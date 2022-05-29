Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 28 мая

Главные темы: Сын воюющего в Украине британского депутата подбил российский броневик также он снимает видео о войне. Канцлер Австрии сказал по телефону Путину, что Россия «агрессор» и призвал того обеспечить доставку зерна из Украины в африканские страны.

Зеленский: Россия продолжает отказываться от мирных переговоров ЕС рассматривает возможность понижения нефтяного эмбарго против. Шестой пакет санкций не включает прекращение сотрудничества с Россией в области гражданской ядерной энергетики. Партизаны атакуют российских кафиров в Мелитополе за три недели было убито 70 российских солдат. Москва сообщает о более чем 1,4 млн. беженцев из Украины. Зверства россиян привели к новым обвинениям в геноциде. Россия укрепляет свои позиции, США обещают Украине новые вооружения. Россия-изгой на пути к дефициту в советском стиле»

Великобритания

На кадрах виден сын депутата-консерватора, который сейчас воюет в Украине, пишет The Telegraph. На кадре: мистер Грант, бывший морской пехотинец, помогает спасти британца, который был серьезно ранен после того, как стал на мину. В статье под заголовком: «Мы должны двигаться или умереть, сын депутата на передовой» говорится, что Бен Грант, сын Мейдстона и члена парламента от Вилда Хелен Грант и другие бойцы вытаскивают другого иностранного солдата в безопасное место под огнем российских войск. Бен присоединился к команде из 15 иностранных добровольцев, борющихся с российскими войсками вместе с украинскими военными.

«I» анонсирует статью на первой полосе: «Сын британского депутата, воюющего в Украине, подвел российский броневик»

Европа

Австрия. «Der Standard» — «Нехаммер: Путин столкнулся с реальностью войны»

Канцлер позвонил президенту России

В телефонном разговоре с Владимиром Путиным, который в течение нескольких дней готовился с международными партнерами, включая правительство в Киеве и Генерального секретаря ООН, в пятницу днем ​​канцлер Карл Нехаммер призвал президента России создать возможности в Украине, чтобы оказать гуманитарную помощь нуждающимся. Также было обсуждено создание «зеленых коридоров», т.е. обеспечение возможности экспорта остро необходимого зерна из Украины в мир.

Нехаммер пытался дать понять российскому президенту, что эта война касается не только России и Украины: существует риск общенациональной нехватки продовольствия и дестабилизации мира во всем мире, если такой экспорт не станет возможным. «Я указал президенту Российской Федерации на дальнейшие кризисы, – сказал Нехаммер. Украина является одним из самых крупных экспортеров зерна, особенно для африканского региона».

Федеральный канцлер рассказал, что телефонный разговор с Путиным был инициативой Австрии, чтобы поговорить со всеми в рамках своей «активной политики нейтралитета», а также занять четкую политическую позицию и высказать свое мнение. В этом смысле Нехаммер назвал Украину «жертвой этой войны», а Россию – «агрессором».

«О собаках, которые ищут мины или просто подбадривают людей» — автор Беттина Балака об использовании животных на войне и особой связи между собаками и людьми.

Редакционная колонка: «Нефиаско Нехаммера»

Карл Нехаммер снова разговаривал с Путиным. Телефонный разговор в пятницу днем ​​должен обеспечить уступки по обмену пленными и за «зелеными коридорами» для доставки сельхозпродукции из Украины.

Нехаммер заметил «сигналы» от Путина, но прибавил скептическую оценку. Путин все еще находится в своей логике». Это зависит от того, выполняются ли обещания на самом деле. Драматические последствия выходят за рамки войны, сказал Нехаммер, но, похоже, именно это и планирует Путин: оказывать давление на Запад, создав мировой голод.

Ладно, что это было? Это важное решение.

Премьер-министр Эстонии считает бессмысленным разговаривать с «военным преступником Путиным», сказала она Der Spiegel. С другой стороны, 99-летний Генри Киссинджер считает, что Путина не следует загонять в угол.

Нехаммер говорит об «активной политике нейтралитета». Австрия проявляет солидарность в ЕС, придерживается ценностей Запада, поддерживает Украину, но пытается снизить страх россиян перед окружением НАТО. Сложное мнение, несущее много надежды. Канцлер, вероятно, не добился успеха, это можно услышать из его заявления. Но согласно теории «надо попробовать», это не было фиаско.

«KURIER» – Нехаммер разговаривает с Путиным: «Сигналы для экспорта через морские порты».

