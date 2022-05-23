Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 22 мая

Великобритания

15-летней украинской беженке отказывают в визе для въезда в Шотландию, но чиновники разрешают въезд ее домашних морских свинок, сообщает Sunday Mail. Газета сообщает, что Наталья Завгородняя может быть вынуждена вернуться в зону боевых действий в одиночку следующего месяца, если министерство внутренних дел не одобрит ее въезд в Великобританию, где она получила разрешение со своей тетей поселиться в паре из Гамильтона.

Наталья Завгородняя может быть вынуждена вернуться в зону боевых действий в одиночку следующего месяца, если Министерство внутренних дел не одобрит ее въезд в Великобританию, где она встретилась с парой в Гамильтоне. Она убежала от ужасов российского вторжения на ее родину вместе со своей тетей Миленой Корниевой, чья виза была утверждена. И как странный поворот правительственной волокиты, чиновники из Департамента продовольствия и сельских дел (DEFRA) предоставили ее свинкам Мелону и Жюльену право приехать в Шотландию, а дело Натальи висит во взвешенном состоянии.

Подросток и 34-летняя Миллена получили приглашения от Кейт и Мартином Фуллерами, желающими дать паре свободную комнату в их доме.

«Star» рассказывает о брошенной, а затем найденной в Украине боевой собаке российской армии. Газета сообщает, что украинская армия вылечила пса и переучила его работать на них.

В воскресной «Guardian» – «The Observer» большая история с заголовком на первой полосе «Украинец проехал 3700 км, чтобы воссоединиться с родителями и невестой, которые живут всего в 10 км от него.

От дома Сергея Беляева в селе Циркуны до дома его невесты в Харькове, втором городе Украины, 10 минут езды. Быстрый поворот на запад по улице Соборной, по трассе Е40 на шоссе и вы на месте. Так было, пока война не пришла.

24 февраля российским войскам понадобилось всего несколько часов, чтобы ворваться в село Беляево, когда они продвигались в Харьков, ближайший крупный украинский город к границе с Россией. В то утро жизнь по всей Украине изменилась. Для Беляева линия фронта самого большого конфликта в Европе со времен Второй мировой войны теперь лежала между ним и его девушкой, 28-летней Наталией Дрозд, и его родителями.

Тогда у 32-летнего Беляева, профессионального игрока в покере, появилась идея. Азартная игра. Он размышлял над этим, сначала отвергал его, а затем остановился на нем. Он заменил 10-километровую одиссею на 3700 км.

«До границы с Россией, через Россию в Латвию, дальше в Литву и Польшу, а затем обратно в западную Украину, чтобы прийти в Харьков с запада», — говорит он. «Это было немного безумно, да». Но это было возможно. Он пересекал обстрелянные города, двигаясь против потока беженцев, и были, как он признает, моменты сомнений. «Но только ненадолго: мне нужно было добраться до моей невесты».

В первые дни войны Беляев и его 45-летний брат Юрий бежали из горевших Циркунов в Стрелку, село немного севернее, которое было оккупировано, но не подвергалось обстрелу. Беляев стал общаться с семьями, которые хотели попасть в Польшу. Он решил, что присоединится к колонне из четырех автомобилей на своей черной Хонди Аккорд. «Автомобилю потребовался ремонт тормозов и трансмиссии, — вспоминает он. «Он издавал ужасающие звуки, но другого выхода не было».

Юрий, у которого больное сердце, решил остаться, чтобы ухаживать за собакой. Его место в машине заняли два незнакомца: Эмиль, 28 лет, и невеста Эмиля, Катя, 22 лет. 4 апреля в 13 часов они двинулись в путь. Это было нервное начало. Единственным приемлемым вариантом было проехать 70 км оккупированной территорией до второго пограничного перехода. «Эти 70 км были самыми трудными, – говорит Беляев. «Было много блокпостов, и на полпути мы подошли к каким-то русским солдатам, которые нас не пропускали».

