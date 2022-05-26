Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 25 мая

Главные темы: История побега. Украинка рассказывает побег с немощной матерью из Мариуполя через Тбилиси в Вену. Россия продвигается в Донбассе. Президент Еврокомиссии: Украина должна победить в этой войне Oрбaн продолжает блокировать шестой пакет санкций против России по нефти. ЕС и США желают ограничения цен на нефть. Москва уверена в победе. Шредер отказался быть в наблюдательном совете Газпрома. Война три месяца, и Путин делает ставку на ее продолжение. Швейцария должна защитить русского дипломата. Почему русская церковь поддерживает Путина | ЕС предложил до 2 миллиардов евро странам Европы, которым не хватает российских поставок нефти.

«The Daily Telegraph» – «Сорос считает, что Украина может стать началом Третьей мировой войны»

«i» – «Как похитить российский танк. Украинцам дали советы по сопротивлению»

Европа

Австрия. «Der Standard». «История бегства. Украинка рассказывает о своем побеге с немощной матерью из портового города Мариуполя через Тбилиси в Вену.

Украинка и ее немощная мать бежали из разрушенного портового города через Тбилиси в Вену. Другим повезло меньше, и они попадали в «фильтрационные лагеря».

Длинным был путь Елены (имя изменено в ред.) от Мариуполя к зданию ООН в Вене. Между ними есть множество контрольно-пропускных пунктов. Ей задавали много вопросов. И вот она стоит там с листом бумаги формата А4, на котором фломастером нарисовала украинское знамя и написала «Я из Мариуполя». На самом деле, не нужно больше слов, чтобы описать то, из-за чего она прошла. Либо: листа бумаги формата А4 недостаточно, чтобы описать то, что он получил.

К тому времени вместе с соседями они похоронили во дворе многоквартирного дома, где она жила, десятки умерших; к тому времени уже перестали хоронить мертвых, лежащих на улице, потому что слишком много стреляли; она провела недели в подвале, откуда только женщины выходили за водой, потому что мужчин сразу же расстреливали; к тому времени весь многоквартирный дом уже упал в результате артиллерийских обстрелов, вплоть до чуть выше ее квартиры.

Однажды перед дверью стоял помятый жигули, а вокруг грохот. Ее дети из Вены заплатили за водителя. Она сказала соседям: «Возьмите из моей квартиры то, что вам нужно» и ушла со своей тяжело ходящей 88-летней матерью. Сначала в Бердянск, затем в Чонгар на границе Крыма и материковой Украины. И фильтрация на каждом блоке поста «Мы были так грязны, что нас обоих приняли за старых дам и пропустили», — говорит Елена.

Выход из Мариуполя, как и со всего юга Украины, связан с риском. Обыскиваются телефоны, многих беглецов заставляют раздеться, чтобы обыскать их тела на наличие патриотических украинских татуировок. Это называется фильтрацией, мужчинам практически невозможно покинуть регион. Или только с большим риском. Потому что фильтрация может означать задержание. Любой, кто кажется оккупантам подозрительным, арестовывается. Россияне задержали 3000 человек только из Мариуполя, когда они уезжали из города, сообщают украинские власти.

По мнению украинских властей, фильтрация зашла так далеко, что уже можно говорить об этнических чистках. Однако о стоящей за ним системе известно мало. Тем более не о том, что происходит с людьми, которых относят к подозреваемым и привозят в Россию против их воли. По сообщениям СМИ, лагерные колонии советских времен в Сибири были восстановлены.

Почти ничего не известно о местонахождении тысяч мужчин, в частности, бойцов, которые до последнего сопротивлялись на Азовском металлургическом заводе в Мариуполе. По данным известной украинской правозащитной организации «Харьковская правозащитная группа», на территории России насчитывается 68 лагерей, где находятся около 7 тысяч украинцев. Однако официально об этом ничего не известно.