45-минутный разговор о помощи, продовольственной безопасности и газе

Бельгия. «De Morgen» – бороться с Путиным или договариваться с ним?

Босния и Герцеговина. «Oslobodjenje» – «Так говорит Зеленский» – «Другая сторона», первая публикация фонда «Иосип Ваништа».

Дания. «POLITIKEN» – «Когда моя сестра слышит взрывы бомб, она начинает кричать незнакомым мне голосом».

По мере того, как русские войска все глубже въедаются в Донбасс, население пытается вовремя скрыться. Волонтеры, которые бросают вызов смерти, один автобус эвакуировали с горячей точки за другим. В Бахмуте распространяется паника.

Подпись под фото: «Елена Резоненко живет с братом и слепой сестрой на четвертом этаже Бахмута недалеко от линии фронта».

«Morgenavisen Jyllands-Posten» – «Мечта Путина о восстановлении Российской империи переживает трудные времена».

Германия. «Der Tagesspiegel» – «Зеленский: Россия продолжает отказываться от мирных переговоров»

По словам президента Украины Владимира Зеленского, он не раз пытался организовать прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным с целью прекращения войны. Судя по всему, Россия пока не готова к серьезным мирным переговорам, и только выдвигает ультиматумы: «Мы хотим вернуть себе свои территории».

По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, российские войска медленно, но заметно продвигаются на Донбассе. «Поэтому абсолютно необходимо, чтобы мы продолжали оказывать военную поддержку украинцам», – сказал он Bloomberg TV.

Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) выступил в защиту курса правительства на поставку оружия в Украину. Есть жесткие санкции против России и гуманитарная, экономическая и финансовая поддержка Украины, заявил он на Дне немецкого католика в Штутгарте. Министр развития Свенья Шульце (СДПГ) пообещала стране помощь в восстановлении во время визита в Киев.

«FAZ». Колонка слева: «Москва хочет экспортировать больше зерна

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что его страна хочет значительно увеличить экспорт зерна. В этом году уже экспортировано более 35 млн тонн зерна, сказал Патрушев на зерновой ярмарке в пятницу. К концу зернового года в конце июня объем превысит 37 млн. тонн. Важные цепочки снабжения зерна были нарушены агрессивной войной России в Украине. Украина, один из ведущих производителей в мире, может экспортировать гораздо меньше пшеницы.

Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) обвинил президента России Владимира Путина в желании обвинить Запад в кризисе голода, вызванном агрессией Москвы. Этот «путинский нарратив» необходимо опровергнуть. Во время своего визита в Украину министр развития Свенья Шульце (СДПГ) призвала Путина разрешить поставки зерна через украинские порты. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил после телефонного разговора с Путиным, что «дал сигналы о том, что вполне готов разрешить экспорт через морские порты».

Статья: «ЕС рассматривает возможность снижения нефтяного эмбарго против России»

Президент Совета Мишель сначала хочет исключить трубопроводные поставки из России

После четырехнедельных переговоров государствам ЕС не удалось договориться о нефтяном эмбарго против России и сейчас изучается упрощенный вариант. Как дипломаты и должностные лица F.A.Z. Президент Совета Шарль Мишель предложил сначала применять эмбарго только для поставок морем и исключить поставки по трубопроводу. По данным Комиссии ЕС, это исключение коснется трети всего импорта нефти из России и шести стран-членов, включая, в частности, Венгрию, Словакию и Чехию.

Эти страны сопротивлялись быстрой остановке поставок до конца года, а также отказались от дополнительного льготного периода еще на два года, потому что они не могли заменить поставки так же быстро, как страны, имеющие выход к морю. Они также потребовали дополнительных инвестиций из бюджета ЕС в инфраструктуру. Это касается адриатического трубопровода, по которому транспортируется нефть с хорватского побережья, дополнительных мощностей для хранения и конверсии нефтеперерабатывающих заводов. Комиссия ЕС также объявила о выделении на это двух-трех миллиардов евро.

Несколько государств указали на рыночные перекосы, когда им приходится покупать нефть у других поставщиков по высоким ценам, тогда как Венгрия и другие государства могут продлевать свои долгосрочные и дешевые контракты с Россией. Предложение Мишеля также было с оговорками воспринято Комиссией ЕС. Если послы ЕС не найдут решения в воскресенье днем, главы государств и правительств могут рассмотреть этот вопрос на своем специальном совете в Брюсселе в понедельник.

