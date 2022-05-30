Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 29 мая

Путин хочет разрешить экспорт зерна из Украины, если Запад ослабит санкции. Большие утраты танков в России ставят под колебание их пользу для современных войн. Скрытая сеть завозила несовершеннолетних футболистов из Африки в Россию, а затем в Данию. Путин готов возобновить переговоры с Украиной и предостерег Германию от поставок оружия. Мировая свободная торговля была вчера: теперь Запад делает ставку на союзы на основе ценностей. По всей России возникли массовые движения, возглавляемые преимущественно женщинами, оказание массовой помощи русским солдатам

Великобритания

The Observer — «Украина просит оружия, но ключевые союзники сомневаются»

Украина находится в гонке со временем, чтобы спасти восточный регион Донбасса, поскольку безжалостные российские артиллерийские и воздушные удары грозят переломить ход войны, а поддержка неповиновения Киева среди некоторых западноевропейских союзников, похоже, ослабевает.

Украинские официальные лица говорят, что им срочно нужны современные мобильные реактивные системы залпового огня (РСЗО) американского производства, чтобы остановить продвижение России в Луганске и Донецке. Ракеты могут поражать огневые позиции, военные базы, взлетно-посадочные полосы и линии поставки на расстоянии до 300 км (185 миль).

«Мы очень нуждаемся в оружии… для борьбы с противником на большом расстоянии», — заявил главнокомандующий Украины генерал Валерий Залужный. «Цена промедления измеряется жизнью людей, защитивших мир от [русского] фашизма».

Разногласия в Вашингтоне задержали поставки РСЗО. Говорят, что некоторые советники президента Джо Байдена по национальной безопасности опасаются, что Украина может использовать ракеты для поражения целей на территории России, что может спровоцировать эскалацию конфликта в США и НАТО. Ранее Киев атаковал территорию России.

Москва, хорошо осведомленная о революционном потенциале ракетных систем, уже выразила серьезные возражения. «Если американцы сделают это, они явно перейдут красный предел», — сказала Ольга Скабеева, влиятельная российская телеведущая, чьи взгляды отражают взгляды Кремля. Она предупредила, что ответ России может быть «очень жестким».

Вчера американские новостные агентства сообщили, что Байден согласился поставить несколько ракетных систем в рамках нового крупного пакета вооружений США для Украины, о котором будет объявлено на этой неделе.

Сообщается, что это решение было принято по переговорам между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. «Тяжелое вооружение стоит на первом месте в нашей повестке дня, и нас ждет еще больше», — сказал Кулеба после переговоров.

Но остаются сомнения в том, какие системы вооружений будут предоставлены, и сроки действия США. Белый дом и Пентагон не подтвердили эту информацию.

«Я не буду опережать еще не принятые решения», — заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Если США проигнорируют предупреждение России и продолжат действовать на этой неделе, тогда ожидается, что Великобритания одновременно объявит о своих поставках передовых ракетных систем большой дальности.

Выступая в пятницу в Праге, министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что для стран НАТО и ЕС «совершенно законно» предоставить Украине больше оружия, включая танки и самолеты, несмотря на возражения России.

Как и Борис Джонсон, Трасс говорит, что лидер России Владимир Путин должен проиграть войну.

Бескомпромиссную позицию Великобритании не разделяют ведущие европейские страны, ошеломленные успехами России, которая все больше фокусируется на условных мирных переговорах. Генри Киссинджер, опытный американский дипломат, разжег эти дебаты на прошлой неделе в Давосе, предложив Киеву подготовиться к уступкам, равнозначным возможному фактическому разделению.

Эммануэль Макрон и Олаф Шольц провели с Путиным 80-минутный телефонный разговор, во время которого призвали президента России провести «прямые серьезные переговоры» с Владимиром Зеленским. Президент Франции и канцлер Германии призвали к «немедленному прекращению огня и выводу русских войск».

Кейр Джайлс из лондонского аналитического центра Chatham House сказал, что скорейшее прекращение конфликта, пожалуй, является приоритетом для Франции и Германии.

