Главные темы газет:

Не предавайте Украину, премьер Великобритании, предупреждает Макрона

Россия скоро исчерпает свои боевые возможности, считают западные эксперты.

Россия сосредотачивается на последнем оплоте в Луганске

Украина подверглась ракетным обстрелам

Путин атакует из Минска.

G7 угрожает золоту России

Кардинал Ватикана: Было сделано предложение найти решение, на которое, однако, пока нет ответа

Канцлер Олаф Шольц хочет со странами G7 найти решение по борьбе с ростом инфляции и высокими ценами на энергоносители.

На саммите НАТО в Мадриде начнется новая гонка вооружений против России и Китая»

«Приглашение G-7 не направлено на то, чтобы оторвать Индию от России: США

Великобритания

«Sunday Express» – «Боевая Кейт поднимается на «Челленджер»

Герцогиня Кембриджская продемонстрировала свои командные навыки, отдавая честь британским военнослужащим в День вооруженных сил.

Подобно королеве, которая в 18-летнем возрасте выучилась на механика во Вспомогательной территориальной службе, Кейт доказала, что все равно рада запачкать руки.

Недавно опубликованные изображения, сделанные в ноябре 2021 года, показывают герцогиню с армейскими новобранцами в учебной академии Пирбрайт в Суррее и 101 бригаду оперативного обеспечения на аэродроме Абингдон в Оксфордшире.

Надев боевую куртку, Кейт прикрепила тяжелый прицеп, прежде чем сесть в бронированную ремонтно-эвакуационную машину «Челленджер».

Высоко оценивая Вооруженные силы, она сказала: «Было прекрасно видеть, как много важных ролей играют военные изо дня в день, чтобы защитить всех нас».

«The Sunday Telegraph» – «Не изменяйте Украину, – предупреждает Трасс Макрона»

Лиз Трасс (министр Великобритании) предупредила таких лидеров как Эммануэль Макрон, что Запад не может «продать Украину» ради «скорого прекращения» войны, поскольку она призвала страны G7 и НАТО предоставить стране больше оружия и финансов.

В общей статье со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой министр иностранных дел заявляет, что Владимир Путин «серьезно отнесется к переговорам только после того, как украинский народ отвергнет его войска».

Пара добавляет: «Украинский народ не может позволить себе роскошь чувствовать усталость. Как и остальной свободный мир».

Господин Макрон, который с декабря говорил о том, что провел с Путиным 100 часов по телефону, обвиняется в том, что он хочет, чтобы Украина пошла на уступки для заключения мирного соглашения, хотя Елисейский дворец настаивает на том, что у любого соглашения есть будет уважать суверенитет Украины.

В статье The Sunday Telegraph госпожа Трасс и господин Кулеба заявляют: «Чтобы добиться мира и защитить наш образ жизни, Украина и свободный мир должны оставаться сильными и едиными».

«Мы должны игнорировать пораженческие голоса, которые утверждают, что люди начинают уставать, и которые предлагают продать Украину, чтобы быстро положить конец неумолимому ужасу».

Ожидается, что Борис Джонсон повторит призыв госпожи Трасс, когда он сегодня примет участие в открытии конференции G7 в Мюнхене, где президент Зеленский обратится к западным лидерам и призывает к большей экономической и военной поддержке со стороны западных государств. После выступления господин Джонсон будет умолять своих коллег оказывать долгосрочную поддержку и предостерегать лидеров от мыслей о деэскалации конфликта.

Госпожа Трасс и господин Кулеба намекают, что Великобритания и Соединенные Штаты должны активно участвовать в любых мирных переговорах, когда они начнутся. Считается, что министр иностранных дел обеспокоен тем, что в соглашении 2014 о прекращении войны в украинском Донбассе, заключенном при посредничестве Франции и Германии, Великобритания была наделена специальными пионерами Виндраса и их потомками.