Конвой развернули. Солдаты направили их туда, где, как они обнаружили, был фильтрационный лагерь в местном административном здании. Их жизнь была на коне. «Нас всех допросили. Они очень подозрительно относились к Эмилю, который был из Луганска на востоке и не имел паспорта, поскольку его сожгли в начале войны. Его телефон тоже сломался из-за влажности в подвале, где он скрывался от обстрелов».

Эмиль был раздет до нижнего белья, чтобы они могли найти татуировки, свидетельствующие о принадлежности к военным. Затем они просмотрели телефон Беляева. «Я все удалил, – говорит он. «Если бы я этого не сделал, я был бы мертвым. Я не сидел с руками в карманах, когда началась война. Я отправил друзьям в территориальную оборону расположение русских военных конвоев».

Но, в конце концов, в 16:00 в первый день пути группа получила необходимые документы. В 17:00 в России надвигался комендантский час. Нарушившие его подлежали расстрелу. Беляев нажал на педаль газа, неуверенный в том, что он на верном пути, потому что не было ни покрытия данных, ни дорожных знаков, и они шли по грунтовым дорогам. «Нам нужно было перейти мост у села Рубежное. Я видел, как его строили, когда мне было 10 лет, когда брат водил меня на рыбалку, – рассказывает Беляев. Теперь он был в развалинах. «Я видел его рождение и видел его смерть», – добавляет он. Осталась только одна полоса.

Было 7 вечера, а граница должна была закрыться в 8 вечера. Но механик был уверен, что они пройдут. «Мы уехали, но электричества не было, потому было очень темно, – вспоминает Беляев. «Я являлся ведущей машиной. Потом, откуда ни возьмись, передо мной появился солдат с автоматом. Мы были на границе. Через пять часов, чтобы их отпустили после тщательного допроса. Конвой двинулся дальше, направляясь в Белгород, ближайший крупный русский город. Почти сразу же им снова помахали. Это была ФСБ, преемница советского КГБ. «Каждого из нас снова допросили, – говорит Беляев. Но я знал, что мой телефон чист. Они спросили меня о моей работе. Мы, видимо, потратили 20 минут на разговоры о покере».

Они добрались до Белгорода около 5 утра, где переночевали в своих машинах возле супермаркета. — Но ведь это была враждебная территория. Мы знали, что меньше спать и больше ездить». Через два часа они снова встали. Затем их путешествие проходило через Курск, Рославль, Смоленск и Великие Луки, куда они прибыли в 5 утра на следующий день, чтобы немного поспать. Измученные, они наконец-то добрались до пограничного перехода Убылинка в Латвию в 10:00 на следующий день, 6 апреля.

Я позвонил Наталье и родителям и рассказал о своих настоящих планах. Натали сказала: «У тебя есть шанс остаться в безопасности. Вы должны оставаться там, потому что мужчин в возрасте от 18 до 60 лет не выпускают из Украины. Мы сможем быть вместе, когда война кончится». Беляеву некогда было думать. Было 2 часа ночи, и их ждала поездка в 1000 км в Польшу через Латвию. В полдень они остановились в Каунасе на юге Литвы. «Это был первый Wi-Fi – в McDonald’s. Я позвонил своим друзьям и родителям. «Я ем Макдональдс. Как насчет тебя?», — смеется он.

Конвой снова отправился в путь, на этот раз в Варшаву, прибыв в 19:00. Его спутники добились цели: большой выставочный зал превратился в центр для беженцев. Беляев должен был принять решение. Он размышлял во время семидневного пребывания в Варшаве. Риск казался серьезным. Он также был болен с симптомами Covid, и ему становилось все хуже. Но он чувствовал, что должно продолжать. «Я сказал Наталье, что хочу вернуться. Я сказал: «Подожди меня, любимая».

14 апреля в 14:00 Беляев выехал из Варшавы на границу Рава-Руска, присоединившись к гуманитарному конвою. Они добрались до Львова, самого западного города Украины, в полночь, погрузили некоторые припасы и отправились в путь. Это была Украина военного времени: каждый путь представлял опасность. «Многие пути были закрыты — это добавило, наверное, 100 км к нашему 550-километровому пути. Но это ничего, когда в дом едешь 3700 км, а не 10 км», – смеется Беляев.