«Уже есть тревожные признаки того, что самые ненадежные из западноевропейских партнеров могут обсуждать между собой, как заставить Украину капитулировать в форме территориальных уступок, чтобы положить конец боевым действиям… Им [Франции и Германия], чтобы положить конец боевым действиям, чем прийти к реальному результату» , – сказал Джайлз.

Этот очевидный сдвиг разозлил восточноевропейские правительства, такие как Польша, президент которой обвинил Германию в невыполнении обещания предоставить тяжелое вооружение. После того, как Италия на прошлой неделе выдвинула мирный план, названный Кремлем «фантазией», министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс предупредил, что ни в коем случае нельзядоверять Путину в том, что он будет соблюдать любое урегулирование.

«Любое соглашение с Россией ломаного гроша не стоит», — заявил советник президента Украины и переговорщик по мирным переговорам Михаил Подоляк. «Россия доказала, что она варварская страна, угрожающая мировой безопасности. Варвара можно остановить только силой».

Несмотря на недавние неудачи Украины, Питер Рикеттс, бывший советник по национальной безопасности Великобритании, сказал, что Запад не должен сейчас отступать.

«Поддерживая Украину и побуждая ее противостоять российской агрессии на ранней стадии, теперь у нас есть реальная обязанность довести ее до конца», — сказал он. «Было бы катастрофой свернуть поддержку после того, как они проделали действительно тяжелую работу, чтобы противостоять россиянам».

The Sunday Telegraph вышла с названием «Почему танки имели свой последний день. Огромные потери Путина подвергают сомнению их полезность для современных армий»

Итак, это наконец-то произошло. Огромная российская танковая армия, поддерживаемая, вероятно, мощной авиацией, пересекла границу с целью завоевания. Противостоящие украинские силы значительно уступали бронетехнике, артиллерии и авиации.

Общепринятая военная мудрость свидетельствует, что в этой ситуации должно было произойти несколько вещей.

Во-первых, российская авиация должна была изначально доминировать в небе. Украинские самолеты должны быть уничтожены на земле. Каждый раз, когда включался украинский радар, его должны были засечь и разбить. Каждый раз, когда украинская ракетная батарея нацелилась на российский самолет, она должна была быть обнаружена и уничтожена.

Этот вид воздушной кампании известен в военных кругах как «подавление (или уничтожение) ПВО противника: Sead or Dead». Она была очень эффективно проведена силами НАТО под руководством США против авиации полковника Каддафи в 2011 году. Фактические удары были нанесены почти полностью крылатыми ракетами «Томагавк», запущенными из морских подразделений у побережья.

После выполнения Sead/Dead атакующие эффективно владеют небом на высоте, скажем, 10 000 футов или чуть больше: это максимальная эффективная высота переносных переносных ракет класса «земля-воздух», запускаемых с плеча. Владельцы воздуха могут уничтожить любую наземную цель, которую они могут обнаружить, а это значит, что вражеская бронетехника и артиллерия на земле не могут долго существовать.

В Ливии и во время вторжения в Ирак 2003 г., а также во время войны в Персидском заливе 1991 г. господство Запада в небе означало, что интенсивная наземная война закончилась, не успев начаться. В 1991 году было несколько танковых боев (Битва 73-го Истинга в иракской пустыне до сих пор с тоской перепевается любителями танков), но даже в 1991 году иракская бронетехника в основном уничтожалась сверху.

Путин мертв? – таков вопрос в заголовке «Daily Star». Газета имеет предположение, что Путин мертв, а его роль исполняет двойник.

Европа

Австрия. «Kleine Zeitung» – «Путин позволит экспорт зерна из Украины, если Запад ослабит санкции».

После канцлера Карла Нехаммера настал черед Олафа Шольца и Эммануэля Макрона: в телефонном разговоре глава российского государства Владимир Путин пообещал им разрешить экспорт зерна из Украины – конечно, против ослабления санкций. Как крупный производитель пшеницы Украина сейчас не может экспортировать зерно через порты, заблокированные ВМС России. Киев неделями требовал поставок тяжелого вооружения с Запада, чтобы расчистить путь судоходства – теперь Путин прямо предостерег от этого.