США

«The Washington Post» – «Россия скоро исчерпает свои боевые возможности, считают западные эксперты»

Россия в течение нескольких недель концентрировала свою огневую мощь на Северодонецке, которую она захватила в пятницу, и на его собратье Лисичанске за рекой.

Согласно прогнозам западной разведки и военным экспертам, российские военные скоро исчерпают свои боевые возможности и будут вынуждены полностью прекратить наступление в восточном Донбассе Украины.

«Придет время, когда крошечные успехи, которые делает Россия, станут неустойчивыми с учетом затрат, и им потребуется значительная пауза для восстановления потенциала», — сказал высокопоставленный западный чиновник, выступая на условиях анонимности для обсуждения щекотливого вопроса.

Эти оценки были получены, несмотря на наступление России против вооруженных украинских сил, включая захваты в пятницу города Северодонецка, крупнейшего городского центра, захваченного Россией на востоке после начала последнего наступления на Донбассе почти три месяца назад.

Россияне приближаются к соседнему городу Лисичанска на противоположном берегу реки Донец. Его восторг даст России почти полный контроль над Луганской областью, одной из двух или областей, входящих в состав Донбасса. Контроль над Донбассом является публично заявленной целью российской «специальной военной операции», хотя многостороннее вторжение, начатое в феврале, ясно показало, что начальные амбиции Москвы были гораздо шире.

Увлечение Лисичанска является проблемой, потому что он стоит на возвышенности, а река Донец мешает россиянам.

Таким образом, российские войска намерены окружить город с запада, наступая к юго-востоку от Изюма и к северо-востоку от Попасной на западном берегу реки.

Согласно сообщениям в российских Telegram-каналах и заместителю министра обороны Украины Анне Маляр, на российские военные оказывается давление, чтобы они к воскресенью взяли весь Луганск под контроль России, что, возможно, объясняет повышенный импульс на прошлой неделе.

Но «ползучее» наступление почти полностью зависит от расхода огромного количества боеприпасов, особенно артиллерийских снарядов, ведущихся с такой скоростью, которую практически ни одна армия в мире не сможет поддерживать в течение длительного времени, сказал чиновник.

Между тем Россия продолжает нести большие потери в технике и живой силе, что ставит под вопрос, как долго она еще сможет продолжать атаку, сказал чиновник.

Официальные лица отказываются называть временные рамки, но премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ссылаясь на оценки разведки, на прошлой неделе отметил, что Россия сможет продолжать боевые действия только в течение нескольких месяцев. После этого Россия может прийти к моменту, когда больше не будет движения вперед, потому что она исчерпала свои ресурсы, сказал он в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

Российские комментаторы также отмечают проблемы, отмечая хроническую нехватку рабочей силы. «России не хватает физических сил в зоне проведения специальной военной операции в Украине… с учетом почти тысячкилометровой (или больше) линии противостояния», — написал в своем Telegram-аккаунте российский военный блоггер Юрий Котенок. По его оценке, России понадобится 500 000 военнослужащих для достижения своих целей, что возможно только при широкомасштабной мобилизации — потенциально рискованном и непопулярном шаге, от которого до сих пор удерживался президент Владимир Путин.

Российское давление уже превзошло прогнозы о том, что наступательные возможности России достигнут пика к лету. По словам украинских официальных лиц, агрессивный набор контрактников и резервистов помог сформировать от 40 000 до 50 000 военнослужащих для восполнения потерь или выведенных из строя в первые недели боевых действий. Россия вывозит подержанные танки со складов и баз по всей огромной стране, чтобы бросить их на передовую в Украине.

Россияне по-прежнему имеют преимущество перед украинскими войсками, которые тоже страдают. Украинские официальные лица оценивают количество своих солдат, убитых в бою, в 200 человек в день. У украинцев также почти полностью закончились боеприпасы советских времен, на которые опираются их собственные вооруженные системы, и они еще находятся в процессе перехода на западные системы.