Для Елены, напротив, с самого начала было ясно: ее дети живут в Вене, а значит, она уедет в Вену. Только в обход, чтобы не пересекать фронт с хилой мамой: сначала в Крым, затем автобусом во Владикавказ в Северной Осетии, оттуда в Тбилиси и самолетом в Вену.

Этот план не сработал для других. По данным украинских властей, более 1,2 млн человек уже вывезены в Россию против их воли.

Бельгия. «De Morgen»— «Россия продвигается на Донбассе»

Российские войска едва не оцепили Северодонецк, город на востоке Украины, который когда-то имел 120 тысяч населения. Таким образом, они взяли бы под контроль всю Луганскую область. Поэтому Украина просит у Запада больше артиллерии и бронетехники.

Подпись под фото: «Украинские воины под обстрелом на востоке страны, где побеждают россияне».

Дания. «Morgenavisen Jyllands-Posten» — «Основные разногласия на Всемирном экономическом форуме: мир идет к холодной или горячей войне?»

Германия. «FAZ». Над фото: Теперь все будет по-другому?

Подпись под фото: «Международные саммиты, подобные Всемирному экономическому форуму, всегда хорошо обещают изменения, а затем гарантируют статус-кво до следующей встречи. На этот раз все должно быть по-другому. Россия не в Давосе. А Китай? Защита ценностей важнее прибыли, считает генеральный секретарь НАТО Столтенберг. Министр финансов Линднер предостерегает от «бархатных лап» перед преступлениями против уйгуров. Запад и Китай сейчас не так близки, как флаги в Давосе.

«Президент Еврокомиссии: Украина должна победить в этой войне»

Глава комиссии видит возможности для реформ в стране

ДАВОС. Президент Еврокомиссии рассматривает послевоенное восстановление Украины как возможность для далеко идущих реформ в стране. Урсула фон дер Ляйен заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Украине понадобятся не только значительные инвестиции в ее восстановление, но и кардинальные изменения. Страна нуждается в более эффективной администрации, верховенстве закона с независимой судебной системой и решительных действиях против коррупции и власти олигархов. «Мы сделаем все, чтобы Украина могла сама формировать свое будущее», – сказала фон дер Ляйен. «Украина должна победить в этой войне».

По словам фон дер Ляйен, «сценарий» русской войны перекликается с прошлым веком. Россия также использует энергию и продовольствие в качестве оружия. Москва не только блокирует экспорт украинского зерна, но и сдерживает свои запасы, чтобы стимулировать дальнейший рост цен на продовольствие. Международное сотрудничество – лучший способ противостоять российскому шантажу, считает фон дер Ляйен. Нужны альтернативные каналы сбыта из Украины, не менее требовалось увеличение производства продуктов питания в другом мире. Зависимость от российских энергоносителей и продовольствия должна быть возложена на конец. Кроме того, Европа должна делать больше, чем собственная защита. Фон дер Ляйен сказал, что однажды Россия сможет найти путь в Европу. Ведь общая история длинная.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем следующем выступлении предостерег Запад от принесения в жертву долгосрочным потребностям безопасности ради экономических интересов. «Свобода важнее свободной торговли», — сказал Столтенберг в Давосе. «Защита ценностей важнее защиты прибыли». В этом контексте Столтенберг подверг критике проект газопровода «Северный поток — 2», что не менее важно серьезно отнестись к опасениям Турции. Но следует также подумать, как иметь дело с Китаем.

«Mannheimer Morgen» – «Москва уверена в победе»

Война в Украине: пока Зеленский требует больше оружия для обороны, между Германией и Польшей возникают проблемы из-за поставок танков

Берлин. После трех месяцев войны с Россией Украина срочно требует от Запада дополнительной военной помощи. Президент Владимир Зеленский подготовил своих соотечественников к тяжелым неделям перед мощными атаками России на востоке. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал во вторник в Twitter: «Русское наступление на Донбассе — это жестокое сражение, самое большое на европейской земле со времен Второй мировой войны».