Соглашение позволит вступить в силу другие компоненты запланированного шестого пакета санкций против России. Это включает в себя дальнейшие санкции против банков и российских государственных СМИ. Пакет санкций не включает прекращение сотрудничества с Россией в области гражданской ядерной энергетики. Германия и Австрия выступали за это, но встретили сопротивление.

Колонка справа: «Что нужно ЕС»

В Польше в центре внимания всегда была так называемая Дисциплинарная палата судей, поскольку она является важным инструментом политического контроля над судебной властью. Тот факт, что польский парламент проголосовал за его роспуск, вносит некоторое движение в спор между национал-консервативным правительством в Варшаве и ЕС, давно зашедшим в тупик. Брюссельская комиссия, настаивающая на независимости судебной власти от имени подавляющего большинства других государств ЕС, сейчас как минимум готовит первый шаг к освобождению миллиардов помощи Польши, которые были заморожены из-за спора.

Однако уступка Польше скорее связана с изменившимися геополитическими обстоятельствами, чем с коренным изменением курса в Варшаве. Инициатива роспуска палаты исходила от президента Дуды. Хотя он также является членом правящей правящей партии, ранее реагировал на иностранную критику судебных законов и законов о СМИ. Дуда считает, что с учетом путинской эскалации Польша не может позволить себе очередную конфронтацию с Брюсселем. Это свидетельствует о более реалистичном взгляде на ситуацию в Европе, чем в Венгрии, где бывший неразлучный друг польского руководства решил испытать на крепость сплоченность ЕС. Но в Варшаве и Будапеште никогда не было мнения о России. Прежде чем деньги будут фактически переведены, Комиссия должна внимательно следить за ходом законодательства в Варшаве. Правительственный лагерь, безусловно, не отказался от своей проблемной позиции по судебной системе. Ничего бы не получилось, будь планируемый орган-преемник лишь реинкарнацией Дисциплинарной палаты под другим названием. ЕС нужно единство в отношении Путина, но еще больше ему нужно верховенство права.

«La Stampa» – «Открыть порты для зерна» – заголовок.

«La Repubblica» — «Сальвини бросает вызов Драги: «Я хочу в Москву»» – заголовок.

Премьер призывает Зеленского разблокировать зерно. Киевский раскол, украинские православные перерезали связи с Кириллом»

«Санкции: ЕС просит США о помощи в преодолении вето Орбана».

«Ошибка по имени Путин».

«Два врага наших ценностей».

Испания. «La Vanguardia» – «Министр Альбарес прогнозирует, что война будет длиться много лет и приведет к длительному продовольственному кризису»

Министр иностранных дел также выступает за включение энергетической политики в повестку дня НАТО.

Швейцария. «Tages-Anzeiger» – «Партизаны повсюду атакуют российских оккупантов»

Война на Украине Российская армия продвигается все дальше на восток и захватила важный транспортный узел Донецкой области в городе Лиман. В Луганске также продолжаются ожесточенные бои. Положение украинской армии, судя по всему, отчаянно. «Нам нужно тяжелое вооружение», — сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. «Если вас действительно волнует Украина – пушки, пушки и еще раз пушки». В то же время, Украина также делает ставку на партизанскую войну на оккупированных территориях и в самой России. Сообщается, что в южноукраинском городе Мелитополе за три недели было убито 70 российских солдат. Недавно было совершено нападение на назначенного Москвой мэра города Энергодара Запорожской области. Тем временем Москва сообщает о более чем 1,4 млн. беженцев из Украины. Никто не знает, сколько их там добровольно. Многие говорят, что у них не было выбора.

Турция. «Daily Sabah» – «НАТО должно бороться со всеми видами терроризма»

Стратегическая позиция альянса должна охватывать борьбу со всеми видами терроризма, заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на фоне заявок Швеции и Финляндии на членство в НАТО, добавив, что Турция ожидает, что две страны предпримут конкретные шаги для решения проблем безопасности Анкары.

Азия

Япония. «Japan Times»— «Новое оружие сеет опасения по поводу эскалации в Украине»

В то время как Соединенные Штаты и их союзники поставляют Украине все более совершенное оружие, Вашингтон ведет переговоры с Киевом об опасности эскалации, если она нанесет удар глубоко внутри России, заявили американские и дипломатические представители.

Закулисные дискуссии, имеющие очень щепетильный характер и о которых ранее не сообщалось, не ставят явных географических ограничений на использование оружия, поставленного украинским силам. Но разговоры были направлены на достижение общего понимания риска эскалации, сообщили три официальных представителя США и дипломатические источники.