Он добрался до Киева в полдень 15 апреля и ночевал у друга — в постели впервые за 11 дней. Утром 18 апреля он выехал из Киева в Полтаву, город на полпути к месту назначения, где жил его младший брат. «Я впервые ехал один, – говорит Беляев. «Мне было тяжело». В Полтаве он забрал лекарства для своих родителей и теперь был на пути к переднему фронту войны в Украине, где его село оставалось отрезанным и бушевала Харьковская битва. Но Беляев не сомневался. Пора для небольшого сюрприза.

«Я позвонил папе и сказал, что рядом волонтер с припасами, поэтому он должен спуститься», — улыбается Беляев. – И он нашел меня. Мужчины обнялись. С мамой текли слезы. Потом всего в 50 метрах от дома Натальи его остановила полиция. «Они с подозрением отнеслись к одеялам и состоянию моей машины. Они спросили, спал ли я в нем и почему. Только штампы в моем паспорте убедили его в моей истории». В конце концов, он вернулся к женщине, которую любил. Правильно ли принял Беляев решение вернуться? Наталье улыбается: «Дом есть дом».

Европа

Бельгия. «Morgenavisen Jyllands-Posten» – «Детские психологи в боевой форме поддерживают бойцов на передовой»

Подпись под фото: «Психолог Ольга Д. помогает оказывать поддержку военнослужащим украинской армии, в т.ч. тоска по объятиям».

Заголовок анонс: «ECCO оставляет свой след в Брэдебро. Но что местные жители говорят об участии обувной компании в России?

Германия. «Der Tagesspiegel» — «Зеленский: Только дипломатия может положить конец войне»

Киев. По словам президента Владимира Зеленского, окончание войны в Украине в конечном счете возможно только дипломатическим путем. Война будет «кровавая, будут жестокие бои, но окончательно она закончится только дипломатическим путем», заявил глава государства в субботу украинскому телеканалу ICTV. «Есть вещи, которых мы можем достичь только за столом переговоров».

В интервью Tagesspiegel бывший посол Германии в России Рюдигер фон Фрич выразил сомнения, что война закончится в ближайшее время: Владимир Путин сейчас борется в Украине за собственную власть в России. Это повышает вероятность того, что он постарается продолжить и обострить эту войну». Тем временем в Берлине украинские политики призывают к увеличению помощи Германии и доставке тяжелого вооружения.

«FAZ» — Главный материал: «Реалити-шоу из ада»

В понедельник казалось, что война в Мариуполе окончена. Ранее российская армия неделями беспощадно обстреливала этот украинский город с его мощными металлургическими заводами. Тысячи погибли, но украинцы не сдались. Однако кольцо замкнулось, и к концу апреля почти весь Мариуполь был покорен. Защитники удерживали только части металлургического завода «Азовсталь».

Затем, в понедельник днем, Минобороны России неожиданно объявило о «договоренности»: «Эвакуация раненых бойцов» была согласована «в результате переговоров» с украинцами. Вскоре после этого информационные агентства опубликовали фотографии сдаваемых украинцев. Многие из них были так тяжело ранены, что их несли товарищи.

Незадолго до полуночи заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в Facebook: 53 человека с тяжелыми ранениями вывезены с осажденного металлургического завода на оккупированную Россией территорию. После этого еще 211 солдат показались русским. Маляр добавила к своему сообщению очень важную фразу: будет «обмен», чтобы «вернуть этих солдат домой». На мгновение показалось, что бой за Мариуполь может закончиться соглашением: защитники сдаются, а затем обменивают на россиян в украинском плену. Или будут переданы третьей стороне, которая будет держать их до конца войны. Эту возможность раньше рассматривали посредники, и вице-премьер Украины Ирина Верещук намекнула, что здесь может сыграть роль Турции. Другие говорили, что привлекли в игру Китай.

Однако с тех пор ни одно из этих решений не было реализовано. Хотя Россия заявила, что после первых 254 защитников показались бы многие другие, Украина этого не подтвердила. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил в четверг, что зарегистрировал «сотни» украинских военнопленных, но окруженный завод «Азовсталь» в пятницу все еще сопротивлялся. Что пошло не так?