«Neue Vorarlberger Tageszeitung». Война в Украине. Мужчина из Форарльберга, много лет живущий в Стокгольме, рассказывает, как переживают украинскую войну в Швеции и каковы последствия.

Дания. «POLITIKEN». Заголовок: «Идея европейской обороны за пределами НАТО является подарком Путину».

Статья: «Скрытые сети завозила несовершеннолетних из Африки»

Сеть завозила игроков в футбольный клуб «Fremad Amager» и была важной частью сети, которая импортировала несовершеннолетних игроков из Африки через Россию.

Хорошо подготовленные и немного застенчивые игроки шли ровным потоком. В бело-голубой майке ФК «Fremad Amager» российская академия FDC Vista с гордостью представила игроков, подписавших контракт с датским клубом на период 2019-2021 годов.

Игроки были родом из Нигерии, Ганы и Гвинеи, но была проблема. По крайней мере, восемь из девяти игроков, как и Фремад Амагер из академии, приехали в Россию несовершеннолетними, прежде чем они стояли на Амагере после того, как им исполнилось 18 лет. Это показывают посты в социальных сетях.

Согласно правилам ФИФА, клубам или академиям не разрешается брать игроков с других континентов, пока им не исполнится 18 лет. Но именно так было с пришедшими на FDC Vista игроками.

По словам двух ведущих экспертов Европы, новая информация должна привести к расследованию. Серхат Йилмаз, преподаватель спортивного права в Университете Лафборо в Великобритании, видит «много тревожных сигналов». Дело «похоже, нарушает правила ФИФА по международной торговле несовершеннолетними»: «Это дело, которое ФИФА должно расследовать», — сказал Йилмаз.

Председатель Центра международного спортивного Института Ассера в Нидерландах говорит то же самое.

В письменном ответе ФИФА не комментирует конкретный случай, но заявляет, что нарушение правил может привести к санкциям против клубов и национальных федераций. Правила должны оградить молодых уязвимых футболистов от эксплуатации.

ФК «Fremad Amager» был частью загадочной сети, при этом с весны 2018 по декабрь 2021 года клуб принадлежал консорциуму из Монако. За ним стоял россиянин Антон Зингаревич. Как минимум в шести африканских странах и Чили скауты, клубы и футбольные агенты искали молодые таланты. Лучшие приезжали в Россию, где получали место в FDC Vista – хоть и были несовершеннолетними. Академия искала игроков U14 в Африке и подобрала 15-летних.

Только когда им исполнилось 18 лет, они были отправлены по сети и подписаны контракт с клубом в Европе. Таким образом, ФК «Fremad Amager» являлся переходным этапом в бизнесе.

«Для того, чтобы это имело смысл для владельцев, клубы в сети играют важную роль, потому что они необходимы, чтобы получить выгоду из инвестиций в игроков», – говорит Антуан Дюваль: «Они действуют как витрины – место, где владельцы могут показывать игроков и привлекать покупателей, чтобы они могли зарабатывать деньги».

Ни FDC Vista, ни Антон Зингаревич не ответили на дополнительные запросы и ряд конкретных вопросов.

Директор ФК «Fremad Amager» лета 2020 г. Аллан Равн говорит, что FDC Vista была «партнером» клуба, находящегося в собственности России: «Существовала прямая связь с тем, что семья Зингаревичей финансировала академию. Мне нечего было сказать по поводу того, какие игроки должны подходить, а какие нет. Они пришли от FDC Vista, когда Антон Зингаревич хотел этого».

Аллан Равн говорит, что информация о ввозе несовершеннолетних африканцев в Российскую Академию для него новая: «Если бы я знал, мы бы, конечно, нравственно и морально к этому отнеслись, и я тоже сделал бы выговор. Но самое главное наше задание сделать так, чтобы это происходило корректно, когда игрок приходит в ФК «Fremad Amager», чтобы этим игрокам было по меньшей мере 18 лет».

«Morgenavisen Jyllands-Posten» – «Мирный активист: НАТО – это не ответ. Роберт Холл, основатель экопоселения на Готланде, будет пытаться воспрепятствовать вступлению Швеции в НАТО».

