обязательной службы (для всех?). Что примечательно, немцы, давно избалованные миром, похоже, не против такой идеи. Безусловно, это будет не только организационный поворотный момент.

Вот почему многие не хотят выходить из-под теплого одеяла. Вы действительно можете выиграть выборы с этим?

Уклонение и обвинение в безопасности, конечно, сами по себе символичны в настоящее время. Часто легкомысленная фраза о том, что наша свобода и наше процветание отнюдь не самоочевидны, приобрела злободневное значение. Украинцы борются за то, чтобы жить, как хотят. Вопрос, что наша страна стоит для нас, тоже возникает для каждого немца.

За что мы выступаем? Что мы делаем? Только при твердом «Нет» долг перед нашей страной не дает избежать этих вопросов. Конечно, если вы не хотите брать на себя никакие обязательства, вы не можете привлечь к ответственности своих детей. Но он тоже должен нести последствия. И они могут быть роковыми.

Колонка: «Украина ждет признания от Европы»

Во время своего визита в Бундестаг глава украинского парламента Руслан Стефанщук подтвердил свое пожелание, чтобы его страна как можно быстрее получила статус кандидата на вступление в ЕС. «Украинцы ждут признания Европы». Цель Украины – вступление в ЕС. «Мы знаем, что нам еще многое предстоит сделать для этого», — заверил Стефанщук. «Наше стремление к свободе и европейским ценностям дало нам силы для борьбы. Украина не хочет быть «русской колонией» или «буферной зоной».

«Neue Westfälische» – «100 дней Украинской войны»

Уже 100 дней украинцы живут со смертью и насилием. Как долго идет война России против Украины? Миллионы покинули свои дома, многие дети не знают, увидят ли еще когда-нибудь своих родителей.

Президент России Путин своей захватнической войной изменил весь мир. В четверг ЕС принял уже шестой пакет санкций. Однако из-за сопротивления Венгрии Евросоюз решил пока не вводить санкции против лидера Русской православной церкви патриарха Кирилла. Это еще больше разделяет Венгрию.

Франция. «Le Figaro» – «Через 100 дней российская петля затягивается на Донбассе»

После поражения России под Киевом и Харьковом и ряда злоупотреблений, оставленных его армией, Владимир Путин сосредоточил военные усилия на востоке и юге Украины, где бурлит война.

Наступление Владимира Путина, которое должно было продолжаться несколько дней, обезглавить украинское правительство в Киеве и демилитаризировать страну, быстро захлебнулось на Севере. Владимир Зеленский бросил вызов кремлевскому лидеру, отказавшись бежать из столицы.

Украина выиграла коммуникационную войну и получила оружие на Западе. Чуть больше месяца она оттеснила русские войска к северу от столицы и обнаружила масштабы резни, учиненной русскими. Украинские силы сейчас находятся под обстрелом российской армии в Донбассе, где клещи постепенно смыкаются с ними.

Во вторник в результате обстрела российской артиллерией впервые погибли мирные жители в Славянске, одном из двух крупных городов Донбасса, до сих пор удерживаемых украинскими войсками.

Чехия. «Hospodarske Noviny» — «Кондитерские изделия — это тоже еда, поэтому мы продолжаем производить ее в России».

Россияне уничтожили в Украине одну из фабрик американского производителя шоколада, печенья и кондитерских изделий Mondelez. При этом компания продолжает производить кондитерские изделия в России. «Мы прекратили все инвестиции, мы прекратили спонсорство в России, у нас нет маркетинговой деятельности в стране, но производство остается, потому что это производство продуктов питания, нужны именно упакованные продукты», – говорит Ивана Тумова в интервью HN, она ведет Mondelez. в Чехии, Словакии и Венгрии.

«У нас в России 2,5 тысячи сотрудников, которых мы тоже не можем уволить сразу. У нас есть цепочка поставок, которая зависит от нас.» Но прекращение производства кондитерских изделий в России не приведет к голоду…» Если в конфликте будут дальнейшие развороты, мы можем предпринять дальнейшие шаги», — говорит Тумова.

Ирландия. «Irish Examiner» – «Военный груз в Украину не проверяли в Шенноне*»

Министерство транспорта признало, что оно не проверяло, вез ли приземлившийся в Шенноне самолет тяжелую артиллерию, несмотря на фотографии загрузки оружия в Австралии.

Транспортный самолет Ан-124 приземлился в Шенноне 7 мая, вылетев из Австралии через Японию, США и Канаду. Он оставался в Шенноне на ночь перед отъездом в Жешув в Польше.