Уже на следующий день после капитуляции первых украинцев стало очевидно, что надежды на обмен пленными не оправдались. Россия годами изображала этих мужчин и женщин «нацистами», в первую очередь солдат украинского полка «Азов». Поэтому к утру после первой эвакуации в Москве поднялся хор голосов против обмена. Незадолго до полудня вторник глава парламента Вячеслав Володин через Twitter требует не допускать обмена на «нацистских преступников». Через час народный депутат Леонид Слуцкий призвал снова ввести смертную казнь именно для бойцов «Азова».

Полевой командир из оккупированного Россией Донбасса Александр Ходаковский заявил в эфире российского государственного телевидения, что хотя он и не собирался убивать пленных, с ними все равно что-то может случиться. Они могут споткнуться или пораниться. По таким шокирующим заявлениям вскоре были официальные угрожающие жесты. Прокуратура России требует признать полк «Азов» «террористической организацией», а МИД объявил, что некоторые заключенные уже находятся под стражей. Если никогда не существовала возможность решения вопроса об обмене пленными, то теперь она исчезла.

Но украинская сторона накануне также выступила с очень резкой нотой. В начале мая анонимный источник в канцелярии президента Владимира Зеленского объяснил интернет-газете, что Киев думает о переговорах. Сообщение: в отличие от нескольких недель назад Украина больше не желает уступать часть своих территорий президенту России Владимиру Путину как компромисс за столом переговоров.

Когда он начал свой рейд 24 февраля, все еще опасались, что страна упадет в течение 72 часов. В то время Киев еще был готов принять перемирие, если бы Россия сохранила за собой Крым и часть Донбасса — украинские территории, которые она уже завоевала до 2014 года. Но потом все изменили два события: военные успехи украинцев и преступления России в оккупированных городах типа Бучи.

Поворотным моментом стал визит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в апреле. Он принес «два простых сообщения». Первый: «Путин – военный преступник. Вы с ним не договариваетесь, вы на него жмете». Во-вторых: «Он все равно всех обманет».

Несколько заявлений украинского руководства в последнее время иллюстрируют это новое, воинственное настроение. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил голландской газете, что «другие» всегда шли на уступки Путину. Теперь пора это «перевернуть».

Украина имеет четыре цели для будущего мира:

1. «Освобождение оккупированных территорий, в частности, Крыма и Донбасса.

2. Репарации из России.

3. Судебные процессы за военные преступления России и (…)

4. Принятие Украины в интегрированной Европе

Таким образом, дистанция между позициями Москвы и Киева больше, чем когда-либо. В среду советник президента Зеленского Михаил Подоляк также заявил, что переговоры «остановлено». В четверг он написал в Твиттере: «Не предлагайте нам прекращение огня – это будет невозможно без полного вывода российских войск».

Однако FAZ в пятницу сообщили, что переговоры о попавших в ловушку солдатах Мариуполя все еще продолжаются. Украинцы привлекли МККК и ООН. Они нужны для того, чтобы с солдатами ничего не произошло, если они сдадутся.

Но сами защитники Мариуполя скептически приняли путь переговоров и обмена пленными. Представитель полка «Азов» лейтенант Илья Самойленко, человек, потерявший на войне глаз и руку и оперирующий винтовкой с титановым протезом, в начале мая заявил, что он и его товарищи не видят хороших шансов выжить, если мы попадем в плен». Вы ведь ведете переговоры с людьми, которые также совершили «бесчеловечные убийства». Кроме того, украинские пленные являются «рычагом давления» на Путина. Если бы украинские политики боролись за их увольнение, им пришлось бы что-нибудь предложить врагу.

«Тогда мы не достигнем поставленных целей», — сказал Самойленко. Поэтому есть только один путь: стоять и драться.

Киевскому руководству также известно, что заключенные, особенно известные, как прославленные защитники Мариуполя, являются для Путина средством шантажа. Вот почему теперь она призвала соцсети и группы, созданные для поддержки заключенных и солдат воздерживаться от давления на собственное правительство.

Семьи и друзья солдат подчиняются этому началу недели.