Германия. «Der Tagesspiegel» – «Путин предостерег Германию от поставки оружия»

МОСКВА. Президент России Владимир Путин предостерег Германию и Францию ​​от дальнейших поставок оружия Украине. В телефонном разговоре с канцлером Олафом Шольцем (СДПГ) и президентом Эммануэлем Макроном в субботу кремлевский босс сказал, согласно российской информации, что дальнейшие поставки оружия «опасны». В результате есть риск, что «ситуация в Украине продолжит дестабилизироваться, а гуманитарный кризис ухудшится».

Путин сигнализировал о готовности говорить об открытии украинских портов на экспорт зерна. «Россия готова найти решение для беспрепятственного экспорта зерна, в частности, экспорта украинского зерна из черноморских портов», — заявили в Офисе президента РФ. Кроме того, Путин готов возобновить переговоры с Украиной.

«ND die woche» – ценности и цепочки поставок. Всемирная свободная торговля была вчера. Теперь Запад делает ставку на союзы на основе ценностей. Что за этим стоит?

Обеспокоенность и предупреждение о кризисе сформировали Всемирный экономический форум на этой неделе.

Что беспокоит менеджеров и политиков со всего мира, это тенденция, которая усиливается войной в Украине – распад мировой экономики на различные блоки.

Глава МВФ Георгиева предупредила о «геоэкономической фрагментации». Из-за отсутствия предыдущих продуктов в этой стране «промышленность находится в цепочке», сетует Commerzbank.

В глобальной гонке за сырье, поставщиков и рынки сбыта, Запад пытается создать альянсы, базирующиеся на ценности. Торговая политика также должна быть «основана на стоимости», потому что «ценности и экономика больше не могут быть разделены», — говорит глава ЕЦБ Лагард.

Становятся ли сейчас цепочки создания стоимости моральными? Какие цели и противоречия скрываются за новой ценностной ориентацией?

«FAZ». Главный материал: «Молодые и левые: этот ярлык был присвоен новоизбранным фракциям СДПГ и зеленым после федеральных выборов.

Даже если это не всегда так, даже если менее молодые и левые депутаты, добрых полгода назад в высший парламент Германии было избрано много социал-демократов и зеленых, которые хотели изменить мир, вложив больше в защиту климата и меньше инвестировали в оружие. Кто бы мог предположить, что они будут аплодировать через несколько месяцев, после того как канцлер социал-демократов объявил, что будет поставлять немецкое оружие в зону боевых действий, вложив сто миллиардов евро в модернизацию Бундесвера и, кстати, будут построены два терминала сжиженного. газа для ввоза запрещенных ископаемых видов топлива

С одной стороны, легко объяснить, что партнеры по коалиции, однако, работают над тем, чтобы заявления их канцлера Олафа Шольца стали реальностью. Так же, как в Германии в начале пандемии короны был введен режим изоляции, главным образом потому, что фотографии многих смертей от короны в Бергамо, Италия, а затем в Испании и в Нью-Йорке шокировали людей, Шольц может только надеяться на поддержку его требования в духе перелома, ведь новости и картинки из Украины шокировали «светофорную» коалицию не меньше, чем всю страну; Последнее исследование Алленсбаха показывает, что большинство населения считает военную силу полезной, по крайней мере, для своей защиты.

Однако, поскольку механизмы германской партийной демократии не изменяются даже под впечатлением войны в Украине, Шольц и руководство зеленых и ВДП должны ожидать, что пандемия произойдет. В конце концов, люди считают даже самые большие страхи частью своей жизни. И тогда они возвращаются к своим первоначальным убеждениям.

Кристиан Линднер, когда он не являлся министром финансов, а был оппозицией, убедительно это продемонстрировал. После того, как в середине марта 2020 года в Германии взорвался коронавирус, он сначала тесно подтолкнул ВДП к стороне коалиции, чтобы показать, что благополучие страны для него важнее, чем благополучие партии в трудные времена. Но апрель еще не закончился, когда глава ВДП объявил в бундестаге, что время «большого единодушия» истекло. Теперь нам нужно поговорить о том, как лучше соединить здоровье и свободу. Это было скорейшее возвращение к первенству партийной политики. Проблемы пандемии только начинались.