Для перевозки любого оружия требуется увольнение в соответствии с Постановлениями о воздушной навигации (перевозка военного снаряжения, оружия и опасных грузов). Такие исключения довольно распространены: 229 рейсов, приземлившихся или взлетевших в Шенноне в 2021 году, были предоставлены младшему министру транспорта Хильдегарди Нотон по двум парламентским вопросам от Брайана Стэнли из Sinn Féin и Independent TD Кэтрин Коннолли. Госпожа Нотон сказала, что Антонов спросил, нужен ли закон исключение для перевозки бронированных автомобилей, но ему ответили, что это не так.

«Эксплуатант перед полетом связался с моим отделом, спросив, нужно ли исключение, поскольку перевозимый груз состоял из базовых бронированных машин без вооружения», — сказала она.

«Было определено, что для такого груза увольнение не нужно, однако для этого рейса было выдано единое разрешение на техническую посадку». Участники кампании из группы Shannonwatch поинтересовались, была ли в самолете одна из шести гаубиц M777, подаренных правительством Австралии военными усилиями Украины. На фотографиях, опубликованных министерством обороны Австралии, видно, как гаубица загружается в совпадающий с самолетом днем ​​позже приземлившийся в Шенноне. На снимках видно, что на Ан-124 была загружена, по меньшей мере, одна защищенная подвижная машина Bushmaster. Однако в более позднем пресс-релизе говорится, что машины «были перекрашены, а их броня была модернизирована до того, как они были отправлены в Украину на самолете C-17A Королевских ВВС Австралии».

Когда Irish Examiner спросил у Министерства транспорта разъяснения о том, означает ли это, что на борту не было оружия, представитель сказал: «Авиакомпания сделала заявление о том, что военные боеприпасы не должны перевозиться. Никакого расследования не производилось». По просьбе прокомментировать австралийские фотографии, пресс-секретарь повторил это заявление.

Эдвард Хорган из Shannonwatch сказал, что расследование должно было быть проведено независимо от того, что было объявлено.

*Аэропорт Шеннон – международный аэропорт в Западной Ирландии.

Нидерланды. «Het Parool» Как Путин будет двигаться вперед?

Заголовок: «Сто дней боли, печали и страха». Ровно сто дней назад Россия на виду всего мира напала на Украину. Путин сейчас сосредоточен на завоевании Донбасса. Как будет продолжаться этот конфликт? И когда она кончается?

Подпись под фото: «Бомбардировка Киева 14 марта».

«De Volkskrant». Подпись под фото: «В Санкт-Петербурге началась новая форма протеста: то здесь, то там появляются минифигурки против войны. Фотографии с него есть в Instagram».

«Противоречие в Москве».

Сопротивление России вторжению в Украину в основном носит анонимный характер. Ряд людей в Москве сейчас публично судят. Их за это наказывают, но они также используют зал суда в качестве трибуны, пишет наш корреспондент Герт Грут Керкамп. «Нельзя выходить на улицу, потому что тебя будут бить».

«TROUW» – «100 дней войны». Что будет дальше в Украине? Кирилла изъяли из санкционного списка

Подпись под фото: «Велосипедист наблюдает за разрушениями в Бородянке к юго-западу от Киева.»

Люксембург. «Luxemburger Wort» и Владимир Зеленский цепляющими словами описывает драматическую ситуацию в Украине и вызывает бурные аплодисменты депутату

«Мощный сигнал солидарности»

Дебаты о войне в Украине: стороны редко бывают так сплочены.

После эмоционально заряженного выступления Президента Украины Владимира Зеленского на кафедре в палате не было безразличных. Все согласились, что в наше время солидарность нужна как никогда.

Клод Визелер охарактеризовал послание Зеленского как «ясное, острое и принципиально верное». Украина борется за свободу оставаться такой, какой она есть. «Путин пытается разлучить ЕС», – предупредил президент CSV. Он не остановится даже если выиграет войну. После этого последуют новые массовые убийства. Он не уклоняется от использования голода как орудие войны. Визелер назвал это моральным долгом помочь стране. Поставка оружия – это само собой разумеющееся, а введение нефтяного эмбарго – правильное решение.

«Мы должны поддержать Украину в ее вступлении в ЕС», – продолжил Визелер. «Дипломатия и диалог потерпели неудачу. Прошли парады глав государств. Демонстрация силы и единства – это все, что имеет значение. Так что мы на правильной стороне истории».

Гасти Граас рассказал об эмоциональной и целенаправленной речи, которая «глубоко коснулась всех нас». Зеленский дал понять, что надеется на Люксембург. «Я уверен, что он не будет разочарован», – сказал Граас. Путин же потерял последнее доверие. «Международная помощь важнее, чем когда-либо.

Международное сообщество должно быть вместе», – подчеркнул он. На карту поставлен мир по всему миру. Странам ЕС, таким как Ирландия и Австрия, придется пересмотреть свою нейтральную позицию.