«Мы обеспокоены эскалацией, но все же не хотим устанавливать географические ограничения или слишком сильно связывать им руки тем, что мы им даем», — сказал один из трех официальных лиц США на условиях анонимности.

Администрация президента США Джо Байдена и союзники США все чаще готовы предоставить Украине оружие большей дальности, в частности, гаубицы M777, поскольку Киев борется с силами вторжения России с большим успехом, чем предполагали представители американской разведки. Заявление Пентагона на прошлой неделе о том, что Дания поставит Украине противокорабельные ракеты «Гарпун», еще больше расширит возможности Киева. Сначала предсказав, что Украина будет захвачена гораздо более многочисленной российской армией, американские официальные лица недавно выразили надежду, что украинские силы смогут выиграть войну и хотят вооружить их для этого.

Официальные лица США говорят, что администрация Байдена даже рассматривает возможность снабжения Киева высокомобильной артиллерийской реактивной системой M142 (HIMARS), дальность действия которой в зависимости от боеприпасов может составлять сотни километров.

Но разведка США также предупредила о возрастающих рисках, особенно с учетом несоответствия между очевидными амбициями президента России Владимира Путина и действиями его вооруженных сил.

Америка

Бермуды. «The Royal Gazette» – Украинский гуманитарный работник: «Одно из лучших моих решений»

Переехав в Украину для выполнения гуманитарной деятельности, подает заявку на годовое разрешение на проживание, чтобы продолжить свои усилия в раздираемой войной стране.

Джейсон Райнд, бывший солдат Королевского Бермудского полка, сначала

планировал остаться на три месяца, работая с группой помощи Task Force Yankee: Ukraine, базирующейся в США, занимаясь транспортировкой и распределением основных предметов медицинского назначения. Организация только получила статус благотворительной, и г-н Райнд был так поражен их работой, что решил подать заявку на продление своего пребывания.

«Мы все еще очень маленькая организация, но растущая организация», – сказал он. «Только недавно мы получили статус официальной некоммерческой/благотворительной организации, которая поможет тем из нас, кто хочет подать заявку на годовой вид на жительство — я планирую подать заявку, чтобы иметь возможность остаться более трех месяцев.

«В общем, мне здесь нравится. Без сомнения, это одно из лучших решений, которые когда-либо принимал».

США. «WSJ» – «Россия укрепляет свои позиции, США обещают новые вооружения»

«NYT» – «Зверства россиян привели к новым обвинениям в геноциде».

В отчете упоминаются жестокие нападения на мирных жителей

Рост кровопролития и разрушения, наносимые российскими войсками на востоке Украины, перемежающиеся с применением термобарических взрывчатых веществ, вызывающих огромные разрушительные ударные волны, привели в пятницу к новым обвинениям в том, что президент России Владимир Путин ведет кампанию геноцида с целью уничтожения значительную часть населения Украины.

В новом докладе ученых-международников и экспертов по правам человека говорится, что массовые убийства, умышленные нападения на убежища и пути эвакуации, а также неизбирательные обстрелы жилых районов российскими войсками создали образец геноцида против украинцев, нарушая конвенции ООН.

Доклад, в котором предупреждалось, что украинцам чревато «неизбежным» риском геноцида, был опубликован, когда российские войска захватили восточный город Лиман после интенсивных артиллерийских обстрелов, в том числе из одного из самых страшных видов оружия в обычном арсенале России, термобарическими бомбами. Эти взрывчатые вещества, также известные как топливно-воздушные бомбы, высвобождают взрывные волны экстремального давления и высокой температуры, что повышает вероятность жертв гражданского населения.

«WP» – «Россия-изгой на пути к дефициту в советском стиле»

Когда глобальные санкции действуют, производственные линии останавливаются, а некачественные товары заполняют образовавшуюся нишу.

Пораженная западными санкциями, Россия начинает превращаться в подержанную экономику, зависящую от плохих заменителей, где дефицит пробуждает воспоминания о потребительской пустоте, какой был Советский Союз. Хотя Россия может найти новых поставщиков для некоторых товаров и компонентов западного производства в дружественных странах, таких как Китай и Индия.

Ведь Россия все больше полна решимости добиться своего, возвращаясь к политике импортозамещения, которая привела к созданию огромного, хотя и неконкурентоспособного в глобальном масштабе, промышленного комплекса и падения Берлинской стены.

Москва уже сейчас сталкивается с серьезными вызовами.

Не в состоянии получить запасные части от западных производителей самолетов, например, российский авиационный сектор переживает кризис.