FAZ один из них сказал, что сейчас важно молчать. Так и идет бой за Азовсталь, а друзья бойцов дали описание: как выглядят бои в наши дни. Интервью с отдельными солдатами дополняют картину.

Металлургический завод «Азовсталь» был полностью подорван над землей. Но из-за глубоких подвалов бой продолжается под землей. Россияне атакуют артиллерией и авиацией, украинцы защищаются винтовками, потому что внизу нельзя применять более тяжелое вооружение. Судя по всему, гражданских лиц в помещении больше нет. Один из их командиров назвал солдатские будни «адским реалити-шоу».

Солдаты и члены их семей, а также их поклонники передали FAZ другие детали. Из-за этих деталей подземные больницы «Азовстали» сдаются местами боли. Там темно, сыро, жарко и затхло. Воздух наполненный пылью и дымом от взрывов он воняет, многие защитники страдают от болезней легких. Мертвые лежат в холодной комнате. Обезболивающих нет, поэтому иногда операцию проводят без анестезии. Затем пациенты кусают свои ремни и кричат. Пить можно только грязную «техническую воду» с завода. На фотографиях из катакомб «Азовстали» также видно поразительное количество солдат с ампутированными руками и ногами. Сообщения членов семей это объясняют: из-за нехватки антибиотиков и риска гангрены парамедики решают ампутировать ногу, даже если в обычных условиях ногу можно было бы спасти.

Россия называет женщин и мужчин, воюющих в таких условиях, «нацистами». Однако ведущие исследователи экстремизма, такие как Вячеслав Лихачев, Антон Шеховцов и Андреас Умланд, с этим не согласны. По ее мнению, полк «Азов» был создан в 2014 году, в начале первой российской войны в Украине как правоэкстремистский партизанский отряд. Его герб Wolfsangel, который также являлся символом войск дивизии СС Das Reich, также датируется этим периодом. По словам Лихачева, Шеховцова и их окрестностей от нацистской идеологии того времени мало что осталось.

Подразделение, первоначально нерегулярное, вошло в состав Нацгвардии, а его правых экстремистских лидеров Андрея Белецкого и Олега Однорошенко больше нет. Нынешний командующий, подполковник Денис Прокопенко, выходец не с правой сцены, а из кругов «ультрас» киевского «Динамо»,

которые, наряду с правыми экстремистами, являлись второй опорой «Азова» на этапе основания в 2014 году. «Дерадикализация» отряда сказывается. В то время, как Организация Объединенных Наций в 2014 и 2015 годах. приписывало нападения и пытки боевикам, с тех пор таких заявлений не поступало.

Это отвечает общей тенденции в Украине. У правых экстремистских партий дела хуже, чем во многих других странах. Сильнее всего они были на парламентских выборах 2012 г. Тогда, при пророссийском президенте Викторе Януковиче (который был свергнут революцией Евромайдана), националистическая партия «Свобода» набрала 11%.

В 2019 году она смогла набрать всего два процента.

Италия. «Поворотный момент Зеленского» – заголовок на фото La Repubblica.

«Президент Украины: дипломатия закончит войну, но мы хотим, чтобы солдаты «Азовстали» вернулись. Зеленский говорит из Драги о военной помощи и освобождении портов.

Москва перекрывает газ Финляндии»

«Джельмини нападает на Берлускони: FI по-прежнему неоднозначно относится к Путину».

Летчик из Киева. «Джус: Я сбивал российские истребители благодаря урокам в США»

Португалия. «Publico» — «Коста сдержал ожидания Зеленского по поводу членства в ЕС»

Давос снова открывает мировую элиту, но теперь без россиян

«Jornal de noticias» – «Коста гарантирует поддержку строительства Украины»

«Diario de noticias» – «Президент Украины «Португалия находится на правильной стороне истории»

Швеция. «Expressen» — «Секретная группа: якобы выявлен рак крови Путина»

«Aftonbladet» – «Путин настолько болен, что отменяет встречи, чтобы получить лечение».

Ему хуже, он в постоянной компании врачей.