Между тем, продолжает Граас, последний пацифист должен понимать важность НАТО, о чем ясно свидетельствуют заявки на членство от Швеции и Финляндии. Шантаж Турции вызывает сожаление. Что касается поддержки, которую требует Зеленский, то военная помощь для ДП – само собой разумеющееся. «Нефтяное эмбарго повредит нам в Люксембурге. Однако мы должны поставить мир во всем мире выше собственного комфорта», — сказал он. Также важно поддержать вступление в ЕС. «Мы должны предложить Украине перспективу на будущее».

Португалия. «Publiko» – «100 дней войны»

«Jornal Madeira» – Сегодня прошло 100 дней с момента вторжения России в Украину. Война уничтожила города, убила тысячи и уничтожила миллионы. И нет никаких признаков замедления.

Турция. «Daily Sabah» — «Худшее со времен Второй мировой войны»

Российско-украинская война перешагнула 100-дневную границу

Прошло сто дней, как Россия начала войну против своего восточного соседа Украины, которая, как подчеркнули в ООН, «привела к разрушительным последствиям для детей в масштабах и темпах», которых не было со времен Второй мировой войны.

УКРАИНА пересекла 100 дней

С того момента, как Россия 24 февраля начала войну против своего восточного соседа, когда силы вторжения пытались продвинуться в промышленном городе Северодонецк, чтобы расширить контрольную зону Москвы на востоке Украины. Первые 100 дней войны «привели к разрушительным последствиям для детей в масштабах и темпах» невиданных

По данным Организации Объединенных Наций в Международный день защиты детей, который отмечается ежегодно 1 июня, со времен Второй мировой войны в среднем погибали по меньшей мере два ребенка.

По меньшей мере, 243 ребенка погибли в результате российских атак, еще 446 детей получили ранения от российских военных, сообщила в среду Главная прокуратура Украины. По оценкам ООН, не менее 4149 мирных жителей

с начала войны в Украине было убито и 4945 получили ранения, причем реальное количество, как полагают, гораздо больше. С

а данным Международной организации по миграции ООН, каждый шестой человек стал внутренне перемещенным человеком из-за войны войны, составляющей 7,7 миллиона. Более 6,8 миллионов человек бежали в другие страны, сообщает Верховный комиссар ООН по делам беженцев (UN-HCR).

«НАТО ведет переговоры, чтобы решить беспокойство Анкары о вступлении Швеции и Финляндии»

ПЕРЕГОВОРЫ между членами НАТО в Брюсселе будут рассматривать вопросы безопасности Турции по заявкам Швеции и Финалнда на вступление в альянс безопасности, заявил в среду генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

Эти комментарии прозвучали в то время, когда Анкара продолжает протестовать против заявок Стокгольма и Хельсинки на членство в трансатлантическом альянсе, утверждая, что обе страны поддержали и предоставили безопасное убежище террористам, включая членов террористической группы РПК, ее сирийского ответвления. YPG и другие.

«Все союзники по НАТО, конечно, готовы сесть и рассмотреть эти проблемы, включая угрозы, представляемые Турцией со стороны РПК, и это террористические угрозы, к которым мы, конечно, относимся очень серьезно», — сказал Столтенберг журналистам в Вашингтоне. , округ Колумбия, в Государственном департаменте, где его принимал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы знаем, что ни один другой союзник по НАТО не подвергся больше террористическим атакам, чем Турция, и Турция является важным союзником не в последнюю очередь из-за своего стратегического географического положения, граничащего с Ираком и Сирией», — цитирует его агентство Anadolu Agency (AA ).

Столтенберг заявил, что соберется с чиновниками Турции, Швеции и Финляндии в Брюсселе «в ближайшие дни», добавив, что он уверен, что «мы найдем единственный путь вперед». «Мое намерение – это сделать до саммита НАТО», — сказал Столтенберг, имея в виду встречу в Мадриде, которая начнется 28 июня, сообщает Agence France-Presse (AFP).

Президент Реджеп Тайип Эрдоган, президент США Джо Байден и их коллеги из НАТО встретятся в столице Испании 28-30 июня. Ранее в среду Эрдоган заявил, что страны Северной Европы еще не предоставили Анкаре конкретных ответов, отвечающих ее ожиданиям.

«Победил Владимир Путин или Запад?»

Прошло три месяца с того момента, как Россия официально признала Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику и направила войска в регионы на востоке Украины, провозгласившие свою независимость. Итак, кто выигрывает пока?

Миллионы мирных жителей были вынуждены мигрировать из Украины в соседние страны. Однако сопротивление в стране продолжается. Киев не упал, поскольку президент Украины Владимир Зеленский все еще у власти.

Некоторые комментаторы говорят, что российские военные не добились ожидаемого успеха. По их словам, несмотря на многочисленные потери сухопутных войск, российские действия принесли больше вреда, чем пользы.