«Ближайшие недели войны будут тяжелыми», — сказал Зеленский в новом видеообращении. Он призвал Запад использовать для обороны современные противоракетные средства и боевую авиацию. Министр иностранных дел Кулеба заявил: «Слишком рано делать вывод о том, что у Украины уже есть все необходимое оружие».

Министр обороны России Сергей Шойгу был уверен. «Несмотря на большую помощь Запада киевскому режиму и санкционное давление, мы будем продолжать спецоперацию, пока не будут выполнены все задачи», — сказал он, сообщает агентство «Интерфакс». Россия начала наступление на соседнюю страну 24 февраля. Война там называется только «спецоперация».

Тем временем русская армия сосредоточилась в основном на ударах на востоке соседней страны. После падения портового города Мариуполя несколько дней назад, Украина теперь боится усиления российских наступлений там. На Донбассе российские войска направлены на полный захват Луганщины. «Враг не прекращает атаку», — заявили в украинском Генштабе. В частности, предпринимаются попытки оцепить стратегически важные города Северодонецк и Лисичанск. В то же время вооруженные силы России под Северодонецком понесли особо большие потери.

Президент Польши Анджей Дуда обвинил правительство Германии в невыполнении обещания поставить танки в его страну. Глава государства-партнера по НАТО рассказал в эфире телеканала Welt об обязательствах Берлина по поставке танков вместо танков, переданных Украине Польшей. «Германия не сдержала обещания. Мы очень разочарованы этим». Министр иностранных дел Анналена Бербок (зеленые) подчеркнула, что они находятся в контакте друг с другом. Понятно, «что мы не можем нанести тяжелый материал одним нажатием кнопки или щелчком пальцев», — сказала она после встречи с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау в Берлине.

По его собственным заявлениям, экс-канцлер Герхард Шредер давно отказался от своей кандидатуры в наблюдательный совет российской энергетической компании «Газпром». Он также сообщил об этом компании, сказал Шредер во вторник вечером. Российский энергетический гигант выдвинул Шредера на должность наблюдательного совета в начале февраля незадолго до нападения России на Украину. Годовое общее собрание назначено на 30 июня.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил оптимизм по поводу того, что опасения Турции относительно приема Финляндии и Швеции развеются. На Всемирном экономическом форуме в Давосе норвежец заявил, что уверен, что будет найден способ решения проблемы. На прошлой неделе Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Турция – единственный член, выступающий против этого.

Passauer Neue Presse. «Мощные обстрелы на востоке Украины»

Киев. По данным украинских источников, российские вооруженные силы пытаются захватить ключевые позиции на востоке Украины по массированным бомбардировкам. Ситуация на Донбассе «крайне сложная», заявил президент Украины Владимир Зеленский. Россияне пытались «уничтожить все живое». Вчера высокопоставленные представители российского правительства признали, что ожидают затяжную военную операцию в соседней стране.

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что обстрел в Северодонецке был настолько сильным, что эвакуация невозможна. С другой стороны, на юге фронт казался стабильным, хотя Украина претендует на успехи.

Подпись под фото: «Ольга Хоменко (67 лет) ищет след своего 38-летнего сына в сгоревших обломках разбомбленного под Харьковом автомобиля».

«Министр экономики Германии настроен оптимистично – Орбaн продолжает блокировать – ЕС и США хотят ограничения цен»

По словам федерального министра экономики Германии, в последние недели Россия продала меньше нефти, но «получила больше доходов» из-за высоких цен. Потому Комиссия ЕС и США работают над ограничением цен, сказал он. Но «должно бы принять участие многие страны, а этого пока не хватает».

Кроме того, запланированное нефтяное эмбарго против России министр видит «в пределах досягаемости». В переговорах о нефтяном эмбарго лишь несколько стран недавно «уведомили о проблемах», особенно в Венгрии. Поэтому министр ожидает прорыв «в течение нескольких дней». По словам Хабека, страны-члены ЕС имеют разный уровень зависимости от российской нефти. Таким образом, ЕС может принять во внимание Венгрию. «Тогда что-то должно произойти в Венгрии».