Но условия для украинских войск, вероятно, улучшатся только по мере поступления более современного западного оружия, в то время как можно ожидать, что условия для российских войск будут ухудшаться, поскольку они будут копаться глубже в запасах старого, устаревшего оборудования, сказал бывший командующий генерал в отставке Бен Ходжес. американских войск в Европе, который находится в Центре анализа европейской политики. По его словам, в ближайшие месяцы украинцы получат достаточно западного оружия, чтобы перейти в контрнаступление и переломить ход войны.

«Я по-прежнему очень оптимистичен в том, что Украина победит, и что до конца этого года Россия будет отброшена к линии 24 февраля», — сказал он, имея в виду границы оккупированных Россией территорий в Крыму и захваченном Донбассе. во время боев в 2014 и 2015 годах. «Сейчас хреново находиться под обстрелом всей этой русской артиллерии. Но моя оценка такова, что в ближайшие несколько недель все будет складываться в пользу украинцев».

Уже есть признаки того, что снабжение западного оружия набирает обороты. Недавно прибывшие французские гаубицы Caesar были сняты на видео в действии на поле боя в начале этого месяца, а на прошлой неделе за ними последовали немецкие гаубицы Pan2000, первые из тяжелых вооружений, обещанных Германией.

В субботу Минобороны Украины опубликовало кадры первого запуска американских комплексов HIMARS на поле боя. Украина оказывала сильное давление на Соединенные Штаты, чтобы они согласились на поставку современной реактивной системы залпового огня, которая позволит Украине наносить удары на расстоянии до 50 миль в тылу россиян.

Трудно предсказать будущее, потому что мало известно об условиях и численности украинских сил, сказал Маттиа Неллес, немецкий политолог, изучающий Украину. По его словам, украинцы сохраняют высокий уровень оперативной секретности, из-за чего трудно узнать, например, сколько у них еще войск в районе Лисичанска или количество потерь.

По словам западного чиновника, еще одним неизвестным является размер российских артиллерийских запасов, которые западные спецслужбы поначалу недооценили. Ожидая короткой войны, в которой украинские войска быстро свернутся.

Россияне не приложили никаких усилий для наращивания производства перед вторжением, и хотя они, вероятно, сделали это сейчас, их оборонно-промышленный комплекс не в состоянии успевать за огромной скоростью, с которой Россия тратит артиллерийские снаряды, сказал западный чиновник. «Их запасы не безграничны», – сказал он.

И хотя украинские силы сейчас переживают тяжелые времена, им не грозит крах, сказал Майкл Кофман, директор по российским исследованиям в Центре военно-морского анализа (CNA), в подкасте Silverado Policy Accelerator, Geopolitics Decanted.

Украинцы продолжают беспокоить российские силы к северу от Харькова и добились ограниченных успехов в небольшом наступлении за городом Херсон на юге Украины, помогая отвлечь российские ресурсы от фронта Донбасса.

По словам Кофмана, незначительные территориальные достижения, достигнутые Россией, менее значительны, чем общий баланс власти на поле боя.

«Важнейшая часть войны — это не эти географические точки, потому что сейчас это соревнование воли, но и соревнование техники, у кого первым закончатся техника, боеприпасы и лучшие части», — сказал он. «Вероятно, за лето обе эти силы будут истощены, а затем будет оперативная пауза».

В этот момент, если прибудет достаточное количество оружия и боеприпасов, есть надежда, что Украина сможет перейти в контрнаступление и начать отвергать российские войска, заявили украинские официальные лица.

В противном случае, обе стороны будут защищать свои позиции, что приведет к тупиковой ситуации, за исключением маловероятной перспективы дипломатического прорыва, сказал западный чиновник.

«У вас будут две стороны, которые не стремятся к территориальному преимуществу, а находятся в оперативной паузе, сосредоточены на пополнении запасов и разгрузке линии фронта, и в этот момент вы вступите в затяжной конфликт», — сказал он.