Шок, вызванный войной на европейской земле, особенно в Германии, превосходит шок, вызванный пандемией. Вот почему левые части правительственных фракций до сих пор больше молчали. Даже среди левых парламентариев, самой большой ветви, курс Шольца принципиально не подвергается сомнению.

Однако прошло уже три месяца с начала войны. Каким бы жестоким ни было происходящее на Украине, как мало изменилось в том, как умирают люди, как мало ясно, когда и как может закончиться война: что на расстоянии к этому привыкают те, кто непосредственно не коснется, вряд ли можно возразить .

Министр иностранных дел Анналена Бербок заявила в Берлине, что война «чревата немного избежать внимания общественности». В результате утверждаются старые убеждения, часто формировавшиеся десятилетиями, и возвращаются старые модели политических действий. В этом контексте интервью с главой парламентской группы СДПГ Рольфом Мютценихом в F.A.Z. Он является главой крупнейшей из трех групп светофоров.

Без него Шольц не сможет реализовать свои планы по изменению эпохи. Не то чтобы лидер парламентской группы открыто нападал на канцлера. Мютцених прямо похвалил его. «Оглядываясь назад, бундесвер будет очень благодарен за то, что социал-демократический канцлер «сделал для вас», — сказал он.

Однако представитель ХДС по внешней политике Норберт Рэтген, вероятно, оказался прав в своем непосредственном замечании о том, что Шольц не был бы особенно доволен заявлениями Мютцениха.

В трех аспектах лидер парламентской группы СДПГ выразил сомнение в своей решимости использовать специальные активы для Бундесвера в размере 100 миллионов долларов.

В трех аспектах лидер парламентской группы СДПГ выразил сомнение в том, что он полон решимости получить специальный фонд для бундесвера в размере 100 миллиардов евро, как того хотел бы канцлер.

Во-первых, Мютцених пригрозил не пойти по пути внесения поправок в Основной закон через специальный фонд, а добиться решения без возражений.

Во-вторых, он ясно дал понять, что не намерен с математической точностью соблюдать двухпроцентную цель НАТО, потому что все еще существует возможность «качественного увеличения» текущего оборонного бюджета, с помощью которого можно было бы улучшить обороноспособность Германии.

И в-третьих, он избегал вопроса о том, должны ли 100 миллиардов идти исключительно Бундесверу.

Особенно у левых концепция безопасности расширяется и часто дополняется, например, сотрудничеством в целях развития. 62-летний Мютцених не скрывает, насколько он разочарован тем, что его многолетняя борьба за мир, похоже, не кончается, как он надеялся.

Незадолго до начала российского вторжения в Украину он, по крайней мере, обнаружил понимание анализа российской угрозы, пусть и не разделял его. Он всегда полагался на договоры, а не на оружие, и не сомневался в своем критическом взгляде на НАТО. Он не одинок в СДПГ с таким отношением. Мютцених дает понять, что он еще отказался от борьбы. На вопрос «Шпигеля», думает ли он об отставке из-за своего разочарования, он отверг эту идею. Иначе он будет обвинять себя в том, что подвел парламентскую группу и не использовал все возможности для «большего оформления заявлений канцлера в парламенте». Мютцених производит впечатление человека, который ведет себя оборонительно, почти скромно, с большой политической свободой действий. Но он не был бы на своем месте, если бы не обладал большой настойчивостью.

Что касается войны, развязанной Москвой против Украины, то ему придется пристально следить за своими товарищами. Социал-демократ Гельмут Шмидт потерпел неудачу в должности канцлера не только потому, что член ХДС Гельмут Коль привлек ВДП на сторону ВДП. Шмидт лишился поддержки своей партии, когда он избрал военную силу перед угрозой Советского Союза. Шольц еще добился момента Гельмута Шмидта. Но он был там достаточно долго, чтобы осознать опасность, которая может угрожать ему из его собственных рядов. Его предшественник Герхард Шредер тоже рано пережил это… Миссия в Афганистане также снова поставила союз на грань распада.