Однако вчера премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил свою блокирующую позицию. «Маловероятно, что комплексное решение будет найдено до специального саммита Европейского совета 30 и 31 мая», — написал Орбан в письме главе Совета ЕС Шарлю Мишелю.

В письме Орбан предупредил, что санкции, предложенные Комиссией ЕС, приведут к «серьезным перебоям в поставке энергии» в Венгрию и дальнейшему значительному росту цен на энергоносители.

Колонка справа: «Цена точки поворота»

В то время как канцлер Шольц в войне в Украине чрезвычайно жестко тормозит по большинству направлений — от поставок тяжелых вооружений до перспективы членства в ЕС и до формулирования мирной цели — по сравнению с остальным ЕС, вовсе не считаясь с США, поэтому приходится подозревать, что он не хочет максимально провоцировать или раздражать Путина, заявила вчера в Давосе глава Еврокомиссии фон дер Ляйен на простом языке: Украина должна выиграть эту войну.

В данном случае победа означает, что Украина выматывает агрессора и отвергает его, чтобы он мог сохранить больше оккупированных территорий на востоке и юге и самостоятельно формировать будущее страны. Этот поворотный момент имеет свою цену: украинцам нужно еще больше и лучше оружия, чем раньше, чтобы дать отпор российским.

Для этого санкционный меч Запада, страдающий непоследовательностью из-за неспособности правительства требовать жертв от своих граждан на защиту свободы и демократии, должен стать более острым. Вот что значит энергетическая зависимость Европы от России. Безумие ежедневно переводить в Москву несколько сотен миллионов евро, чтобы Путин мог финансировать свою агрессивную войну.

Хабек теперь видит нефтяное эмбарго в пределах досягаемости: ему нужно лишь убедить Орбана, грозящего применить вето и, вероятно, строящее будущее Венгрии на близких отношениях с Россией.

Нефтяное эмбарго связано с риском, но с ним можно справиться. Если Путин будет важнее Орбана, чем единство ЕС, это не может остаться незамеченным.

«Шредер отказался быть в наблюдательном совете Газпрома»

Италия. «La Stampa – La Stampa – «Олигархи, кулак Европы».

«План конфискации богатств в 350 миллиардов долларов. Но Орбан против остановки нефти из Москвы»

Напряжение по пшенице растет, Лондон хочет отправить Королевский флот. Российско-китайские самолеты в Тихоокеанское море, — ответ Си для Байдена

«Путин морит мир голодом» — La Repubblica.

Фон дер Ляйен: есть признаки глобального продовольственного кризиса.

Китай: готов выступить посредником по вопросу коридоров в Черном море Орбан по-прежнему блокирует нефтяное эмбарго. Миссия Драги в Израиле это обсуждение газа и Украины

Ди Майо-Медведев, конфликт из-за итальянского мирного плана

Испания. «El Periodico Espana» – «Войны три месяца, и Путин делает ставку на ее продолжение»

Швейцария. «Tages-Anzeiger»— «Швейцария должна защитить российского дипломата»

Российский дипломат ООН и эксперт по разоружению Борис Бондарев порвал с президентом Владимиром Путиным и теперь нуждается в защите со стороны Швейцарии. Он хочет пока остаться в стране, объясняет он в интервью.

В понедельник российский дипломат при ООН Борис Бондарев подал в отставку со своего поста в Женеве. 41-летний мужчина стал первым сотрудником МИД России, публично обосновавшим свою отставку вторжением России в Украину. Его заявление произвело фурор во всем мире.

В эксклюзивном интервью «Tages-Anzeiger» Борис Бондарев сейчас говорит: «Сегодняшняя внешняя политика России очень громкая, очень грубая, но неэффективная. Я вдруг начал понимать, что как дипломат я делал вещи, которые противоречили тому, что я хотел делать». По его словам, молчание для него не вариант.