По словам высокопоставленного западного чиновника, оборонно-промышленный комплекс России не в состоянии справиться с «огромными» темпами, с которыми Россия тратит артиллерийские снаряды.

«Los Angeles Times» – Россияне атакуют ключевой опорный пункт

По словам лидера, силы Кремля и сепаратисты пытаются блокировать Лисичанск.

«NYT» – «Испытывая огонь глубоко под землей»

Вроде бы их работа в тысячах футов под землей была недостаточно опасной, шахтерам на востоке Украины теперь приходится беспокоиться о падающих с неба российских бомбах.

«Arkansas Democrat Gazette» – Россия сосредотачивается на последнем оплоте в Луганске. Украина подверглась ракетным обстрелам.

Российские силы стремились поглотить последний украинский опорный пункт в восточной части Луганской области, наращивая темпы после вывода украинских войск из обугленных руин Северодонецка. В субботу военные заявили, что поддерживаемые Москвой сепаратисты теперь полностью контролируют химический завод, который был последним украинским оплотом в городе.

Россия также запустила десятки ракет по нескольким районам страны, далеким от центра боевых действий на востоке.

Подпись под фото: «Украинский мальчик и его собака вместе с членами семьи садятся в эвакуационный поезд в субботу в Покровске на востоке Украины, когда они покидают свой город, раздираемый войной».

Европа

Италия. «Corriere della Sera» – «Молчание о московских преступлениях»

Но рано или поздно найдется кто-нибудь в Италии, готовый потратить свое имя, называя определенные вещи своими именами? Рано или поздно вы найдете какого-то вдумчивого интеллектуала, какого-нибудь известного актера или академика, какого-то именитого прелата, известного в новостях, или, по крайней мере, какого-нибудь ведущего ток-шоу, который захочет высказаться и сказать, что то, что российские власти делают в Украине, — это то, что раньше… разве только Гитлер и Сталин отважились сделать сегодня? Может быть, надеясь на суд, который осудит их грехи? Я не говорю о войне, которую Путин развязал 24 февраля.

Война, как известно, дело грязное, в тонкости которого не вникают. Попытки предоставить ей какие-то правила, конечно, неприкосновенны, но мы должны смириться с тем, что чаще всего эти правила уходят от времени, которое они находят. Ничто и никто, например, никогда не сможет помешать воюющей стороне применить так называемое «запретное» оружие (такое, как кассетные бомбы, которые российские действительно применяют с предельной легкостью), кроме опасения, что противник тоже применит против него то же оружие.

Но здесь мы имеем дело с другими вещами, с вещами, не имеющими ничего общего с войной, со столкновением бойцов. Здесь мы имеем дело с десятками и десятками случаев ответных убийств безоружных мирных жителей Украины вне любого военного противостояния. Об исчезновении (следовательно, о вероятном подавлении) местных властей украинских городов, оккупированных войсками Москвы.

О яростной и радикальной попытке денационализации всех оккупированных территорий, основанной на запрещенных и уничтоженных книгах на украинском языке, запрете обучения в школах по принятым до сих пор программам, подавлении всех средств связи (радио, ТВ, телефония) и связи кроме российских. И наконец – составленная из невероятной жестокости, неприятная для любой человеческой души – депортация в Россию непонятно с какой целью (просто лишить врага будущей силы? Чтобы «перевоспитать»? Отдать на усыновление?) и тысячи (некоторые говорят триста тысяч!) украинских детей. Имейте в виду: о каждой из этих акций, осуществленных российскими властями, слишком много подробных отчетов, слишком много доказательств, собранных на местах, слишком много прямых свидетельств, чтобы можно было обоснованно сомневаться в том, что является центральным фактом: на оккупированных ею. территориях Украины Москва осуществляет подлинную политику геноцида, направленную на фактическое стирание национальной идентичности этого народа. Политика очень похожа на ту, которую нацистская Германия проводила, например, во время Второй мировой войны в той части оккупированной Польши, которую она собиралась аннексировать. Разве Путин сегодня не ставит перед собой такую ​​же цель?

