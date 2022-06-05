Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 4 июня 2022 года

Более 100 дней длится война в Украине. И все это время эта тема не сходит с первых полос ведущих мировых СМИ. Главные темы за 4 июня 2022 года: новый пакет санкций, снят командующий вторжением в Украину, соратник Путина в черном списке ЕС, обращение Зеленского в 100-й день войны и многие другие – в нашем традиционном обзоре мировой прессы.

Европа

Италия, «La Repubblica»: «Ход Путина по пшенице», «Кремль: Киев сможет экспортировать зерно из разминированных портов, которые мы контролируем», «Зеленский говорит о победе, но имеет дело с инакомыслием», «На этом фронте наша свобода поставлена на карту» – тема главной статьи.

«Domani»: «Долгая война заставляет США и НАТО изменить свои планы».

«Соединенные Штаты уверены, что Путин никогда не отказывался от цели сбросить Зеленского и завоевать всю Украину. Поэтому они восстанавливают доктрины холодной войны», «Ответ Путину», «Постепенность санкций – это путь к продлению» – главный материал.

«Corriere della Sera»: «Нападение Москвы на Италию», «Наступление после новых санкций. Командующий вторжением в Украину снят», «Соратник Путина в черном списке ЕС. Пекин не отвечает на запросы России. Зеленский: мы победим», «Хрупкая дипломатия» – главный материал.

Испания, «El Pais»: «Африка умоляет Россию во избежание большого голода»: Путин заявляет, что готов разрешить отправку зерновых через Одессу.

«ARA»: «Африка хочет, чтобы Россия могла экспортировать свою пшеницу».

«ABC»: «Дискомфорт Киева из-за маленькой помощи».

Австрия, «Der Standart»: «Украинская война: вторжение России в Украину длится 100 дней». По всей видимости, Кремль не спешит и надеется, что Запад потеряет солидарность со страной.

«Vorarlberger Nachrichten»: «Сокрушительная захватническая война»: Боевые действия в Украине не заканчиваются.

Бельгия, «De Standaard»: «Война в Украине разжигает ненависть в Боснии»: Экстремисты снова готовы нас убить.

Польша, «Gazeta Wyborcza»: «Путин живет иллюзиями», «Есть ли война России против Украины началом нового международного порядка?», интервью с американским философом, политологом, экономистом и писателем Френсисом Фукуямой.

Германия, «Der Tagesspiegel»: «Зеленский говорит о 1000 отвоеванных местах». Немецкая группа вооружений Rheinmetall готова поставить в Украину больше старых танков.

«FAZ»: «Бундестаг утверждает специальные фонды для Бундесвера», «Москва хочет войны, пока все цели не будут достигнуты».

Франция: в интервью «Courrier Picard» президент Эммануэль Макрон подробно описывает свою дорожную карту: покупательная способность, пенсионная реформа, визит в Украину.

Ирландия, «Irish Examiner»: «100 дней войны». Подпись под фото: «Украинский военный на похоронах полковника Александра Махачека в Житомире».

«Irish Times» освещает выступление Владимира Зеленского в 100-й день войны.

«Lietuvos Rytas»: «Головы идолов свернуты, а ноги сломан». Снос обелисков, славящих советскую оккупационную армию, похоже, набирают обороты. Аналогичная ситуация была после восстановления независимости Литвы, когда страна избавлялась от советских идолов. Подпись под фото: «Перед дважды установленным в центре Вильнюса памятником герою СССР генералу И.Черняховскому состоялись непростые переговоры с высокопоставленными советскими воинами».

Швейцария, «Tages-Anzeiger»: «Федеральная Рада разрешила поставки оружия в Украину». Из-за большого внешнего давления Швейцария больше не блокирует весь экспорт оружия со вчерашнего дня.

Турция

«Daily Sabah»: «Стамбул планирует разблокировать украинский экспорт зерна». Турция стремится выйти из тупика и ведет переговоры как с Москвой, так и с Киевом, а также с ООН, чтобы выступить посредником в соглашении по открытию коридора через Босфор для экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

Япония

«The Japan Times»: «Украина отмечает 100 дней войны». Подпись под фото: «Иностранные бойцы ВСУ занимают позиции в Северодонецке, что на Луганщине Украины, в четверг».

Китай

«China Daily»: «Количество призывов к прекращению конфликта растет, российско-украинскому кризису исполняется 100 дней».

Австралия

«The West Australian»: Путешествие репортера с целью освещения военных событий в ее родной стране и впечатляющий документальный фильм с линии фронта. Глядя по телевидению, как разворачивается вторжение России в Украину, Дарья Задворная знала, что должна вернуться на свою любимую родину. Она забронировала отпуск и рейс и 16 марта отправилась из Польши пешком….

Панама

«Украина: 100 дней под российской бомбардировкой, решения не видно».

США

«Boston Globe»: «В Украине 100 дней потерь – и еще многое впереди». Подпись под фото: «Семья полковника армии Александра Махачека оплакивала его на его похоронах в пятницу в Житомире, Украина».

«WSJ»: подпись под фото: «В пятницу девушка рисует на стене разрушенного дома в селе Андреевка Киевской области». После 100 дней войны многие западные правительства опасаются, что отношения между Россией и Украиной зайдут в разрушительный тупик.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил 100 дней войны мрачным, но дерзким видеообращением: «Вооруженные силы Украины здесь. Самое главное, наши люди – люди нашей нации – здесь. Мы уже 100 дней защищаем свою страну. Победа будет за нами! Слава Украине!»

Канада

«The National»: «Кто больше виноват: диктатор или люди, которые разрешают ему оставаться на своем месте?»: «Путин VS. Люди».

Подготовил Сергей Чернявский