Но старые борцы за мир не управляют зелеными. Это был зеленый нынешний министр экономики Роберт Хабек, год назад агитировавший за предоставление Украине оборонного оружия для отражения российской агрессии. Протест внутри рядов не был, но он был ограничен.

Глядя на сегодняшних зеленых, удивительно, что нет громкой критики немецких поставок оружия Украине.

Но гораздо заметнее то, что партия, которая не только в своей молодой части так сильно нацелена на борьбу с изменением климата, до сих пор не созвала специальный партийный съезд. Ничего вообще не свяжется с предыдущим курсом Зеленых. По иронии судьбы государственная ассоциация Шлезвиг-Гольштейна Хабека снова заявила о своем неприятии таких терминалов на партийной конференции незадолго до начала войны. Газ как промежуточная технология в отсутствие ископаемого топлива только сейчас принимается. Но ведь новые контракты? Это не то, на что мы ставим, может подумать многие Зеленые.

Это только энергетическая часть проблемы. Приблизительно за две недели до всеобщих выборов кандидат от Партии зеленых на должность канцлера Бербок заявил, что если Катар продолжит поддерживать Талибан в Афганистане и способствовать нарушению прав человека, то чемпионат мира по футболу, запланированный на конец этого года, в эмирате Персидского залива может не состояться. . Бербок был не одинок. Джем Оздемир, который в это время был назначен федеральным министром продовольствия и сельского хозяйства, во время федеральной избирательной кампании критиковал Катар за спонсирование чемпионата Европы по футболу. В последние годы Зеленые не раз критиковали государство Персидского залива за нарушение прав человека. Зеленые круги также призывали не экспортировать оружие из Германии в Катар.

Социал-демократам и зеленым сейчас приходится многое проглотить. Мютцених не только критически возражал против специальных средств Бундесвера. Относительно Катара он говорил о «глубокой моральной и политической дилемме». Он уже много лет указывает на то, что Германия не получит чистого листа в политическом плане или с точки зрения прав человека, если отвернется от российского газа. Он сказал это в тот день, когда эмир Катара Аль Тани был принят в Берлине федеральным президентом Штайнмайером и канцлером Шольцем.

«La Stampa» — «Путин открыт к диалогу с Киевом», Москва — Шольцу и Макрону: мы ведем переговоры о пшенице, но больше не нужно оружия для Украины.

«La Repubblica» — «Путин открывается на пшенице. ЕС готов его сопровождать»: Кремль готов работать вместе, чтобы разблокировать экспорт из портов Черного моря, зараженных минами;

Завтра гипотеза миссии будет оценена в Брюсселе. Макрон и Шольц настаивают на возобновлении переговоров.

Россия наступает на Донбассе, Киев надеется на новые американские ракеты

«Corriere della Sera» — «Взгляд из Москвы на пшеницу»; Макрон и Шольц слушают Путина.

Царь: «Диалог, а оружия больше нет»

Россияне наступают, украинцы на уход из Северодонецка. Кремль производит испытания гиперзвуковой ракеты.

Франция. «Le parisien» – «Мировой дефицит пшеницы. Новое оружие Путина»

Азия

Кувейт. Kuwait Times — «Россия наносит удар и захватывает стратегический город»

Москва провела испытания гиперзвуковой ракеты

В субботу Россия атаковала восток Украины, заявив, что захватила стратегический город Лиман и успешно испытала гиперзвуковые ракеты в Арктике. Украинские силы боролись, чтобы отразить российские силы в окрестностях ключевого города Северодонецка, заявил украинский чиновник, однако отрицая утверждение о том, что его оцепили.

Россия ведет полномасштабную войну за восточный регион Донбасса – промышленный центр Украины, где президент Владимир Зеленский обвинил Москву в «геноциде». «Город Красный Лиман полностью освобожден от украинских националистов», — заявило министерство обороны России, используя российское название Лиман и подтверждая заявление, сделанное промосковскими сепаратистами днем ​​ранее.