Ну, а если это так, то надо сказать, что бесполезно, даже гротескно для страны культивировать свою антифашистскую память на все случаи жизни, ежегодно отмечать «день памяти» и «день памяти», Не перестаю при любом случае вызвать грехи тех, кто против мерзостей тоталитаризма восемьдесят лет назад «должен был говорить, но не говорил», а сегодня наблюдаю содержательное молчание о том, что происходит на Донбассе и вокруг него.

Да, как вы понимаете, эта страна – Италия. Мы. Как возможно, что наш общественный дискурс, а также культурный и религиозный (конечно, также культурный и религиозный) так привык к частым правам человека, законности, солидарности, справедливости, но предпочитает обсуждать, возможно, «мир», но они же неделями молчат о масштабных преступлениях, которые Россия совершает в Украине? Единственная надежда остановить их состоит в том, чтобы мы говорили об этом, чтобы мы говорили об этом много (для того, между прочим, чтобы его превосходительство посол Раз надлежащим образом информировал свое правительство) и, возможно, чтобы мы не говорили только об этом . Но, возможно, также надеяться, что международные органы правосудия предпримут более активные действия по сбору доказательств и имен подозреваемых российских преступников, российских преступников, которые завтра предстанут перед судом, как это было сделано восемьдесят лет назад в немецком городе, о котором мы все знаем, что это было. называется.

«Стратегия Москвы. Политика, направленная на стирание национальной идентичности этого народа.

«La Repubblica» — Путин: Беларусь будет иметь тактические ядерные ракеты

Большая семерка и НАТО, демократия и сложный вызов

«Il Fatto Quotidiano» – «Путин атакует из Минска. G7 угрожает золоту»

Московские бомбардировщики пролетают через воздушное пространство Лукашенко есть опасения открытия нового фронта

Минувшей ночью по всей Украине прошел дождь из 48 ракет. И около двадцати было запущено из Белоруссии над Черниговской областью. Украинские источники утверждают, что выпущенные из Беларуси ракеты поразили поселок Десна и объекты инфраструктуры.

На земле украинские силы передислоцируются на участке Северодонецк-Лисичанск, тогда как российские бронетанковые части продолжают наступление.

И ходят слухи о смене российских генералов и украинского руководителя СБУ.

Украинская разведка предполагает, что Москва хочет втянуть Беларусь в войну. Шесть российских самолетов Ту-22М3 действовали из воздушного пространства Беларуси, выпустивших 12 крылатых ракет Х-22 в районе Петрикова, в районе Мозыря, в 50-60 км от границы. Самолеты вылетели из аэропорта Шайковка в Калужской области России и вошли в воздушное пространство Беларуси. После запуска ракет, они вернулись на базу. В случае подтверждения это будет первый воздушный удар по Украине из воздушного пространства Беларуси, и он совпадет с объявлением о том, что Россия передаст Беларуси ракеты малой дальности «Искандер-М». Владимир Путин после встречи с Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге заявил: «Мы направим в Беларусь оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М, которые могут применять баллистические и крылатые ракеты в обычном и ядерном вариантах». Кроме того, Путин предлагает модернизировать истребители Су-25, поставляемые ВВС Беларуси.

По словам Путина, США и их европейские союзники имеют «200 единиц тактического ядерного оружия и 257 самолетов, готовых к их потенциальному применению». А по словам Лукашенко, НАТО проводит учения с самолетами, которые готовятся нести ядерные боеголовки. Для пророссийских сепаратистов Лисичанск ведет бои на улицах.

Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов утверждает, что отступление из Северодонецка было «тактическим и организованным: наше командование приняло решение перегруппироваться на новых позициях». Буданов уверяет, что Украина вернется к границам 1991 года. С августа произойдут события, которые покажут миру, что переломный момент начинает происходить». Россия утверждает, что уничтожила «до 80» польских боевиков во время бомбардировки на востоке Украины и уничтожила «20 боевых бронированных машин и восемь реактивных систем залпового огня «Град» при обстреле с применением высокоточного оружия завода «Мегатекс» в районе Константиновка», Винница . Путин в сотый раз меняет своих генералов, несмотря на наступление россиян на Донбассе.

Зеленский, с другой стороны, думает об увольнении своих агентов 007, в частности руководителя СБУ агента номер один Ивана Баканова, который отвечает за обновление скандальной Службы безопасности Украины, но после ряда ошибок и потери Херсона, пишет Politico, попали в немилость.

Баканов был другом детства Зеленского: он руководил собственной компанией, а затем руководил своей президентской кампанией. Но после вторжения Баканов не проявил себя на должном уровне: некоторые из его сторонников «предали бы», помогая кремлевским войскам избегать мин и прямых ударов по городам. В ожидании, пока Зеленский решит, сбрасывать Баканова или нет, большинство повседневных украинских операций по обеспечению безопасности осуществляется непосредственно службами президента.

Наконец, вчера госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, обращаясь к прессе, сказал: «Папа использовал очень сильные слова, чтобы подчеркнуть абсурдность войны в Украине. Наряду с этим, конечно, есть и гуманитарная акция Церкви, и попытки, которые Святой Престол предпринимает и на дипломатическом уровне. Было сделано предложение найти решение, на которое, однако, нет ответа».

Германия. «Der Tagesspiegel» – «Коалиция боится новой формы войны»

Обеспокоенный ложными звонками в Берлине, Мадриде и Вене Кличко предлагает Гиффи официальный разговор.

После телефонного разговора между мэром Берлина Франциской Гиффи (СДПГ) и фальшивым Виталием Кличко в коалиции Германии растет обеспокоенность по поводу совершенно новых форм шпионажа и гибридной войны. Это тревожный пример опасности «глубоких фальсификаций» в политике, заявил вице-президент парламентской группы ВДП Константин Куле газете Daily Mirror. Технология глубокого подлога – это особая форма искусственного интеллекта, в которой системы могут учиться и имитировать, например, выражение лица и языка, активно наблюдая за людьми.

«Если избиратели больше не могут определить, является ли видеофрагмент настоящей цитатой политика или фальшивкой, широко открыты шлюзы для злоупотреблений», — сказал Куле. «Авторитарные режимы, такие как Китай и Россия могут использовать дипфейки, чтобы нарушить процессы принятия решений в демократических странах».

В пятницу вечером незнакомец Гиффи представился мэром Киева Виталием Кличко. После сомнений Гиффи выключила видеосвязь. По данным Канцелярии Сената, запрос о звонке был получен по электронной почте 2 июня и был «согласован». «Особенно с начала войны нередки случаи, когда с вами были связаны по адресам электронной почты без институциональной подписи или домена», — говорится в сообщении.

«В киевском международном офисе стало известно, что разговор был между мэрами». Как стало известно в субботу, также были манипуляции с мэрами Мадрида и Вены. Настоящий Кличко рассказал «Bild», что звонивший говорил абсурдные вещи. Он попросил Гиффи отправить бежавших в Берлин людей обратно в Киев на военную службу. Настоящий Кличко предложил Гиффи сделать настоящий разговор: «Я надеюсь, что скоро мы сможем поговорить по телефону моими официальными каналами».

Йенс Циммерманн, Tagesspiegel: «Можно предположить, что предупреждающие сигналы были бы заметны, как только разговор был начат».

В данном случае, очевидно, предпринималась попытка добиться от мэров взрывных заявлений. «Поэтому нельзя исключать, что это было сделано в целях шпионажа или компромата», — сказал Циммерманн. Если речь идет о действиях, связанных с войной в Украине, ужесточение наказания для звонивших пранков вряд ли будет, «поскольку виновные подозреваются в том, что они находятся за границей и, возможно, происходят из среды спецслужб».