По его заявлениям, Борису Бондареву грозит уголовное преследование в родной России и серьезные санкции в этой связи. Поэтому он хочет пока остаться в Швейцарии. Поскольку он может стать жертвой акта насилия в Женеве, Швейцария, возможно, создаст систему безопасности вокруг Бондарева и его семьи. «Это очень важно для меня и моей семьи, – говорит Бондарев. Он опасается за свою безопасность, а также за безопасность своих близких и друзей.

Подпись под фото: «Борис Бондарев (справа) в миссии ООН в Женеве, сфотографированный 11 мая 2022».

Румыния. «Monitorul de Cluj» — «Три месяца войны в Украине»

За последние три месяца война показала не только то, что московская армия слаба, но и то, что украинцы не сдаются. Международное сообщество направило Украине материальную помощь, оружие и деньги.

Нидерланды. «de Volkskrant». Фото: «Патриарх Русской православной церкви с президентом Путиным на праздновании Пасхи в Храме Христа Спасителя в Москве»

«Почему русская церковь поддерживает Путина»

Патриарх Русской православной церкви Кирилл продолжает поддерживать Владимира Путина. Его позиция вызывает разногласия среди духовенства, но после травматических советских лет Церковь не видит другого выхода. «Церковные лидеры живут в этой стране, поэтому они не могут вести прямое противостояние».

«Nrc» – «Россия использует пищу как оружие»

Португалия. «I – informação» — «России не хватает войск»

«Público» – «Наступление России на Донбассе вступает в решающую фазу»

Турция. «Daily Sabah» — РОССИЯ НАЧИНАЕТ НАСТУПЛЕНИЕ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ, достигая завоеваний в Донбассе

РОССИЙСКИЕ силы начали вчера полномасштабную атаку, направленную на оцепление украинских войск в городах-побратимах, расположенных с обеих сторон реки на востоке Украины, поскольку конфликт длится уже четвертый месяц. Ровно через три месяца после того, как Россия вторглась в Украину, власти второго по величине города Харькова должны были открыть подземное метро, ​​где тысячи мирных жителей искали убежища в течение нескольких месяцев под непрерывными бомбардировками. Повторное открытие является символом наибольшего военного успеха Украины за последние несколько недель: российские войска были в значительной степени вытеснены из зоны действия артиллерийского огня Харькова, как они это сделали в марте из Киева. Но решающие битвы последней фазы войны все еще бушуют на юг, где Москва пытается захватить Донбасский регион двух восточных областей, Донецкой и Луганской, и заманить украинские силы в ловушку на главном восточном фронте. Крайняя восточная часть удерживаемого Украиной донбасского котла город Северодонецк на восточном берегу реки Донец и его близнец Лисичанск на западном берегу, стали там основным полем боя, где русские войска наступали с трех направлений, чтобы окружить их.

Подпись под фото: «Мина за минометы взрывается рядом с дорогой, ведущей в Лисичанск в восточном украинском регионе Донбасса, на фоне российского вторжения в Украину, 23 мая 2022 года.

Азия

ОАЭ. «Khaleelj Times» – «Россия начинает полноценное наступление на Восток Украины»

Во вторник российские войска проводили полный штурм, чтобы оцепить украинские войска в городах-побратимах, стоящих на берегу реки на востоке Украины, битва, которая могла бы определить успех или провал основной кампании Москвы на востоке.

Ровно через три месяца после того, как президент Владимир Путин приказал российским силам войти в Украину, власти второго по величине города Харькова восстановили подземное метро, ​​где тысячи мирных жителей в течение месяцев находились под безжалостными бомбардировками.

Этот шаг был свидетельством наибольшего военного успеха Украины за последние недели: вытеснение российских войск в значительной степени из артиллерийской досягаемости Харькова, как это было сделано из столицы Киева в марте.

Но решающие бои последнего этапа войны все еще продолжаются на юг, где Москва пытается захватить Донбасс, состоящий из двух восточных областей, Донецкой и Луганской, и зажать украинские силы в кармане на главном восточном фронте.