Лиман лежит дорогой в городские центры Северодонецк и Краматорск. Российские силы приближаются к Северодонецку и близлежащему Лисичанску в Луганской области и сообщения о масштабах их продвижения противоречивы. Губернатор области Сергей Гайдай заявил, что российские солдаты продолжают обстреливать Северодонецк, поскольку украинские солдаты боролись, чтобы вытеснить силы вторжения из отеля на его окраине, но отверг утверждение о том, что город был оцеплен.

Представитель луганской полиции, которого цитирует российское государственное информационное агентство РИА Новости, вечером в пятницу заявил, что Северодонецк «теперь оцеплен», и украинские войска больше не могут покинуть город. Через три месяца после того, как 24 февраля Россия начала свое вторжение, в результате которого с обеих сторон погибли тысячи человек, а 6,6 миллиона человек были изгнаны из страны, Москва получила контроль над некоторыми участками восточной и южной Украины, включая портовые города Херсона и Мариуполь.

Остальные украинские порты были отрезаны от мира российскими военными кораблями, что препятствует вывозу основных поставок зерна. Россия и Украина поставляют около 30 процентов продающейся на мировых рынках пшеницы. Россия усилила свой экспорт, а Украина застряла на складах в огромных количествах, что привело к росту цен и сокращению доступности для импортеров во всем мире.

Президент Владимир Путин неоднократно отвергал любую ответственность, обвиняя западные санкции. Но в субботу он сказал президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу в телефонном разговоре, что Россия готова искать способы допустить больше пшеницы на мировой рынок.

ОАЭ. «Khaleej Times» – «Преимущество России на Донбассе»

Москва достигает солидных успехов на востоке Украины по мере смены динамики 18. США. «WSJ» – «Россия укрепляет свои позиции, США обещают новые вооружения»

США

«NYT» – «По всей России краудсорсинг для отправки базовой помощи солдатам»

Наталья Абиева – агент по недвижимости, специализирующийся на аренде квартир в Нижнем Новгороде, к востоку от Москвы. Но в последнее время она многое узнала о медицине поля боя.

Пакеты кровоостанавливающих гранул, как она выяснила, могут остановить катастрофическое кровотечение; декомпрессионные иглы могут снизить давление в проколотой грудной клетке. В военном госпитале раненый командир сказал, что товарищ умер у него на руках из-за отсутствия дыхательных трубок, чтобы поддерживать его дыхание. 37-летняя госпожа Абиева решила взять дело в свои руки.

В среду она и два ее друга отправились в фургоне к границе с Украиной в седьмой раз с начала войны в феврале, взяв с собой лук, картофель, рации, бинокли, аптечки и даже передвижной стоматологический набор. По ее словам, с начала войны она собрала более 60 000 долларов на покупку еды, одежды и снаряжения для российских солдат, служащих в Украине.

«Мне кажется, что весь мир поддерживает наших великих врагов», — сказала госпожа Абиева в телефонном интервью. «Мы тоже хотим предложить свою поддержку, сказать: «Ребята, мы с вами».

По всей России возникли массовые движения, возглавляемые преимущественно женщинами, оказание массовой помощи русским солдатам.

«WP» – «Вернувшись домой, американские военные вступают в борьбу с войной в Украине

К удивлению Дакоты, больше его напугал не обстрел.

Ветеран морской пехоты, который вызвался воевать в Украине, он прятался за стенами, когда россияне стреляли сквозь него, и так много раз чувствовал на себе газ артиллерийского огня, что его крылатая фраза «Это нормально» стала шуткой в ​​подразделении.

По его словам, что было ненормальным, это чувство страха, когда он скрывался и слушал, как российские боевые вертолеты обстреливают позицию, с которой только что сбежала его группа охотников за танками. Тот момент, по его словам, «был, честно говоря, самым неспокойным за все время».

Дакота, которая сейчас находится дома в Огайо после семи недель боев за границей, входит в легион западных добровольцев, поднявших оружие против России. Как и другие, он говорил при условии, что его полное имя не будет раскрыто, сославшись на опасения за безопасность семьи и друзей. В интервью The Washington Post иностранные солдаты из Соединенных Штатов и других стран описали вопиющие несоответствия тем, что они ожидали от войны. Не в состоянии получить запасные части от западных производителей самолетов, например, российский авиационный сектор переживает кризис.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