«Шольц хочет, чтобы G7 разработала план против инфляции и энергетического кризиса»

Федеральный канцлер Олаф Шольц (СДПГ) хочет работать со странами G7, чтобы найти решение по борьбе с ростом инфляции и высокими ценами на энергоносители. «Многие вещи, которые мы покупаем, стали дороже. Еда, но особенно цены на энергию. Мы замечаем это на заправке, мы замечаем это, когда нам приходится платить за отопление», — сказал Шольц в своем видеообращении «Kanzler compact», опубликованном в субботу.

С воскресенья по вторник семь ведущих промышленно развитых стран Запада соберутся в замке Эльмау, чтобы обсудить последствия войны России против Украины. Однако министр финансов Кристиан Линднер (СвДП) ссылается на жестко ограниченную дополнительную свободу действий из-за торможения долга, запланированного снова с 2023 года. «Этот дискуссионный клуб когда-то начинался как G6 с шестью странами, когда Гельмут Шмидт созвал всех вместе, чтобы обсудить, как мы собираемся справляться с нефтяным кризисом того времени», — сказал Шольц.

Речь идет о нынешнем кризисе и о прекращении антропогенного изменения климата.

Многолетний глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что Запад занимает оборонительную позицию. «Я вижу реальную цель этого саммита в подтверждении решимости Запада защищать международный порядок, основанный на правилах, от массовых нарушений международного права, подобных путинскому», — сказал он Tagesspiegel. Война в Ираке и война в Афганистане поколебали доверие к Западу. «Вот почему у Запада не очень хорошая рука в борьбе с Россией и Китаем.» Ишингер защищал стоимость саммита в 170 миллионов евро. «Ввиду очевидного распада международного порядка, основанного на правилах, любая попытка сохранить и укрепить многостороннюю политику имеет смысл».

Испания. «ARA» – «Мир перевооружается. На саммите НАТО в Мадриде начнется новая гонка вооружений против России и Китая»

Азия

Индия. «The Sinday Standard» – «Приглашение G-7 не направлено на то, чтобы оторвать Индию от России: США»

Индию пригласили на саммит G-7 не потому, что США стремятся отделить ее от России, утверждает координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. США считают Индию ключевым стратегическим партнером в Индо-Тихоокеанском регионе, сказал он, добавив, что начавшаяся в воскресенье повестка дня встречи G-7 в Германии была «глубокой и разнообразной».

«Речь идет не о попытках отколоть ее (Индии) или уговорить ее отказаться от любых других ассоциаций или партнерств, которые она могла бы иметь с другой страной. Это не цель здесь. Цель состоит в том, чтобы объединиться вокруг набора общих принципов и инициатив», — сказал Кирби, добавив, что «Большая семерка» хочет добиться прогресса по изменению климата, энергетической и продовольственной безопасности.

Что касается увеличения импорта нефти по Индии из России, Кирби сказал, что США позволяют индийским лидерам говорить об их экономической политике. Однако он повторил, что США хотят оказывать международное давление на Россию в условиях конфликта в Украине. «Мы ценим эти двусторонние отношения с Индией и по-прежнему хотим, чтобы каждая страна принимала эти решения самостоятельно… но мы хотим, чтобы на Россию оказывалось максимально возможное международное давление», — добавил он.

В последние недели Индия резко увеличила импорт сырой нефти из России, несмотря на глобальные санкции против Москвы. Официальные лица США передали Индии, что запрета на импорт энергоносителей из России нет, но они не хотят видеть скорейшее ускорение.

Было создано несколько институциональных механизмов развития экономического сотрудничества между Индией и Россией, но война в Украине и дальнейшие санкции, введенные Западом, оказались препятствием в торговле. Ранее министр иностранных дел С. Джайшанкар ответил на несправедливую критику Запада по покупке Индией нефти у России.