Израиль. «HAARETZ» – «Подробные учетные записи, отбеливающие страницы Википедии олигархов»

Расследование общественной газеты Википедии показало, что до 50 фейковых аккаунтов, связанных с PR-компаниями, редактировали статьи российских олигархов, некоторые из которых имеют тесные связи с президентом Владимиром Путиным.

Олег Дерипаска – олигарх или бизнес-магнат? Был ли когда-нибудь осужден Алишер Усманов за преступление? Недавнее расследование общественной газеты Википедии свидетельствует о том, что ряд олигархов, связанных с президентом России Владимиром Путиным, наняли PR-фирмы, среди их услуг «управление репутацией» отбеливали статьи своих клиентов в Википедии, решая таким образом вопросы, приведенные выше.

Подпись под фото: «Президент России Владимир Путин пожимает руку российскому бизнесмену Алишеру Усманову во время церемонии в Кремле в Москве, 2018 год»

США

«WP» — Подпись под фото: «Доброволец украинского снайперского подразделения в Марьинке, Украина, во вторник. Отряд украинских снайперов, все из которых когда-то были гражданскими лицами, работавшими в таких отраслях, как проектирование и строительство, теперь поручено удерживать оборону от нападения России на Украину.”.

Главный материал: «Война, как видно в их прицеле»

Украинские снайперы пытаются замедлить продвижение России на восток

Вскоре по прибытии украинской снайперской группы рядом с оперативной базой разорвался российский снаряд, выбив окна и тряхнул землю. Через мгновение разбился второй, затем третий. Два украинских оператора дронов прибыли на желтых велосипедах. Они тоже едва избежали минометных обстрелов.

В это беспокойное утро задача снайперов заключалась в том, чтобы занять передовую позицию в этом разрушенном войной прифронтовом городе, жизненно важном для замедления продвижения России на востоке Украины. Для этого потребовался рискованный рывок на 300 ярдов через несколько кварталов, включая главную дорогу, которую россияне активно обстреливали. Подразделение должно было избегать мин или раскрываться перед местными жителями, которые могли сообщить россиянам.

В артиллерийской обстреле наступило затишье. «Уехали», — заявил 38-летний Дмитрий Пятниковский, лидер команды из пяти человек.

Но здесь в землю врезался еще один снаряд. Поскольку российские военные вытеснены из Киева и отступили в Харьков, война ведется в основном в восточном Донбассе Украины, в таких селах и городах, как Марьинка, и вокруг них. Российские силы пытаются продвинуться к югу от города Изюм и к западу от поддерживаемых Москвой районов, чтобы полностью захватить Донбасс, на который Кремль претендует на том основании, что защищает его многочисленное русскоязычное население.

Но украинские войска здесь, смесь солдат и добровольцев, оказывают жесткое сопротивление, нанеся тяжелые потери в условиях, которые президент Украины Владимир Зеленский назвал «адом». Через месяц после того, как Москва переключила свое внимание на захват востока страны, россияне пока достигли ограниченных успехов; во многих районах их наступление зашло в тупик. Визит в Марьинку позволил посмотреть крупным планом на нынешний характер войны на востоке Украины, которая теперь подогревается сокрушительными артиллерийскими боями при поддержке беспилотников и снайперов, и показал, почему российские войска не смогли прорвать оборонительные рубежи Украины.

«Сейчас россияне ведут огонь только из артиллерии и танков, — сказал 35-летний Курли, оператор беспилотника, назвавший свой псевдоним. «Они не вступают в ближний бой. Потому что они знают, что мы им натолкаем. Есть русские наземные части, но боятся подходить к украинским позициям.

Колонка справа: «Ослаблая Россия надеется восстановиться и все больше будет полагаться на артиллерию

Эксперты: «усилий Путина недостаточно»

Российские военные, погрязшие в войне, конца которой не видно, пытаются реанимировать свое наступление на Украине, увольняя командиров, разбивая боевые части на более мелкие формирования и удваивая свою зависимость от артиллерии и другого оружия дальнего действия.