Самая восточная часть контролируемого Украиной Донбасса, город Северодонецк на восточном берегу реки Северский Донец и его собрат Лисичанск на западном берегу, стали ключевым полем боя, где наступали российские войска по трем направлениям, чтобы окружить их.

Япония. «The Japan Times» — ЕС может ввести санкции против российской нефти «за несколько дней»

Европейский Союз, вероятно, согласится на эмбарго на импорт российской нефти в течение нескольких дней, по словам его крупнейшего члена Германии, поскольку Москва заявила, что видит рост своих экономических завязок с Китаем после изоляции Западом из-за вторжения в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник лидерам мирового бизнеса в Давосе, что мир должен ужесточить санкции против России, чтобы умерить другие страны от использования «грубой силы» для достижения своих целей.

Многие из 27 стран-членов ЕС в значительной степени зависят от российской энергии, что вызвало критику со стороны Киева за то, что блок двигался недостаточно быстро, чтобы остановить поставки.

Венгрия придерживается своих требований по инвестициям в энергетику, прежде чем согласится на такое эмбарго, конфликтуя с государствами ЕС, которые добиваются быстрого одобрения. ЕС предложил до 2 миллиардов евро (2,14 миллиарда долларов) центральным и восточным странам, которым не хватает российских поставок.

«Мы достигнем прорыва через несколько дней», — сказал министр экономики Германии Роберт Хабек телеканалу ZDF. Европейская комиссия и Соединенные Штаты параллельно работали над предложением по ограничению мировых цен на нефть, сказал он. «Это, очевидно, необычная мера, но сейчас необычные времена», – сказал он.

Вторжение России, крупнейшая атака на европейское государство с 1945 года, привело к тому, что более 6,5 миллионов человек бежали за границу, превратили целые города в руины и повлекли за собой беспрецедентное введение западных санкций против России.

Еще одним символическим свидетельством изоляции России стало то, что американская сеть кафе Starbucks стала последним западным брендом, заявившим, что покидает страну в понедельник.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Кремль будет сосредоточен на развитии связей с Китаем, поскольку экономические связи с США и Европой разрываются.

«Если они (Запад) захотят что-либо предложить в плане возобновления отношений, то мы серьезно подумаем, будет это нужно нам или нет», — сказал он в своей речи, согласно стенограмме на сайте МИД.

«Теперь, когда Запад занял «позицию диктатора», наши экономические связи с Китаем будут развиваться еще быстрее».

США

«WSJ» – «Украинцы уклоняются от огня, охотятся на российские цели

«NYT» – «Россия обстреляла город в сердце Донбасса»

Месяцы боев в ожесточенном сражении за контроль над Востоком

Подпись под фото: «Малая Рогань, Украина. Война оказала большое влияние на мирных жителей».

«Los Angeles Times». Подпись под фото: «РОССИЙСКИЕ войска возле разрушенного сталелитейного завода в Мариуполе, украинском городе, который они сейчас контролируют. Двести тел были обнаружены в обрушившемся в городе здании».

«Россия стремится оцепить ключевой город на востоке Украины»

Наступление по трем направлениям продолжается, поскольку Москва приближается к прорыву на Донбассе.

Поскольку конфликт в Украине длится уже четвертый месяц, во вторник российские войска оказались на пороге прорыва в спорном регионе Донбасса, а президент Украины Владимир Зеленский предупредил о тяжелых неделях.

Российские силы начали кампанию с окружения Северодонецка — самой восточной точки Донбасса, которая все еще находится под контролем Украины, — вместе с Лисичанским городом-побратимом, расположенным чуть-чуть на юг. К утру вторника, после нескольких дней ожесточенных артиллерийских дуэлей на восточном фронте, русские войска, как сообщалось, захватили часть Лимана, города примерно в 30 милях к западу от Северодонецка, и ворвались в село Золотое к югу от Лисичанска. Эти атаки и удар россиян с севера от Северодонецка образуют трехстороннее наступление, направленное на захват города. Интенсивность огня в Северодонецке зашкаливает.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