Однако мы говорим о гигантской стране. Не следует недооценивать земли под контролем России. Одно из обвинений заключается в том, что Москва сознательно задерживалась в Киеве как тактика путаницы, создавая впечатление, что украинская столица была целью, когда она укрепляла свою власть в регионах, которые она захватила на востоке в течение этого периода.

Азия

Япония. «The Japan Times» – «Путин считает, что время величайший союзник Украины»

По мере того, как российское вторжение в Украину превращается в изнурительную войну в истощение, один вопрос, скорее всего, решит результат: на чьей стороне время?

Многое из происходящего будет определяться непредсказуемой динамикой поля боя, особенно в связи с тем, что российские войска будут пытаться прорваться к территории на востоке Украины до того, как тяжелая артиллерия из США и других стран прибудет, чтобы укрепить оборону, которую им предстоит преодолеть.

Во вторник президент США Джо Байден написал в New York Times, что решил одобрить поставки Украине реактивных систем пуска с 80-километровой дальностью полета, мощнейшей артиллерии, отправленной на сегодняшний день.

Однако со временем более широкие экономические и политические факторы уязвимости — перспектива ослабления международной поддержки и крах промышленных компонентов России станут не менее важными. А учитывая серьезность влияния войны на мировую экономику, которая прогнется первой стороной, может быть важнейшим и трудным предвидением войны.

Для Украины, которая все еще не вооружена, экономически опустошена и, по мнению военных аналитиков, вовсю пытается интегрировать постоянный поток новобранцев, ключевой риск заключается в долговечности линии финансовой и военной поддержки из-за границы, которая помогала ей продолжать борьбу.

Россия во многих отношениях сталкивается с противоположной проблемой, изо всех сил пытаясь собрать новые войска и испытывая нехватку импорта, в том числе компонентов, необходимых для производства и замены управляемых ракет и другого оружия, утраченного на фронте. В результате преимущество России в огневом могуществе, похоже, впоследствии будет слабеть.

Президент России Владимир Путин, похоже, рассчитывает, что международная солидарность с Украиной расколется первой, поскольку экономики во всем мире испытывают давление из-за инфляции и недостатка продовольствия, усиливающихся войной, а также из-за разногласий внутриполитических интересов и интересов безопасности.

«Нынешнее состояние мировой экономики показывает, что наша позиция верна и оправдана», — сказал Путин в конце прошлого месяца в своем выступлении на форуме Евразийского экономического союза, альтернативе Европейскому союзу, до которого доминирует Москва, в которую входит Армения. Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

В этих странах с развитой экономикой такой инфляции не было последние 40 лет; растет безработица, рвутся логистические цепочки и нарастают глобальные кризисы в таких чувствительных областях, как продовольствие», — сказал Путин. «Это не шутка».

По словам Татьяны Становой, основателя политического консалтинга R.Politik, «стратегия Путина состоит в том, чтобы переждать это»

Китай. «China Daily» – «США «подливают масла в огонь» в Украине, говорит Россия

В среду Россия раскритиковала Соединенные Штаты за то, что они подливали масла в огонь в Украине из-за объявления Вашингтона о пакете оружия для Киева на 700 миллионов долларов.

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация согласилась направить Украине небольшое количество высокотехнологичных ракетных систем средней дальности, о которых украинские власти давно просили.

Новый пакет помощи безопасности, объявленный в среду, также включал радары воздушного наблюдения, дополнительное противотанковое оружие Javelin, противоброневое вооружение, артиллерийские снаряды, вертолеты, тактическую технику и запчасти, чтобы помочь украинцам продолжать поддерживать оборудование.

«Мы считаем, что Соединенные Штаты целенаправленно и тщательно подливают масла в огонь», — заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. Российско-украинский конфликт начался 24 февраля, а в пятницу исполнится 100 лет.

«Такие поставки не способствуют готовности украинского руководства возобновить мирные переговоры», – сказал Песков.

В заявлении в среду Байден сказал, что США будут «продолжать предоставлять Украине больше оружия, которое они так эффективно используют для отпора российских атак». Он сказал, что новый пакет будет включать новые возможности и передовое вооружение, включая высокомобильные артиллерийские ракетные системы с боеприпасами на поле боя.

Высокопоставленные должностные лица администрации США подтвердили, что системы, которые США посылают Украине, будут оснащены боеприпасами, которые позволят Украине запускать ракеты на расстоянии около 79 километров. Это гораздо меньше, чем максимальная дальность действия систем, но гораздо больше, чем все, что было направлено в Украину сегодня.

США

США. «NYT» – «Технические санкции начинают тормозить российские войска»

«WP» – «Украина оценивает ограбление из важных лабораторий Чернобыля»