Сдвиг произошел спустя почти три месяца после того, как российские и американские официальные лица предсказали скорую и решительную победу Москвы. После гибели тысяч российских солдат и лавины неудач с начала вторжения 24 февраля президент России Владимир Путин сузил свои цели в кампании, считающейся неустойчивой, нереалистичной и, вероятно, безвыигрышной. Эту оценку разделяет множество наблюдателей, в том числе представители западной разведки и независимые аналитики, внимательно следившие за ходом войны. Россия, заявил Микк Марран, генеральный директор Службы внешней разведки Эстонии, проигрывает Украине в военном, политическом и моральном плане. «Когда мы смотрим на поле боя, конвенционные силы России уже перегружены», – сказал Марран. «Потери российской живой силы и техники устойчивы при тех же темпах операций, которые мы видели до сих пор».

Россия предлагает людям старше 40 лет участвовать в войне, чтобы компенсировать неудачи

Если Россия не приступит к полномасштабной мобилизации своих военных, по словам Маррана, она «не увидит ни одного средства правовой защиты». И хотя кажется, что среди российских военных лидеров возникло определенное ощущение реальности, сам Путин продолжает контролировать все, от региона Донбасса на востоке Украины до западного портового города Одессы и Приднестровья, отделенной республики в соседней Молдове.

«Мы можем наблюдать длительную военную кампанию, которая в определенной степени отделена от того, что является реалистичным, от того, что можно назвать разумным или выполнимым в долгосрочной перспективе», – сказал Марран. Эстонцы уже давно предсказывали еще до вторжения, что Россия столкнется со значительным сопротивлением со стороны украинцев.

Поскольку война обостряется, а достижения России на поле боя остаются «неравномерными» и «постепенными», по последней оценке Пентагона, несколько российских высокопоставленных командиров были уволены. Среди них, по данным Минобороны Великобритании, возглавлявший неудачную попытку 1-й гвардейской танковой армии генерал-лейтенант Сергей Кисель захватить северо-восточный город Харьков, и вице-адмирал Игорь Осипов, руководивший российскими войсками. Черноморский флот, когда украинские войска потопили его флагман «Москва». Унизительный удар по российскому флоту был нанесен противокорабельными ракетами «Нептун», производимыми Украиной. С этого времени киевские военные усилили свои запросы на подобное оружие от западных партнеров.

«Los Angeles Times». «РОССИЯ НАМЕРАЕТ ОКРУЖИТЬ ГОРОД НА ВОСТОКЕ»

Москва утверждает, что город в Украине получил удар, что оно подорвало оружие с Запада и перекрыло подачу газа в Финляндию.

Российские войска в субботу продолжили наступление в районе Донбасса, стремясь оцепить самую восточную точку украинского контроля, что, по словам одного чиновника, будет повторением штурма Москвы осажденного Мариуполя.

Тем временем, Москва прекратила экспорт природного газа в Финляндию, а Минобороны России заявило, что уничтожило партию оружия, поставленного США и Европой, предназначенной для украинских боевиков на Донбассе.

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил в субботу, что российские войска бросают «все свои силы и усилия» на штурм Северодонецка в Луганской области, стремясь перекрыть основной путь снабжения города. По словам Гайдая, шесть человек были убиты и трое ранены в результате российских атак на Северодонецк, а еще по меньшей мере два человека погибли в результате обстрелов соседних городов.

«Российские уничтожают Северодонецк, как и Мариуполь. В планах противника – окружить местность или превратить ее в пепел».

Об этом Гайдай заявил в субботу в Telegram, добавив, что украинские силы оградили город от 11 вторжений противника.

Он добавил, что российский прорыв в Луганске позволит атаковать Донецкую и Харьковскую области».

«Arkansas Democrat Gazette»

Фото 1: «Жители выносят вещи из своего дома в субботу в Ирпене, Украина, недалеко от Киева. Здание было одним из многих, поврежденных российскими обстрелами в начале войны.

Фото 2: «Сергей Волынский позывной Волынский, командир 36-й бригады морской пехоты Украины, ждет, пока его проверят российские солдаты, когда он покидает металлургический завод «Азовсталь». Растет беспокойство по поводу обращения России с воинами».

Байден дал согласие на помощь Украине в размере 40 миллиардов долларов во время поездки в Азию

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